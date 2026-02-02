Trump Öyle Bir Şey Yapacak ki… Altın, Gümüş ve Kripto Aniden Zıplayabilir

Donald Trump alışıldık ABD Başkanlarından değil ve bu yüzden ondan her türlü anormalliği bekleyebiliriz. Trump’ı normal biri gibi kabul etmek sizi kurallarına göre kurduğunu stratejinizde boğabilir. Peki şu anki düşüş çerçevesinde düşünüldüğünde Trump nasıl bir delilik yapabilir?

Trump: Anlat Onlara Warsh

Hali hazırda hisse senetleri, kripto ve emtia düşüşü Warsh’ın QE karşıtlığının tetiklemesiyle yaşanıyor. Trump bunun farkında. Trump hisse senetlerinin yükselişiyle övünmeye bayılan biri ve ailesi kriptodan milyarlarca dolar kazandı. Yani Trump ve çevresi risk piyasalarındaki kısa vadeli düşüşleri umursamasa da yükselişleri tetikleme eğiliminde. Trump’ın oğlunun “Bitcoin alımı için doğru zaman” tavsiyeleri verdiği düşüşler gördük.

Trump’ın normal bir ABD Başkanı olmadığını biliyoruz değil mi? Peki elimizde ne var? Düşüş Trump’ın Cuma günü açıkladığı Fed Başkan adayı Warsh’ın seçilmesiyle alalı. Neden? Çünkü Warsh daha önceki tez çalışmalarında, ekonomi araştırmalarında ve politika stratejisi ilanlarında “parasal genişlemeye karşı olduğundan” bahsetmişti. Bakın faiz indirimlerine karşı değil, QE’ye karşı. Hani şu Aralık ayında zor bela biten QT’nin ardından halen Powell ve ekibinin teknik olarak başlatmadığı ve risk piyasalarını uçuracak genişleme ortamından bahsediyoruz.

Mevcut şartlarda Trump arka planda Warsh’a “senin QE karşıtlığın hisse senetlerini düşürüyor ve bundan rahatsızım bu konuda açıklama yapıp piyasaları rahatlat” diyebilir. (İkinci bölümde bunu demesinin neden anormal olduğundan bahsedeceğiz. Burada önemli olan Trump’ın bunu bile yapabilecek derecede anormal oluşu)

Veya Trump geçen gün yaptığı gibi Warsh adına konuşup “QE karşıtı değil ben onunla konuştum parasal genişlemeye de sıcak bakıyor” diyebilir. Doları kasıtlı olarak zayıflatıp avantaj elde etmeye çalışan Trump için bu şu günlerde bulunmaz bir fırsat. Hem de risk piyasalarını yükseltecek. Trump için bir taşla iki kuş.

Önümüzdeki saatlerde ve günlerde Trump’ın böyle bir delilik yapıp yapmayacağını takip edeceğiz. İlk 1 yılında Trump çoğumuza “bunu yapabilecek biriymiş” imajı verdi. Ve eğer piyasaları hareket ettirmek istiyorsa (ki bunu sevdiğini söylüyor) bunu yapabilir.

Warsh Bunu Yapar Mı?

Yukarıdaki 2 yoldan biri izlenirse Senato’da Demokratlar Warsh’ın başkanlığını onaylamaz. Muhtemelen onaylamaz çünkü şimdiden Fed’in bağımsızlığı için faizleri indirmediğinden dolayı Powell’a açılan davanın düşürülmesini Warsh oylamasının ana şartı olarak sunuyorlar.

Peki Warsh’ın çıkıp “QE karşıtı değilim ne gerekiyorsa onu yapacağım” demesi teamüllere aykırı mı? Resmi bir “kanun” olmasa da, Fed başkan adayları için çok güçlü bir etik gelenek ve teamül vardır. Bir aday, Senato tarafından onaylanana kadar genellikle kamuoyuna kapsamlı politika açıklamaları yapmaktan kaçınır. Bunun temel sebebi, Senato’daki onay sürecini (Confirmation Hearing) riske atmamak ve yasama organına saygı göstermektir.

Fed başkan adayının yapacağı herhangi bir açıklama piyasalarda şok dalgaları yaratabilir. Bu yüzden adaylar, görüşlerini genellikle sadece Senato önündeki resmi oturumlarda ifade ederler.

Fakat Kevin Warsh henüz aday gösterilmeden önce daha Kasım 2025’te WSJ’a fikirlerini yazmıştı. O günlerde aday adayıydı ve bugün aday ama yine de normal şartlarda yapmayacağı bir şeyi Trump isterse yapabilir. Çünkü normal şartlarda aday adayıyken de çok konuşmaması gerekir.