BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de destek duvarı gevşedi, 47.400 dolar riski yeniden gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Destek zayıfladı, Bitcoin’de 47.400 dolar riski tekrar öne çıktı.
  • Büyük alıcılar piyasadan çekilirken fiyat bandı daraldı ve oynaklık ihtimali arttı.
  • Likidite bariyerlerinin kaybolması yeni bir sert düşüş senaryosunu güçlendirdi.
  • 🚨 Kritik veri: $BTC ’de kanal desteği kırılırsa, 47.400 dolar seviyesi yeniden hedef olabilir.
COINTURK

Bitcoin’de son dönemde büyük yatırımcıların (whale) alım desteği zayıflarken, fiyatın dar aralıkta kalması ve tekrarlanan düşüş kanalı modeli piyasada yeni bir düşüş ihtimalini gündeme taşıdı. Grafiklerde analiz edilen son verilere göre, Bitcoin’in temel destek noktalarında ciddi bir azalma yaşanıyor ve alış tarafındaki duvarların inceldiği görülüyor. Bu durum, fiyatın belirli bir yönde hızla hareket edebileceği anlamına geliyor.

1 Alıcı duvarlarında zayıflama
2 Yükselen kanal kırılırsa ne olabilir?

Alıcı duvarlarında zayıflama

Analistlerin incelediği likidite haritaları, özellikle BTC fiyatının 73.000 dolar bandındaki alıcı desteğinde gözle görülür bir erime olduğunu gösteriyor. Yüksek miktarda alım emriyle oluşturulan destek seviyeleri son günlerde güç kaybetti. Piyasanın derinliği azalırken, güçlü alıcıların geri çekilmesi fiyatın hızlı bir şekilde reaksiyon vermesine zemin hazırlıyor. Satış tarafında ise 76.000-78.000 dolar aralığında yüklü teklifler dikkat çekmeye devam ediyor.

Mevcut durumda Bitcoin, kısa süreli dalgalanmaların ardından 75.759 dolar civarında bir bant içinde işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre BTC fiyatı anlık olarak bu seviyelere yakın seyrediyor. Analistlerin aktardığına göre, piyasa katılımcıları özellikle alış emirlerindeki zayıflamayı yakından izliyor, çünkü destek tabanındaki erime, satış baskısının artması halinde fiyatın daha hızlı kaymasına neden olabilir.

Alıcıların önceki kadar güçlü davranmaması, piyasada likiditenin kaydığı ve destek katmanlarının inceldiği bir döneme işaret ediyor. Bu da fiyat üzerinde hem düşüş hem de ani yükseliş potansiyelini artırıyor.

Yükselen kanal kırılırsa ne olabilir?

Bitcoin grafiklerinde dikkat çeken bir başka nokta ise yineleyici bir yükselen kanal modeli oldu. Analist Crypto Patel, paylaştığı grafikte bu yapının önceki örneklerine göre yeni bir sert düşüş getirebileceğini öne sürüyor. Grafikte, son iki büyük Bitcoin düşüşünde fiyatın yaklaşık yüzde 31 değer kaybettikten sonra benzer bir yukarı eğilimli kanal kurduğuna dikkat çekiliyor. Şimdi de fiyatın 75.307 dolar civarındaki benzer bir kanal içinde hareket ettiği gözleniyor.

Önceki örneklerde kanal desteğinin kırılmasıyla fiyatın yaklaşık 30–31 oranında gerilediği görülüyor. Bu sefer de aynı senaryo işlerse, analiste göre BTC’nin 47.400 dolar seviyesine kadar çekilmesi söz konusu olabilir. Ancak şu anda fiyat henüz kanal desteğinin altına inmedi ve yapının hâlâ korunduğu görülüyor. Analistler, asıl karar noktasının kanalın alt sınırı olduğunu hatırlatıyor.

Bu analizde öne çıkan temel mesaj, Bitcoin’in destek çizgisinin kırılmasıyla birlikte hızlı ve derin bir düzeltmeyle karşılaşabileceği yönünde; ancak bu hareket henüz kesinleşmiş değil.

Her ne kadar senaryo kısa vadede düşüş potansiyelini gündemde tutsa da, fiyatın kanal içinde kaldığı sürece yukarı denemelerin de devam etmesi beklenebilir. Sonuç olarak, BTC’nin seyrinde kritik seviyeler hem yukarı hem aşağı hızlı hareketlere açık bir ortam yaratıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
