Sıcak Gelişme: Ripple (XRP) Sonunda Lisansı Aldı

Bitcoin fiyatındaki düşüş altcoinler özelindeki gelişmeleri önemsiz hale getirdi. Ancak Ripple uzun vadede çok işine yarayacak önemli bir lisans aldı. Yakın zamanda ön onayını aldığı lisansı tam bir şekilde elde eden şirket Avrupa ekonomik bölgesinde yasal olarak izinli biçimde faaliyet gösterebilecek.

Ripple Haberleri

Blockchain tabanlı ödeme altyapısı şirketi Ripple Lüksemburg’un CSSF’sinin nihayet tam Elektronik Para Kuruluşu lisansını onayladığını açıkladı. Ön onayı yakın zamanda alan şirket artık Ripple Payments’i Avrupa Birliği ülkelerinde lisanslı biçimde sunabilecek.

Lüksemburg’un finansal düzenleme kurumundan Elektronik Para Kuruluşu lisansı almayı başaran Ripple’ın bu müjdesi XRP Coin fiyatını etkilemese de Avrupa’da regüle ödeme hizmetleri faaliyeti için büyük bir adım. Artık Ripple Payment blok ülkelerindeki bankalar, fintech şirketleri ve işletmeler için sınır ötesi ödeme ürününü rahatça sunabilecek.

Ripple bugüne kadar toplam 75 farklı onay ve lisans aldı. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğinde aldığı son 2 lisansın ardından dünyanın birçok yerinde regüle biçimde kripto ve ödeme sağlayıcısı olarak faaliyet gösterebilecek Ripple’ın büyüme hızının artması bekleniyor.

Ripple’ın İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock şunları söyledi;

“AB’de tam EMI lisansımızı almak, Ripple’ın Avrupa finansının merkezindeki varlığını güçlendiren dönüştürücü bir dönüm noktasıdır. Avrupa bizim için her zaman stratejik bir öncelik olmuştur ve bu yetki, AB genelindeki müşterilere sağlam, uyumlu bir blok zinciri altyapısı sağlama misyonumuzu genişletmemizi sağlıyor. Artık, Avrupalı işletmelerin daha verimli, dijital öncelikli bir finansal döneme geçişine yardımcı olmak için her zamankinden daha iyi bir konumdayız.”

AB EMI lisansı ve FCA onaylarının ardından RLUSD büyümesinin de hızlanması bekleniyor.