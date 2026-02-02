Son Dakika: Strategy Çöküşte Bile Bitcoin Aldıklarını Açıkladı

Michael Saylor şirketi Strategy’yi Bitcoin hazine şirketine dönüştürdüğünden beri milyarlarca dolar kazandı. Ancak artık acı verici günlere geri dönüyor çünkü BTC fiyatı şirketin ortalama maliyetini ihlal ediyor. Özellikle MNAV hakkındaki tartışmalar son aylarda şirket hakkında FUD’a neden olduğundan bugünlerin riski artıyor.

Bitcoin Son Dakika

Michael Saylor’un şirketi biraz önceki SEC bildirimine göre 855 BTC daha satın aldı. 75,3 milyon dolar harcayıp ortalama 87.974 dolar ortalama maliyetle yapılan alımlar yazı hazırlandığı sıradaki fiyata göre direkt olarak 10 bin dolar zarar yazmış durumda. Bugüne kadarki en düşük alımlardan biri.

MSTR hisselerinin bugüne ne tepki vereceği belirsiz ancak MNAV 1’in üzerinde kalmaya devam ediyor. Şirketin ortalama BTC maliyeti 76.052 dolar. Fiyat maliyet bölgesine çok yakın ancak buna rağmen eldeki 713.502 onlara 1,25 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç sunuyor. Eğer BTC düşüşüne MSTR MNAV düşüşü eşlik ederse ortalama maliyet altına inen BTC fiyatının da sıkıştırmasıyla şirket hisse alımı yapmak için son çare olarak BTC satabilir. Bunu önlemek için 2 milyar doların üzerinde nakit rezervi 2025 son çeyrekte oluşturan Saylor’un en kötü senaryoya ne kadar dayanabileceğini zaman gösterecek.