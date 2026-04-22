Strategy rekor Bitcoin alımıyla BlackRock’u geçti, 815 bin BTC sınırını aştı

Bitcoin piyasasının büyük kurumsal oyuncularından Strategy, son dönemde yaptığı geniş kapsamlı alımlarla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, gerçekleştirdiği son işlemde yaklaşık 2,54 milyar dolar karşılığında 34.164 BTC satın aldı ve böylelikle elindeki toplam Bitcoin miktarını 815.061’e yükseltti. Bu hamle, Strategy’yi BlackRock’un iShares Bitcoin Trust’ını geride bırakarak, en fazla BTC tutan halka açık şirket konumuna taşıdı.

Kurumsal rezervlerde yeni lider

Bitcoin yatırımlarında agresif büyüme stratejisiyle öne çıkan şirketin başında Michael Saylor bulunuyor. Yazılım ve teknoloji çözümleri alanında faaliyet gösteren, son yıllarda ise kripto varlık yatırımlarını merkezine alan Strategy, piyasalarda Bitcoin’in toplam arzının yüzde 4’ünden fazlasını yönetiyor. BlackRock’un güncel rakamlarına göre 806.178 olan BTC rezervi, Strategy’yi dijital varlık ekosisteminde yeni lider yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, Strategy’nin portföyünü yakından etkiledi. Şirketin bugüne kadarki tüm BTC alımlarında ortalama maliyetinin 75.527 dolar olduğu açıklandı. Son yükselişle birlikte Bitcoin fiyatı yeniden bu seviyenin üzerine çıktı ve şirket, bir süredir yaşadığı geçici zarar döneminden sıyrılarak yeniden kâr hanesine geçti.

Nisan ayında yüzde 6,2 Bitcoin getirisi

Michael Saylor, X platformunda paylaştığı güncellemede, Nisan 2026’nın ilk üç haftasında şirket rezervlerine yüzde 6,2 oranında BTC getirisi sağlandığını söyledi. Bu artış 47.079 BTC’ye tekabül ederken, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 3,6 milyar dolara karşılık geldiğini aktardı. Saylor’a göre, elde edilen BTC getirisi, Bitcoin standardına geçiş yapan firmalar için net gelirle eşdeğer olarak kabul edilebilir.

Michael Saylor, “Şirketimizin performansını, geleneksel mali göstergelerden ziyade Bitcoin rezervlerimizdeki büyümeyle ölçüyoruz; BTC getirisi bizim için net gelirle en yakın denkliği oluşturuyor” görüşünü dile getirdi.

Verilen rakamlar, şirket performansının Bitcoin fiyatı ile ne kadar paralel ilerlediğini gösteriyor. Ortalama maliyetin hemen üzerinde seyreden fiyat aralıkları, ufak oynaklıkların dahi şirketin zarar veya kâr durumunu hızla değiştirebileceğini ortaya koyuyor.

Yüksek hacimli alımlar ve piyasa etkisi

Temmuz 2026 itibarıyla, Strategy’nin 815.061 BTC’lik rezervi dijital varlık yönetimi alanında önemli bir milat niteliğinde değerlendiriliyor. Elindeki Bitcoin miktarı, şirkete 242 milyon dolarlık tahmini gerçekleşmemiş kâr sağladı. Bu getiri, toplam rezerv büyüklüğüne oranla sınırlı kalsa da, BTC’nin fiyatındaki her yükseliş kâr marjını artırıyor.

Buna karşın, piyasada Bitcoin fiyatının ortalama maliyetin altına düşmesi şirketi tekrar zarar pozisyonuna çekebilir. Kripto piyasasının volatil yapısı nedeniyle, Strategy gibi yüksek hacimli BTC rezervi tutan kurumlar için fiyat hareketleri doğrudan finansal dengeleri etkileyebiliyor.

Genel tabloya bakıldığında, Strategy’nin son büyük alımları ve liderliğe yükselişi, kripto varlık piyasasında kurumsal yatırımcıların dinamiğini bir kez daha gündeme getirdi.