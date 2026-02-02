Kripto Para HukukuRIPPLE (XRP)

Sıcak Gelişme: Ripple (XRP) Sonunda Lisansı Aldı

Özet

  • Ripple, Lüksemburg'un finansal düzenleme kuruluşundan Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansını tam olarak olarak.
  • Ripple Payments artık Avrupa Birliği ülkelerinde regüle biçimde hizmet verebilecek.
  • FCA ve EU lisansıyla Ripple'ın lisans sayısı 75'i aştı. Kısa vadede fiyata etki etmese de bu lisanslar uzun vadeli büyümesi için önemli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin fiyatındaki düşüş altcoinler özelindeki gelişmeleri önemsiz hale getirdi. Ancak Ripple uzun vadede çok işine yarayacak önemli bir lisans aldı. Yakın zamanda ön onayını aldığı lisansı tam bir şekilde elde eden şirket Avrupa ekonomik bölgesinde yasal olarak izinli biçimde faaliyet gösterebilecek.

Ripple Haberleri

Blockchain tabanlı ödeme altyapısı şirketi Ripple Lüksemburg’un CSSF’sinin nihayet tam Elektronik Para Kuruluşu lisansını onayladığını açıkladı. Ön onayı yakın zamanda alan şirket artık Ripple Payments’i Avrupa Birliği ülkelerinde lisanslı biçimde sunabilecek.

Lüksemburg’un finansal düzenleme kurumundan Elektronik Para Kuruluşu lisansı almayı başaran Ripple’ın bu müjdesi XRP Coin fiyatını etkilemese de Avrupa’da regüle ödeme hizmetleri faaliyeti için büyük bir adım. Artık Ripple Payment blok ülkelerindeki bankalar, fintech şirketleri ve işletmeler için sınır ötesi ödeme ürününü rahatça sunabilecek.

Ripple bugüne kadar toplam 75 farklı onay ve lisans aldı. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğinde aldığı son 2 lisansın ardından dünyanın birçok yerinde regüle biçimde kripto ve ödeme sağlayıcısı olarak faaliyet gösterebilecek Ripple’ın büyüme hızının artması bekleniyor.

Ripple’ın İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock şunları söyledi;

AB’de tam EMI lisansımızı almak, Ripple’ın Avrupa finansının merkezindeki varlığını güçlendiren dönüştürücü bir dönüm noktasıdır.

Avrupa bizim için her zaman stratejik bir öncelik olmuştur ve bu yetki, AB genelindeki müşterilere sağlam, uyumlu bir blok zinciri altyapısı sağlama misyonumuzu genişletmemizi sağlıyor. Artık, Avrupalı işletmelerin daha verimli, dijital öncelikli bir finansal döneme geçişine yardımcı olmak için her zamankinden daha iyi bir konumdayız.”

AB EMI lisansı ve FCA onaylarının ardından RLUSD büyümesinin de hızlanması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
