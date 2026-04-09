Bitcoin opsiyon piyasasında 80 bin dolar beklentisi öne çıktı

Bitcoin piyasasında uzun süredir devam eden düşüş eğiliminin ardından yatırımcıların risk iştahında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Opsiyon piyasasında 80 bin dolar seviyesine yönelik işlemlerin hızlı artışı, yatırımcıların yükseliş beklentisine işaret ediyor. Kripto para türev işlemlerinde piyasada önemli paya sahip Deribit verilerine göre, 80 bin dolar fiyatlı call opsiyonları mevcut pozisyon büyüklüğüyle en yoğun talep gören ürün haline geldi. Bu kontratın açık pozisyon büyüklüğü 1,6 milyar doları aşarken, geçtiğimiz aylarda ağırlık taşıyan 60 bin dolar seviyesindeki put opsiyonlarının açık pozisyonu ise 1,41 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda beklenti değişimi ve fiyat hareketleri

Bitcoin, geçtiğimiz haftanın başında 67 bin dolar civarına kadar geri çekildikten sonra 70 bin doların üzerine çıktı. Bu yükselişte ABD ile İran arasında geçici sağlanan ateşkesin ardından petrol fiyatlarında yaşanan gerileme de etkili oldu. Bazı piyasa uzmanları, enerji fiyatlarında oluşan zayıflığın, enflasyon konusundaki endişeleri hafifletebileceğini ve böylece ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi için elini güçlendirebileceğini aktarıyor. Düşük faiz ortamı, riskli varlıklar arasında görülen Bitcoin’e olan talebi artırabilir.

Küresel ekonomik görünüm ve jeopolitik gelişmeler, piyasanın genel havası üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Kısa vadede ABD’nin açıklayacağı dördüncü çeyrek büyüme verilerinin ve önümüzdeki günlerde beklenen enflasyon rakamlarının piyasalardaki dalgalanmayı artırması bekleniyor.

Öte yandan, ABD eski NATO büyükelçisi Ivo Daalder, son dönemde gündemde olan ABD ve NATO ilişkilerine değinerek, NATO’nun tarihinde en büyük krizini yaşadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran’la müzakereler yaklaşırken ABD askerlerinin Körfez bölgesindeki varlığını sürdüreceğini açıkladı.

Teknik görünüm ve olası senaryolar

Bitcoin fiyatında günlük hareketleri gösteren son grafikler, fiyatın 126 bin doları aşarak toplamda sert bir ayı piyasasının ardından belirgin bir direnç çizgisinin yakınlarında işlem gördüğünü ortaya koydu. Özellikle ekim ayından bu yana süregelen bu trend çizgisi, piyasada aşağı yönlü riskin sürdüğüne işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı söz konusu direnç çizgisinin hemen altında hareket ediyor. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek güçlü ve hacimli bir yükselişin, düşüş trendinin kırılması anlamına geleceği ve ilk etapta 75 bin ile 80 bin dolar aralığına ilerlenebileceği paylaşılıyor. Böyle bir yükseliş eğilimi ivme kazandıkça daha üst seviyeler de mümkün olabilir.

Ancak, direnç hattında yaşanacak bir ret, söz konusu seviyenin geçerliliğini pekiştirerek satış baskısının devamına ve fiyatın 65 bin dolar gibi yakın destek seviyelerine çekilmesine yol açabilir.

Kripto varlık ürünleriyle bilinen yatırım şirketi 21Shares’in analistleri de uygun koşullar oluşursa yılın ortasına kadar fiyatın 100 bin doları görebileceğini ifade ediyor.

Mevcut durumda küresel jeopolitik riskler, ekonomi cephesindeki gelişmeler ve teknik göstergeler, piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ABD enflasyon rakamları ve büyüme verileri yakından izlenecek.