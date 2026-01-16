Kripto Para

Bitcoin ve Kripto Paralarda Yatırımcılar Nefesini Tuttu: Piyasada Sessiz Fırtına

Özet

  • Bugün toplam 2.83 milyar dolarlık kripto para opsiyonunun vadesi doluyor.
  • Türev piyasalarında düşük hacim spot fiyatlarda sert dalga ihtimalini sınırlıyor.
  • Piyasa hareketi kalıcı bir yükselişten çok kısa vadeli denge arayışına işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para türev piyasalarında haftanın en kritik başlıklarından biri olan yüksek hacimli opsiyonların vadesi 16 Ocak Cuma günü itibarıyla yatırımcıların odağına yerleşti. Yaklaşık 2.8 milyar dolarlık toplam nominal değere sahip Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının aynı gün sona ermesi fiyat davranışları açısından yakından izleniyor. Piyasalarda hafta başından beri görülen toparlanmaya rağmen türev işlemlerdeki sakin görünüm spot fiyatlar üzerinde sert bir etki ihtimalini zayıflatıyor. Analistler mevcut tabloyu güçlü bir yön değişiminden ziyade kısa vadeli bir tepki hareketi olarak değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Opsiyon Vade Dolumunda Denge Arayışı
2 Ethereum ve Spot Piyasada Görünüm

Bitcoin Opsiyon Vade Dolumunda Denge Arayışı

Bugün yaklaşık 25.000 adet Bitcoin opsiyon sözleşmesi vadesini doldururken, bu sözleşmelerin toplam nominal büyüklüğü 2.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Put/call oranının 1,2 olması satış yönlü pozisyonların sınırlı da olsa ağırlık kazandığını gösteriyor. Max pain seviyesinin 92.000 dolar civarında konumlanması, fiyatın vade dolum anında bu bölgeye yakın seyretmesi halinde opsiyonların önemli bölümünün karda kapanabileceğine işaret ediyor.

Açık pozisyon verileri piyasanın hangi seviyelere odaklandığını net biçimde ortaya koyuyor. Deribit üzerinde 100.000 dolar kullanım fiyatında yaklaşık 2.2 milyar dolarlık açık pozisyon bulunurken, 75.000 dolar seviyesinde 1.2 milyar dolarlık ilave yoğunluk dikkat çekiyor. Coinglass verilerine göre tüm borsalar genelinde Bitcoin opsiyon açık pozisyon toplamı 39 milyar dolara ulaşmış durumda.

Fiyatın yeniden 97.000 dolara yaklaşmasına rağmen vadeli işlem hacminde belirgin artış görülmemesi ve zımni volatilitenin sınırlı kalması piyasanın temkinli kaldığını gösteriyor. Greeks Live türev piyasasının henüz yapısal bir yükseliş evresine girmediğini, hareketin daha çok ani fiyat artışına verilen kısa vadeli bir yanıt niteliği taşıdığını vurguluyor.

Ethereum ve Spot Piyasada Görünüm

Bitcoin opsiyon sözleşmelerine ek olarak aynı gün yaklaşık 131.000 adet Ethereum opsiyonun da vadesi doluyor. Bu sözleşmelerin toplam nominal değeri 436 milyon dolar seviyesinde bulunurken, max pain noktası 3.200 dolar olarak hesaplanıyor. Put/call oranının 1’e yakın seyretmesi alıcı ve satıcılar arasında görece dengeli bir pozisyonlanmaya işaret ediyor. Ethereum opsiyonlarında toplam açık pozisyon büyüklüğü ise 9 milyar dolar civarında.

Genel piyasa cephesinde toplam piyasa değeri son 24 saatte sınırlı bir gerilemeyle 3,32 trilyon dolara inse de haftalık bazda yüzde 4 artış korunuyor. Bitcoin Asya seansında 95.670 dolara kadar çekilirken, Ethereum 3.400 doların hemen altından gelen satışlarla 3.300 dolar bölgesine geriledi. Altcoin‘lerin büyük kısmında ise zayıf bir tablo görülürken, Tron sınırlı bir yükselişle ayrıştı. XRP, Dogecoin, Cardano ve Monero tarafında ise daha belirgin kayıplar izlendi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Yol Ayrımı: 99.000 Dolar mı, 87.000 Dolar mı?

İranlılar Çözümü Bitcoin ve Kripto Parada Buldu: Büyük Patlama Var

Ethereum’da Sessiz Değişim: Yeniden İlgi Odağında

Yeni Arz Şoku Tartışmaları ve Solana (SOL) Grafik Analizi

3 Analistin Kısa Vadeli Bitcoin Tahmini ve FLOKI Coin Analizi

Günün Takvimi, Fed Açıklamaları ve 15 Ocak Piyasalar

MrBeast’e Kripto Para Devinden 200 Milyon Dolarlık Yatırım

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı İranlılar Çözümü Bitcoin ve Kripto Parada Buldu: Büyük Patlama Var
Bir Sonraki Yazı Banka Saatleri Tarih Oluyor: Ripple ve XRP Sayesinde Yatırımda 7/24 Dönemi Başlıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Yol Ayrımı: 99.000 Dolar mı, 87.000 Dolar mı?
BITCOIN (BTC)
Banka Saatleri Tarih Oluyor: Ripple ve XRP Sayesinde Yatırımda 7/24 Dönemi Başlıyor
RIPPLE (XRP)

Lost your password?