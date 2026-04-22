Coinbase premium endeksiyle Bitcoin’de 14 günlük boğa sinyali rekoru

Kripto piyasasında ABD merkezli yatırımcıların Bitcoin alımlarını yakından izlemek için kullanılan önemli bir gösterge olan Coinbase premium endeksi, son dönemde dikkat çekici bir hareketlilik sergiledi. Özellikle kurumsal yatırımcıların kriptoya bakışını anlamak için öne çıkan bu gösterge, nisan ayında ardı ardına pozitif sinyaller üretmeye başladı.

Coinbase premium endeksi nedir?

Coinbase premium endeksi, ABD’nin en büyük borsalarından biri olan Nasdaq’ta işlem gören Coinbase ile dünya çapında büyük hacme sahip Binance üzerindeki Bitcoin fiyatı arasındaki farkı ifade ediyor. ABD kurumları; yatırım fonları, şirket hazine birimleri ve borsa yatırım fonları gibi büyük yatırımcılar, genellikle alımlarını Coinbase üzerinden gerçekleştiriyor. Eğer Bitcoin, Coinbase’te Binance’e kıyasla daha yüksek fiyattan işlem görüyorsa, ABD’li yatırımcıların piyasada etkin olduğunu gösteriyor. Piyasadaki yükseliş dönemlerinde genellikle bu fark bariz şekilde artıyor.

Coinglass’ın verilerine göre bu endeks, 9 Nisan’dan 22 Nisan’a kadar aralıksız 14 gün boyunca pozitif seyretti. Bu, Ekim ayındaki Bitcoin’in rekor seviyelerindeki dönemin ardından yaşanan en uzun kesintisiz pozitif seri oldu.

ABD’li yatırımcıların ilgisi artıyor

Coinbase premium endeksinin sürekli pozitif olması, son dönemde ABD merkezli yatırımcıların Bitcoin’e yönelik alım iştahının oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Geçmişte benzer durumlar Bitcoin fiyatında yukarı yönlü hareketlerin habercisi olmuştu. Özellikle son aylarda Bitcoin’de yaşanan dalgalanmalara rağmen ABD’li yatırımcıların tutumunda istikrar dikkat çekiyor.

ABD merkezli büyük yatırımcıların yoğun alım yaptığı dönemlerin genellikle boğa piyasalarına eşlik ettiği, piyasada uzun süredir kabul gören bir tespit olarak öne çıkıyor.

Kıyaslama yapmak gerekirse, Aralık ortasından Şubat sonuna kadar geçen sürede bu endeks genel olarak negatife dönmüştü. O dönemde Bitcoin fiyatı yaklaşık 100.000 dolardan 60.000 dolar seviyesine kadar gevşemişti ve ABD merkezli talepte düşüş izlenmişti.

Fiyatlarda toparlanma güçleniyor

Son dönemde premium endeksinin pozitif seyrettiği bu uzun periyodun, jeopolitik gelişmeler ve merkeziyetsiz finans piyasalarındaki krizlere rağmen yatırımcıların talebini koruduğu bir döneme denk gelmesi önem taşıyor. Özellikle aktif krizler ve piyasa belirsizliği varken endeksin pozitif olması, yatırımcıların Bitcoin’e güveninin kolay kolay sarsılmadığını gösteriyor.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle, Bitcoin fiyatı geçtiğimiz Çarşamba günü 78.000 doları gördü. Bu yükselişle birlikte Nisan ayında Bitcoin’in değerinde yüzde 14 artış gerçekleşmiş oldu.