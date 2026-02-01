Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Kripto Paralar İçin İyi Mi?

Bitcoin grafiğinden göreceğiniz üzere Warsh’ın yeni Fed Başkanı olarak Trump tarafından açıklanması kısa vadede iyi sonuçlar doğurmadı. Birçok faktörün birleşimiyle düşüş yaşansa da Warsh’ın kripto paralar için artı ve eksileri var. Şimdi Trump’ın Fed Başkanlığı koltuğuna aday gösterdiği ismi inceleyelim.

Fed Başkanı Kevin Warsh

Öncelikle belirsizliğin ortadan kalkması güzel ve Hassett, Bessentt gibi isimler açıklansaydı da kripto paralarda düşüş olacaktı. Diğer adaylara göre Warsh biraz daha tarafsız görünüyor yani Fed’in bağımsızlığına dair daha uzun vadeli kalıcı negatif etki görebileceğimiz riskler azaldı. Ancak Trump’ın açıklamasıyla Warsh’ın ismi doların güçlenmesi ve risk piyasalarının zayıflamasına neden oldu.

Peki bu isim kripto paralar için çok mu kötü? 2006’dan 2011’e kadar Fed’de görev yapan Kevin 2008 küresel finans krizini yakından yaşamış birisi. Fed ile finans piyasaları arasında o çalkantılı günlerde köprü görevi üstlenmişti.

Fed’e katılmadan evvel Morgan Stanley’de çalışan Kevin George W. Bush döneminde Başkanın Ekonomi Politikası Özel Danışmanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yapmıştı.

Stanford Üniversitesindeki çalışmaları bize onun hakkında fikir veriyor. Oradaki en önemli çalışması merkez bankalarının bilanço genişlemesinin uzun vadeli riskleriyle ilgili olandı. Aynı zamanda merkez bankasının güvenirliği konusunda hassas bir isim. Trump’ın Powell’a hakaret ettiği ortamda böyle birinin göreve gelmesi Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri azaltabilir. Ancak parasal genişlemeye sıcak bakmıyor oluşu tam da QT sona ermişken kripto paraların aleyhine bir detay.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Powell’ın Başkan olarak görevi 15 Mayıs tarihinde sona erecek ancak 2028 Ocak ayı sonuna kadar Fed yönetim kurulunda kalma hakkı var. Çarşamba günkü açıklamalarında başkanlık görevi bittiğinde Fed’den tamamen ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili henüz karar vermediğini söylemişti.

Warsh’ın göreve başlaması için Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Demokrat Senatörlerin bir kısmı şimdiden Powell’a açılan dava düşürülmeden Warsh’a oy verilmemesi gerektiği yönünde söylemleri var. Ancak büyük ihtimalle gecikmeli de olsa onu onaylayacaklardır.

Miran’ın görev süresi dün doldu ve eğer Warsh onay alırsa kuruma daha erken katılabilir.

Kripto Paralar İçin Etkisi Ne?

QE karşıtlığı kripto paraların yükseliş için parasal genişlemeye ihtiyacı olması nedeniyle negatif. Trump da zaten faiz konusunu önemsiyor. Warsh verilerin izin verdiği ölçüde biraz da önden yüklemeli biçimde faiz indirimleri yapabilir ancak parasal genişlemeye ihtiyaç yok diyerek kripto paraları makro cephede baskılaması olası. Üstelik Fed içinde onun gibi düşünen çok fazla üye var.

Daha önce Bitcoin hakkında söylediklerinden bahsetmiştik. Bitcoin’in iyi bir yazılım olduğunu ancak para olarak kabul edilemeyeceğini söylüyor ve alışıldık Bitcoin karşıtlarına göre nispeten ılımlı. Üstelik Trump’ın kripto politikasını göz önünde bulundurursak buna uyum sağlayabilir.

Trump politikalarıyla uyumluluk onu daha kripto dostu hale getirebilir. Nitekim Trump seçim kampanyasında CBDC’leri kesinlikle yasaklayacağını söylemişti. Fakat geçmişte Warsh Çin ile rekabet için dijital yuan gibi merkez bankası tarafından ihraç edilen dijital dolar çıkarılması gerektiğini savunmuştu. Trump eğer bugün onu aday gösteriyorsa bu gibi katı politika çerçevelerinde ortak noktada buluştukları için bunu yapıyor.

Bitwise’daki rolü ve algo stablecoin Basis’teki görevini düşünürsek Warsh’dan kripto düşmanı çıkmaz. Ancak parasal disiplini nedeniyle makro cephede onun kripto paraların zararına bir isim olduğunu söyleyebiliriz.

Jason Fernandes Warsh hakkında şunları söyledi;

“Warsh kripto paraya düşmanca bakmıyor ve yeni Fed Başkanı’nın faiz indirimlerine daha yatkın olduğu algısı, riskli varlıklarda kısa vadeli bir rahatlama rallisi tetikleyebilir. Ancak, gevşeme için gerçek bir makroekonomik gerekçe olmadan, bu tür bir hareket şüpheyle karşılanacak ve satışlara yol açacaktır.”