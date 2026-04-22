Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da 86-89 dolar arasında kritik direnç testinde büyük kırılım işareti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 86-89 dolar arasında $SOL için kritik direnç test ediliyor.
  • Fiyat sıkıştı, teknik göstergeler olası büyük hareketin ayak sesleri olarak görülüyor.
  • Direnç aşılamazsa aşağıda 70-80 dolar bandı destek için takipte.
  • ⚡️Ana kırılım onayı gelmediği sürece piyasada yön arayışı devam ediyor.
Solana, son dönemde dar bir fiyat aralığına sıkıştı. Kripto para piyasasında dikkatler, Solana’nın teknik olarak önemli bir direnç bölgesine yaklaşmasına çevrildi. Fiyat, 86 ila 89 dolar bandında yoğunlaşan direnç noktasını tekrar test ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleşirse, teknik analizlere göre güçlü bir yükselişin başlaması olası görünüyor. Ancak direnç henüz net şekilde aşılamadığı için piyasa tarafsızlığını koruyor.

İçindekiler
Teknik göstergeler: Sıkışma ve karar aşaması

Görsel analizler, Solana’nın uzun süredir devam eden bir düşüş kanalında hareket ettiğini ve fiyatın şu anda 85 dolar civarında dengelendiğini gösteriyor. Grafiklere bakılırsa, alıcılar fiyatın daha fazla gerilemesini önleyen bir talep bölgesini savunmaya devam ediyor. Bu alan, hacmin arttığı ve yeni bir hareketin hazırlanabileceği noktayı işaret ediyor.

Yatırımcılar, geçtiğimiz süreçte fiyatın buna benzer daha küçük bir düşen yapıdan yukarıya yönlü çıktığını ve ardından yükselişin geldiğini hatırlatıyor. Mevcut durumda da fiyatın, hem düşen kanal direncine hem de güçlü destek hattına yakın seyretmesi, yeni bir yön arayışının işareti olarak değerlendiriliyor.

86-89 dolar bandı, Solana için kırılması gereken en önemli seviye olarak öne çıkıyor. Eğer bu tavan aşılıp fiyat bu alanın üzerinde tutunursa, teknik olarak 253,44 dolara kadar potansiyel bir hareket alanı oluşuyor. Diğer yandan, aşağıda 67,73 dolar civarında geniş bir talep bölgesi bulunuyor. Yatırımcılar, bu iki ana seviyeyi yakından izliyor: Yükselişin onayı için direnç hattı, olası düşüşlerde ise destek bölgesi.

Grafiklerde, Solana’nın yakın vadede hem güçlü destek hem de sert direnç noktaları arasında sıkıştığı ve karar aşamasında olduğu vurgulanıyor. Şu ana kadar fiyatın dirençten birden fazla kez geri çevrildiği, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor.

Yükseliş sinyalleri net değil, düzeltme ihtimali gündemde

MCO Global DE tarafından paylaşılan grafikte ise Solana’nın toparlanma hareketinin halen kısa vadeli bir düzeltme olarak kaldığı öne sürülüyor. Burada, SOL’un önce beş dalgalı bir düşüş yaşadığı, ardından gelen yükselişin ise hâlâ ana düşüş yapısını bozmadığı aktarılıyor.

Grafik analizde, fiyatın 86-89 dolar aralığının altında kalmaya devam etmesi olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Bu seviye, kısa vadede satıcıların kontrolü bıraktığı bir alan olarak izleniyor. Fiyat tekrar dirençten dönerse, toparlanmanın geçici bir hareketten ibaret kalacağı görüşü öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra, aşağıda 70’li dolarların üstü ile 80’li dolarların başı arasında ek destek noktaları dikkat çekiyor. Ana destek hattı ise daha alt bantlarda yer alıyor. Yatırımcılar, eğer fiyat dirençten geri çevrilirse bu alt desteklerin tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyor.

Sonuç olarak Solana, yükseliş denemelerine rağmen yukarıdaki kilit bölgeyi aşamayınca, düzeltme formasyonunun geçerliliğini koruduğu ve kısa vadeli riskin aşağı yönlü olduğu öngörülüyor.

Uzmanlar, 86-89 dolar bandının hem yükselişin onayı hem de olası bir geri çekilmenin tespiti için belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Bu direnç aşılamazsa, Solana’da kısa vadeli baskının sürmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?