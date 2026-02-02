Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu ve 2 Şubat Piyasa Analizi

CoinShares yeni kurumsal kripto para raporunu yayınladı. Geçtiğimiz haftanın kurumsal yatırımcı cephesinde nasıl geçtiğini anlamak için bu rapor oldukça işe yarıyor. İçinde önemli detaylar var. Ayrıca bugün ABD piyasaları ve kripto için beklentinin ne olduğunu da ele alacağız.

Kurumsal Kripto Para Raporu

Fed’in daha şahin görünüm (Warsh’ın seçilmesi geleceğe dair şahin beklentileri QE karşıtlığı nedeniyle epey artırdı) sergilemesi ve verilerin (özellikle istihdam ve ÜFE) bunu desteklemesi nedeniyle satışlar kaçınılmaz oldu. Ekim 2025’teki en yüksek seviyelerinden bu yana kripto fonlarının toplam varlıkları (AuM’den) önemli ölçüde azaldı. Haftalıkta çıkışlar 1,7 milyar dolar seviyesinde. Çıkışlar, BTC (1,32 milyar dolar) ve ETH (308 milyon dolar).

Geçen haftaki çıkışlar 2026 yılını artık net girişten 1 milyar dolarla net çıkış yılına dönüştürdü. Short Bitcoin ve Hype ürünleri, sırasıyla savunmacı pozisyonlanma ve tokenize değerli metal faaliyetlerinden yararlanarak önemli miktarda yatırım çekti.

“Çıkışlar yatırımcıların bu varlık sınıfına yönelik güveninde belirgin bir bozulma olduğunu gösterdi. Bunun, daha şahin bir ABD Merkez Bankası Başkanı’nın atanması, dört yıllık döngüyle ilişkili büyük balina satışlarının devam etmesi ve jeopolitik oynaklığın artması gibi bir dizi faktörün birleşimini yansıttığına inanıyoruz. Bölgesel olarak, ABD’de 1,65 milyar çıkış görülürken, Kanada ve İsveç’te de benzer olumsuz bir hava hakimdi ve bu ülkelerde sırasıyla 37,3 milyon ve 18,9 milyon dolar çıkış görüldü. İsviçre ve Almanya’da ufak çaplı girişler oldu.”

XRP ve Solana da sırasıyla 43,7 milyon ve 31,7 milyon dolar çıkış yaşarken. Short Bitcoin ürünleri 14,5 milyor dolar giriş yaşadı. Bu yıl BTC açığa satış ürünleri yüzde 8 büyüdü. HYPE 15,5 milyon dolar giriş çekti. Bu hem Binance borsasına karşı başlatılan sosyal medya savaşı hem de değerli metal paritelerinin Hyperliquid’e iyi gelir getirmesinden beslendi.

ABD ve Kripto Piyasaları

S&P 500 vadeli işlemleri dördüncü gününde de kayıplara devam ediyor. Hisse senetleri düşerken BTC 78 bin dolar altında kalmaya devam ediyor. S&P 500’ün %0,6 düşüşle açılması beklenirken, Nasdaq 100 kontratları %0,9 düşüş gösterdi. Asya’da satışlar daha şiddetliydi ve AI endeksinin referans noktası olan Güney Kore’nin Kospi endeksi %5,3 düştü. Avrupa nispeten sakin.

Trump’ın Pazar günü İran ile görüşmelerle ilgili konuşması Brent petrolde %5 düşüşe neden oldu. Altın ve Gümüş bir miktar toparlansa da kripto paralar hisse senetlerini izlemeye devam ediyor. Saat 20:30’da Fed’in Bostic, Atlanta Federal Rezerv Bankası eski başkanı Dennis Lockhart ile moderatörlü bir tartışmada konuşacak.

23:30’da Trump’ın imza törenine katılması bekleniyor.