Bitcoin’de Yol Ayrımı: 99.000 Dolar mı, 87.000 Dolar mı?

Bitcoin, Ocak ayının ortasında kısa vadeli bir geri çekilme yaşamasına karşın ABD merkezli yatırımcı talebinin güçlenmesiyle yeniden yukarı yönlü beklentilerin odağına yerleşti. 15 Ocak Perşembe günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 95.400 dolar seviyesinde işlem gören en büyük kripto para son günlerde kazandığı ivmenin ardından dengelenme sürecine girdi. Piyasa algısındaki değişimde ABD’de kripto paralara dönük düzenlemelere ilişkin siyasi takvim ve kurumsal fon hareketleri belirleyici rol oynuyor. Blockchain içi veriler ve ETF’lere olan fon akışları fiyatın yönüne dair iki kritik senaryoyu öne çıkarıyor.

Bitcoin Fiyatı İçin Önemli Teknik Seviyeler

Blockchain içi analiz şirketi Glassnode’un paylaştığı veriler Bitcoin’in fiyatının yaklaşık 87.800 dolar civarında yer alan aktif yatırımcı maliyet ortalamasından güçlü bir tepki verdiğini ortaya koyuyor. Bu bölge son düşüşte önemli bir destek işlevi görürken, fiyatın yeniden yukarı yönlü bir deneme yapmasının önünü açtı. Yapılan analizlere göre piyasanın kısa vadeli hedefi kısa vadeli yatırımcıların maliyet seviyesi olarak öne çıkan 98.400–99.000 dolar bandı.

Teknik görünümde 94.000 dolar seviyesi ayrı bir önem taşıyor. Kripto para analisti Crypto Rover, Bitcoin’in orta vadeli yükseliş senaryosunun bu eşik altında kalıcı hareketler görülmesi halinde zayıflayacağını ifade etti. Buna karşılık fiyatın 94.000 dolar üzerinde tutunması alıcıların kontrolü koruduğunu gösteren bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Son haftalarda görülen fiyat hareketleri sert bir yükselişten çok kontrollü bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu tablo kısa vadeli kar alımlarının ardından daha dengeli bir trend arayışının sürdüğünü gösterirken, yatırımcıların gözünü yeniden makro ve kurumsal göstergelere çevirdiğini düşündürüyor.

ABD’li Kurumlar ve Makro Görünüm Etkisi

Bitcoin üzerindeki ana itici güçlerden biri ABD’deki kurumsal yatırımcı davranışları olmaya devam ediyor. Coinbase Bitcoin Premium Index’in uzun süren satış döneminin ardından yeniden pozitif bölgeye geçmesi ABD merkezli talebin güçlendiğine dair önemli bir işaret sundu. Aynı dönemde ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yalnızca iki günde yaklaşık 1.6 milyar dolarlık net giriş oldu.

Makro cephede ise altın piyasasında yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. 2024 başından itibaren güçlü bir yükseliş yapan altının zirve bölgesine yaklaştığı ve uzun vadeli bir yatay sürece girebileceği yönündeki beklentiler artıyor. Değerli metallerden elde edilen kurumsal karların kademeli biçimde Bitcoin ve kripto paralara yönelmesi piyasadaki likiditeyi destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Likidite tarafında bir diğer önemli gelişme ise stablecoin piyasasındaki büyüme. Geçen yıl ABD’de yürürlüğe giren Genius Yasası sonrasında stablecoin arzının 50 milyar doların üzerinde büyümesi kripto para piyasasına akan sermayenin kalıcılığına dair olumlu bir zemin hazırladı. Buna ek olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi süreci ve niceliksel genişleme politikaları riskli varlıklara iştahı canlı tutan faktörler arasında yer alıyor.