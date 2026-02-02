QCP Analistlerinden 2 Şubat Kripto Para Tahminleri, Bitcoin Dibi Gördü Mü?

Bitcoin yeni haftada CME boşluğuna değil daha derin diplere hareket etti ve 74.604 dolara kadar geriledi. Şimdilik dip seviyeden toparlanmaya başlasa da Asya piyasa açılışına ilerlerken böyle bir hareket olacağından dün bahsetmiştik. BTC CME GAP’a hareket etmediğinden Asyalı yatırımcılar satışa yöneldi. Şimdi gözümüz ABD piyasa açılışında. Peki QCP analistleri ne diyor?

Kevin Warsh Kripto Paraları Salladı

QCP Capital analistleri Cuma gününden bu yana bahsettiğimiz Warsh etkisine odaklanmış durumda. Donald Trump yeni Fed Başkanı olacak kişiyi seçti ancak bu isim QE (parasal genişleme) yanlısı olmadığından ve görev sürecinde kendiyle çelişmesi Fed’in bağımsızlığını tehdit edeceğinden risk piyasalarını boğdu.

Analistler şunları yazdı;

“BTC, piyasalar Kevin Warsh’ın bir sonraki Fed Başkanı olarak onaylandığını sindirirken Cumartesi günü 80 bin destek seviyesinin altına düştü. Bu hareket, yeni bir kaldıraç azaltma dalgasını tetikledi ve BTC kısa bir süre 74,5K seviyesine ulaşırken ETH 2.170’in altına düştü. 2,5 milyar dolardan fazla kaldıraçlı long pozisyonlar likide edildi, bu da fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıya katkıda bulundu ve zaten ETF çıkışlarının devam etmesiyle gergin olan piyasa duyarlılığını daha da zayıflattı. BTC, şu anda üst üste dördüncü aylık düşüşünü kaydediyor. Warsh’ın açıklamasının ardından riskten kaçınma piyasalarda dalgalanmaya devam etti, hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu ve geleneksel güvenli liman varlıklarına da sıçradı. Yatırımcılar, Warsh liderliğindeki Fed’in olası politika gidişatını yeniden değerlendirirken, piyasalar daha erken politika normalleşmesi veya hatta sıkılaştırma olasılığını daha yüksek görerek altın ve gümüş, aşırı alım seviyelerinden daha da geri çekildi. Bu durum, getirisi olmayan değerli metallerin talebini olumsuz etkiledi ve vadeli işlem borsalarının uyguladığı daha yüksek marj gereklilikleri ile daha da güçlendi, bu da kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesini hızlandırdı.”

Bitcoin Dibi Gördü Mü?

BTC halen 78 bin doların altında ve son 4 adet 1 saatlik yükseliş mumu bir dönüş sinyali veriyor. Fakat ETF ortalama maliyeti dahil birçok kritik seviye kaybedildiği ve uzun süredir altında kapanışlar gördüğümüz için boğaların cesareti fazlasıyla kırılmış durumda. CZ hakkındaki FUD da hacim bakımından en büyük kripto para borsasını tehdit ediyor ve bu durum sadece Binance borsasını değil tüm piyasaları olumsuz etkiliyor.

Dip konusunda QCP Capital analistleri fiyatın kırılganlığına dikkat çekti.

“BTC şu anda 74,5K doların üzerinde istikrar kazanıyor. Bu, teknik olarak önemli bir seviye ve 2025 döngüsünün en düşük seviyeleriyle uyumlu. Opsiyon piyasaları, aşağı yönlü riskten korunma önceki stres dönemlerine göre daha az agresif görünse de, eğilim hala kararlı bir şekilde put opsiyonlarına doğru kayarken, ihtiyatlı olmaya devam ediyor. Kasım ayında, BTC 107 bin dolardan 80,5 bin dolara düştüğünde, eğilim daha aşırı seviyelere ulaşarak, bugün 75 bin dolar civarında gözlemlenenlerden önemli ölçüde daha yüksek fiyat noktalarında aşağı yönlü korumaya olan talebin daha güçlü olduğuna işaret etti. Toplam BTC pozisyonundaki azalmayı yansıtan hedging talebindeki ılımlılık, bazı yatırımcıların potansiyel bir kısa vadeli taban için pozisyon almaya başladığını da gösterebilir. Ancak fiyat hareketleri hala kırılgan. Momentum düşüş eğilimini sürdürüyor ve yukarı yönlü hareketler son direnç seviyelerinin yakınında sınırlı kalıyor, bu da piyasaları likidasyon kaynaklı hareketlere maruz bırakıyor. Bu bağlamda, aşağı yönlü riski seçici bir şekilde yönetmek ihtiyatlı bir yaklaşım olmaya devam ediyor. Yapısal olarak bu, out-of-the-money call satışıyla finanse edilen put spread kullanılarak kısıtlı katılımla aşağı yönlü koruma sağlayan kısa seagull ile ifade edilebilir”

Kısa vadede izleyeceğimiz şey 74 bin dolar altında kapanışlar görüp görmemiz olacak. Eğer bu olursa 2024 aralığına geri dönülecek. Ancak 80 bin dolar üstüne kısa vadede dönülmesi halinde opsiyon eğiliminin normalleşmesi ve ETF desteğiyle bir dipten dönüş ortamı oluşabilir. Geçen yıl benzer seviyelerden yaşanan toparlanma, güçlü spot ETF girişleri ve ticaret gerilemelerinin azalmasıyla riskli varlıklarda görülen genel güçlenmenin desteğiyle gerçekleşti. Bugünkü ortamda daha farklı ve Warsh hem 2026 hem devamındaki dönem için riskli.

Trump mevcut durumdan rahatsız. Eğer Warsh QE karşıtlığının yeni görevinde ana odağı olmayacağını ifade ederse piyasalarda hızlı bir dönüş olabilir. Trump belki onu buna zorlayıp Fed’e başarılı direkt müdahalelerinin ilkini böyle yapabilir.