Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu ve 2 Şubat Piyasa Analizi

Özet

  • CoinShares: Daha şahin bir ABD Merkez Bankası Başkanı'nın atanması, dört yıllık döngüyle ilişkili büyük balina satışlarının devamı ve jeopolitik risklerin artması gibi bir dizi faktörün birleşimi satış getirdi.
  • XRP ve Solana da sırasıyla 43,7 milyon ve 31,7 milyon dolar çıkış yaşarken. Short Bitcoin ürünleri 14,5 milyor dolar giriş yaşadı. Bu yıl BTC açığa satış ürünleri yüzde 8 büyüdü.
  • 2026 geçen haftaki 1,7 milyar dolarlık çıkışla net çıkış yılına döndü. S&P 500 vadeli işlemleri dördüncü gününde de kayıplara devam ediyor. Güney Kore'nin Kospi endeksi %5,3 düştü.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

CoinShares yeni kurumsal kripto para raporunu yayınladı. Geçtiğimiz haftanın kurumsal yatırımcı cephesinde nasıl geçtiğini anlamak için bu rapor oldukça işe yarıyor. İçinde önemli detaylar var. Ayrıca bugün ABD piyasaları ve kripto için beklentinin ne olduğunu da ele alacağız.

1 Kurumsal Kripto Para Raporu
2 ABD ve Kripto Piyasaları

Kurumsal Kripto Para Raporu

Fed’in daha şahin görünüm (Warsh’ın seçilmesi geleceğe dair şahin beklentileri QE karşıtlığı nedeniyle epey artırdı) sergilemesi ve verilerin (özellikle istihdam ve ÜFE) bunu desteklemesi nedeniyle satışlar kaçınılmaz oldu. Ekim 2025’teki en yüksek seviyelerinden bu yana kripto fonlarının toplam varlıkları (AuM’den) önemli ölçüde azaldı. Haftalıkta çıkışlar 1,7 milyar dolar seviyesinde. Çıkışlar, BTC (1,32 milyar dolar) ve ETH (308 milyon dolar).

Geçen haftaki çıkışlar 2026 yılını artık net girişten 1 milyar dolarla net çıkış yılına dönüştürdü. Short Bitcoin ve Hype ürünleri, sırasıyla savunmacı pozisyonlanma ve tokenize değerli metal faaliyetlerinden yararlanarak önemli miktarda yatırım çekti.

“Çıkışlar yatırımcıların bu varlık sınıfına yönelik güveninde belirgin bir bozulma olduğunu gösterdi. Bunun, daha şahin bir ABD Merkez Bankası Başkanı’nın atanması, dört yıllık döngüyle ilişkili büyük balina satışlarının devam etmesi ve jeopolitik oynaklığın artması gibi bir dizi faktörün birleşimini yansıttığına inanıyoruz.

Bölgesel olarak, ABD’de 1,65 milyar çıkış görülürken, Kanada ve İsveç’te de benzer olumsuz bir hava hakimdi ve bu ülkelerde sırasıyla 37,3 milyon ve 18,9 milyon dolar çıkış görüldü. İsviçre ve Almanya’da ufak çaplı girişler oldu.”

XRP ve Solana da sırasıyla 43,7 milyon ve 31,7 milyon dolar çıkış yaşarken. Short Bitcoin ürünleri 14,5 milyor dolar giriş yaşadı. Bu yıl BTC açığa satış ürünleri yüzde 8 büyüdü. HYPE 15,5 milyon dolar giriş çekti. Bu hem Binance borsasına karşı başlatılan sosyal medya savaşı hem de değerli metal paritelerinin Hyperliquid’e iyi gelir getirmesinden beslendi.

ABD ve Kripto Piyasaları

S&P 500 vadeli işlemleri dördüncü gününde de kayıplara devam ediyor. Hisse senetleri düşerken BTC 78 bin dolar altında kalmaya devam ediyor. S&P 500’ün %0,6 düşüşle açılması beklenirken, Nasdaq 100 kontratları %0,9 düşüş gösterdi. Asya’da satışlar daha şiddetliydi ve AI endeksinin referans noktası olan Güney Kore’nin Kospi endeksi %5,3 düştü. Avrupa nispeten sakin.

Trump’ın Pazar günü İran ile görüşmelerle ilgili konuşması Brent petrolde %5 düşüşe neden oldu. Altın ve Gümüş bir miktar toparlansa da kripto paralar hisse senetlerini izlemeye devam ediyor. Saat 20:30’da Fed’in Bostic, Atlanta Federal Rezerv Bankası eski başkanı Dennis Lockhart ile moderatörlü bir tartışmada konuşacak.

23:30’da Trump’ın imza törenine katılması bekleniyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
