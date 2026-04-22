Ethereum’de 15.688 dolar hedefleriyle yükseliş sinyali güçleniyor

Ethereum, teknik analizde aynı anda iki önemli yükseliş formasyonu göstermeye başladı. Son paylaşımlara göre, haftalık bazda tekrar eden toplama yapısı ve uzun vadeli kama formasyonu dikkat çekiyor. Her iki sinyal, güçlü bir yükseliş hareketinin eşiğinde olunduğuna işaret etse de, nihai kırılım için hâlâ net bir göstergenin gerektiği vurgulanıyor.

Teknik göstergelerde yeni yükseliş hamlesi öne çıkıyor

Analist BACH, Ethereum için son haftalarda ortaya çıkan grafiklerin, fiyatın 2.330 dolar seviyesindeyken birikim bölgesinde güç topladığını belirtiyor. Bu tablo, daha önce 2019, 2022 ve 2025 yıllarında görülen benzer süreçlere benzetiliyor. Geçmişte, fiyat bir temel oluşturma aşamasındayken momentum göstergeleri yukarı yönlü toparlanmaya başlamış ve bunun ardından güçlü bir yükseliş dalgası yaşanmıştı.

Bu teknik modelde, haftalık 200 periyotluk basit hareketli ortalama da önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Kırmızı kutular, toplama (akümülasyon) bölgelerini gösterirken, alt paneldeki RSI göstergesinin yeniden düşük seviyelerden toparlanmaya geçmesi, büyük bir yükseliş ihtimalini güçlendiriyor. Analistlerin aktardığına göre, eğer bu yapı geçmiş süreçlerle paralel hareket ederse yukarı yönlü fiyatlama beklenebilir.

Önemli olan bir başka detay ise, grafikteki yukarı yönlü Fibonacci hedeflerinin 5.172, 8.429 ve 15.688 dolar seviyelerinde belirlenmiş olması. Ancak bunlar kesin hedef olmak yerine, olumlu yapının güçlenmesi halinde fiyatın gelebileceği projeksiyon noktaları olarak değerlendirilmekte.

“Yapı, son haftalardaki toparlanmanın devam etmesi halinde, Ethereum’da yeni bir yükseliş trendinin başlamasına zemin hazırlayabilir. Ancak klasik görüntünün ötesinde, fiyat hareketinin destek bölgesini koruması ve mevcut aralığın üzerine çıkması şart.”

Uzun vadeli kama formasyonunda karar anı yaklaşıyor

Bir diğer analizde DonWedge, Ethereum’un büyük ve uzun vadeli bir kama (wedge) formasyonu içinde dalgalandığını öne sürüyor. Alt trend çizgisinin sürekli daha yüksek dipler oluşturması, buna karşılık üst direnç çizgisinin belirgin yükselişleri engellemesi, fiyatın giderek daralan bir bandın içinde kaldığını gösteriyor. Bu sıkışma, bir süre sonra yönlü bir kırılımın gerçekleşebileceği beklentisini artırıyor.

Grafikte, önceki dip bölgeler ve toplama alanlarının dışında, özellikle üst direnç hattı üzerinde daha önce yaşanan başarısız kırılma da (fakeout) dikkat çekiyor. Bu yanıltıcı hareket, fiyatın dirençten geri dönebileceğini göstermiş olsa da, yapının halen aktif ve geçerli olduğu aktarılıyor.

Teknik olarak, yukarı sınırın hemen altında 3.242,87 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Analistler, bu bölge kalıcı şekilde aşıldığı takdirde yukarı yönlü bir hedef olarak 7.409,85 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yine de bunun, sadece kama formasyonundan türetilen bir beklenti olduğu, kesinleşmiş bir yükseliş anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Fiyat hareketinde kritik eşiğe yaklaşıldı

Ethereum, hem haftalık bazda tekrarlayan toplama modeli hem de uzun vadeli kama sıkışması içinde bulunuyor. Analizler, net bir kırılım gerçekleşmeden önce bu teknik yapıların geçerliliğini sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Fiyatın yukarı yönlü yeni hamleler yapabilmesi için, özellikle uzun süredir geçerli olan direnç seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar görülmesi gerekiyor. Nihai teknik onay alınmadıkça, mevcut formasyonun izlenmeye devam edeceği ifade ediliyor.