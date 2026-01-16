RIPPLE (XRP)

Banka Saatleri Tarih Oluyor: Ripple ve XRP Sayesinde Yatırımda 7/24 Dönemi Başlıyor

Özet

  • Interactive Brokers uygun müşterileri için stablecoin ile 7/24 fonlama küresel yatırımcılar için işlem hızını artırmaya hazırlanıyor.
  • USDC ile başlayan süreç RLUSD ve PYUSD eklenmesiyle genişliyor.
  • Hisse performansı, piyasanın adımı olumlu karşıladığını gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Interactive Brokers, uygun müşteriler için stablecoin ile hesap fonlama seçeneğini devreye alarak küresel piyasalara erişimde hız ve esneklik sağladı. Perşembe günü yapılan açıklamaya göre yatırımcılar kripto para cüzdanlarından USDC göndererek hesaplarını günün her saati neredeyse anında fonlayabiliyor. Sistem, yatırılan varlıkları otomatik olarak ABD dolarına çevirip kısa sürede işlem yapılabilir bakiyeye dönüştürüyor. Gelişme aracı kurumların kripto para-yerel platformlarla rekabet ettiği bir dönemde finansal altyapının dönüşümüne işaret ediyor.

İçindekiler
1 Stablecoin ile 7/24 Fonlama Altyapısı
2 USDC Sonrası RLUSD ve PYUSD Takvimi

Stablecoin ile 7/24 Fonlama Altyapısı

Nasdaq’ta işlem gören aracı kurum dolar endeksli USDC transferlerini kripto para altyapı sağlayıcısı ZeroHash iş birliğiyle sunuyor. Yatırımcılar kripto para cüzdanlarından güvenli bir adrese gönderim yaparak fonlamayı başlatıyor. Transferin Blockchain içinde onaylanmasının ardından bakiye otomatik biçimde dolara çevrilerek yatırım hesabına yansıtılıyor. Böylece uluslararası yatırımcılar saat farkı ve bankacılık kısıtları olmaksızın kısa sürede hisse, opsiyon ve diğer piyasalara erişebiliyor.

Şirket stablecoin yatırımları için kendi tarafında ücret talep etmiyor. Yalnızca Blockchain ağ ücretleri kullanıcıya ait. Dönüşüm aşamasında ZeroHash yüzde 0,30 oranında işlem bedeli uyguluyor ve alt limit 1 dolar olarak belirlenmiş durumda. Açıklamada sistemin özellikle sınır ötesi yatırımcılar için maliyetleri azaltmayı ve işlem başlama süresini dakikalara indirmeyi hedeflediği vurgulandı.

USDC Sonrası RLUSD ve PYUSD Takvimi

Mevcut aşamada USDC ile başlayan fonlama seçeneğinin kısa sürede genişlemesi planlanıyor. Aracı kurum gelecek hafta Ripple tarafından çıkarılan RLUSD ile PayPal destekli PYUSD’yi de sisteme eklemeyi hedefliyor. Böylece kullanıcılar farklı stablecoin seçenekleri arasından tercih yapabilecek.

Piyasa verileri USDC’nin yaklaşık 75.68 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük ikinci stablecoin’i olduğunu gösteriyor. Kurumun kripto para bağlantılı hizmetlere yönelimi yalnızca fonlama ile sınırlı değil. Aralık ayında ABD’li bireysel müşteriler için benzer bir uygulama başlatılmıştı. Ayrıca Interactive Brokers, ZeroHash’in yatırımcıları arasında yer alırken şirketin daha önce 1 milyar dolar değerleme üzerinden 104 milyon dolar fon topladığı biliniyor. Açıklamanın ardından Interactive Brokers hisseleri Nasdaq’ta yüzde 3’ün üzerinde yükselerek 75 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
