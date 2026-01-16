Bitcoin ve Kripto Paralarda Yatırımcılar Nefesini Tuttu: Piyasada Sessiz Fırtına

Kripto para türev piyasalarında haftanın en kritik başlıklarından biri olan yüksek hacimli opsiyonların vadesi 16 Ocak Cuma günü itibarıyla yatırımcıların odağına yerleşti. Yaklaşık 2.8 milyar dolarlık toplam nominal değere sahip Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının aynı gün sona ermesi fiyat davranışları açısından yakından izleniyor. Piyasalarda hafta başından beri görülen toparlanmaya rağmen türev işlemlerdeki sakin görünüm spot fiyatlar üzerinde sert bir etki ihtimalini zayıflatıyor. Analistler mevcut tabloyu güçlü bir yön değişiminden ziyade kısa vadeli bir tepki hareketi olarak değerlendiriyor.

Bitcoin Opsiyon Vade Dolumunda Denge Arayışı

Bugün yaklaşık 25.000 adet Bitcoin opsiyon sözleşmesi vadesini doldururken, bu sözleşmelerin toplam nominal büyüklüğü 2.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Put/call oranının 1,2 olması satış yönlü pozisyonların sınırlı da olsa ağırlık kazandığını gösteriyor. Max pain seviyesinin 92.000 dolar civarında konumlanması, fiyatın vade dolum anında bu bölgeye yakın seyretmesi halinde opsiyonların önemli bölümünün karda kapanabileceğine işaret ediyor.

Açık pozisyon verileri piyasanın hangi seviyelere odaklandığını net biçimde ortaya koyuyor. Deribit üzerinde 100.000 dolar kullanım fiyatında yaklaşık 2.2 milyar dolarlık açık pozisyon bulunurken, 75.000 dolar seviyesinde 1.2 milyar dolarlık ilave yoğunluk dikkat çekiyor. Coinglass verilerine göre tüm borsalar genelinde Bitcoin opsiyon açık pozisyon toplamı 39 milyar dolara ulaşmış durumda.

Fiyatın yeniden 97.000 dolara yaklaşmasına rağmen vadeli işlem hacminde belirgin artış görülmemesi ve zımni volatilitenin sınırlı kalması piyasanın temkinli kaldığını gösteriyor. Greeks Live türev piyasasının henüz yapısal bir yükseliş evresine girmediğini, hareketin daha çok ani fiyat artışına verilen kısa vadeli bir yanıt niteliği taşıdığını vurguluyor.

Ethereum ve Spot Piyasada Görünüm

Bitcoin opsiyon sözleşmelerine ek olarak aynı gün yaklaşık 131.000 adet Ethereum opsiyonun da vadesi doluyor. Bu sözleşmelerin toplam nominal değeri 436 milyon dolar seviyesinde bulunurken, max pain noktası 3.200 dolar olarak hesaplanıyor. Put/call oranının 1’e yakın seyretmesi alıcı ve satıcılar arasında görece dengeli bir pozisyonlanmaya işaret ediyor. Ethereum opsiyonlarında toplam açık pozisyon büyüklüğü ise 9 milyar dolar civarında.

Genel piyasa cephesinde toplam piyasa değeri son 24 saatte sınırlı bir gerilemeyle 3,32 trilyon dolara inse de haftalık bazda yüzde 4 artış korunuyor. Bitcoin Asya seansında 95.670 dolara kadar çekilirken, Ethereum 3.400 doların hemen altından gelen satışlarla 3.300 dolar bölgesine geriledi. Altcoin‘lerin büyük kısmında ise zayıf bir tablo görülürken, Tron sınırlı bir yükselişle ayrıştı. XRP, Dogecoin, Cardano ve Monero tarafında ise daha belirgin kayıplar izlendi.