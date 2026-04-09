9 Nisan trader günlüğü, piyasada neler oluyor?

Kripto para piyasasında 9 Nisan itibarıyla hem kurumsal tarafta hem de merkeziyetsiz işlem platformlarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Galaxy Digital’in Nasdaq sonrası yayımladığı ilk yıllık rapor, sektörün artık yalnızca hikâye ve beklentiyle değil, doğrudan altyapı yatırımlarıyla büyüdüğüne işaret ederken; Hyperliquid ekosistemindeki hacim değişimleri, kısa sürede kapanan büyük short pozisyonları ve Binance ile Bybit cephesinden gelen yeni ürün duyuruları günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Galaxy Digital dijital ekonomi vurgusunu güçlendirdi

Galaxy Digital, Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasının ardından ilk yıllık raporunu yayımladı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, bu listelemenin yalnızca şirket için bir dönüm noktası olmadığını, dijital ekonominin artık gerçek ve kalıcı bir yapı haline geldiğini gösterdiğini belirtti.

Novogratz, Galaxy’nin son sekiz yılda kripto piyasasındaki boğa ve ayı döngülerini, düzenleyici belirsizlikleri ve sektör krizlerini geride bırakarak büyüdüğünü ifade etti. Şirket, blockchain ve dijital varlıkların küresel finans sistemini dönüştüreceği görüşünü korurken, ABD’de düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesiyle bankalar, varlık yöneticileri ve kamu tarafının sektöre daha güçlü şekilde girmeye başladığına dikkat çekti.

Galaxy’nin yeni dönemde odağı, regülasyonlarla uyumlu finansal altyapı kurmak olacak. Şirket; zincir üstü transfer hatları, saklama çözümleri ve tokenizasyon platformları geliştirerek büyük ölçekli kurumsal sermayenin zincir üstüne taşınmasını hedefliyor. Bunun yanında Teksas’taki Helios veri merkezi üzerinden yapay zeka altyapısına da hız verdi. Verilen bilgilere göre tesis için 1,6 gigawattı aşan enerji onayı alınırken, yapay zeka bulut şirketi CoreWeave ile 800 megawattlık ve 7,5 milyar doların üzerinde değere sahip bir kiralama anlaşması yapıldı. Şirket ayrıca 830 megawattlık kapasiteyi özel projeler için ayırdı.

Uzun vadede Helios’a yapılacak yatırımın 15 milyar doları aşması beklenirken, Galaxy bu varlığı yüksek getiri ve sürdürülebilir büyüme açısından stratejik görüyor. Şirket, 2025 boyunca artan piyasa oynaklığına rağmen geri çekilmeleri uzun vadeli fırsat penceresi olarak değerlendirdiğini ve küresel veri merkezi ile dijital altyapı varlıklarını büyüterek zaman içinde 1 trilyon dolarlık varlık portföyü hedeflediğini açıkladı.

Hyperliquid tarafında hacim geriledi, TradeXYZ öne çıktı

DefiLlama verilerine göre Hyperliquid ekosistemine bağlı HIP-3 projesi TradeXYZ, 9 Nisan öncesindeki gün işlem hacmini iki katına çıkardıktan sonra geri çekildi. Aynı veriler, Hyperliquid’in toplam 24 saatlik işlem hacminin yeniden 10 milyar doların altına indiğini gösterdi.

Paylaşılan rakamlara göre Hyperliquid’in 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 9,54 milyar dolar, açık pozisyon büyüklüğü ise 7,25 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. TradeXYZ tarafında işlem hacmi 4,36 milyar dolar, açık pozisyon miktarı 1,69 milyar dolar olarak kaydedildi. Verilerde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Hyperliquid toplam hacminin yüzde 45,7’sinin TradeXYZ’nin geleneksel piyasa kanadından gelmesi oldu.

Önde gelen perpetual DEX’ler arasında EdgeX, işlem hacmi bakımından ikinci sıraya yerleşti. Platformun son 24 saatte yaklaşık 2,30 milyar dolarlık işlem hacmine ve 1,03 milyar dolarlık açık pozisyona ulaştığı görüldü. Aster yaklaşık 1,92 milyar dolarlık işlem hacmi ve 1,87 milyar dolarlık açık pozisyonla listede üst sıralarda kalırken, Lighter 1,82 milyar dolar işlem hacmi ve 688 milyon dolar açık pozisyon kaydetti. Pacifica ise yaklaşık 471 milyon dolarlık hacim ve 77,24 milyon dolarlık açık pozisyonla daha alt sırada yer aldı.

Bu tablo, perpetual DEX pazarında likiditenin birkaç büyük oyuncuda toplanmaya devam ettiğini, ancak ekosistem içindeki alt projelerin de toplam hacim dağılımında giderek daha belirgin hale geldiğini ortaya koyuyor.

Büyük short kapanışı ETH fiyatında kısa süreli sıçrama yarattı

Hyperinsight verilerine göre Hyperliquid üzerinde en büyük dört short pozisyon arasında yer alan ve 0x4a2 önekiyle takip edilen adresler, son 10 dakika içinde short işlemlerini tek hamlede kapattı. Bu kapanışlar, 15 dakikalık grafikte kısa süreli sert bir fiyat sıçramasını beraberinde getirdi.

Verilere göre tasfiye hacmi 15 bin ETH’ye ulaştı. Bu miktar yaklaşık 32,94 milyon dolara karşılık geliyor. Tasfiye fiyatı ise 2.196 dolar seviyesinde gerçekleşti. İşlemin yaklaşık 260 bin dolar kârla sonuçlandığı ifade edilirken, öne çıkan ilgili adres olarak 0x4a20b9496610941053858bd0b7e92493f44c3c26 paylaşıldı.

Söz konusu hareket, büyük pozisyon sahiplerinin kısa süre içinde yön değiştirmesinin, özellikle likiditenin yoğun olduğu türev piyasalarda ne kadar hızlı fiyat etkisi yaratabildiğini bir kez daha gösterdi. Kısa zaman dilimlerinde oluşan bu tür ani kapanışlar, hem likidasyon zincirlerini hem de kısa vadeli volatiliteyi tetikleyebiliyor.

Binance tahmin piyasasına, Bybit ise yüksek getirili kampanyaya yöneldi

Binance, uygulama içindeki üçüncü taraf entegrasyonları üzerinden olasılık bazlı tahmin piyasası özelliğini başlatacağını duyurdu. Binance Wallet devreye girdiğinde, Binance Smart Chain üzerinde çalışan zincir üstü tahmin piyasası sağlayıcısı Predict fun ile entegre olacak.

Bybit ise “Crazy Thursdays” kampanyası kapsamında yeni kullanıcılara yönelik Bitcoin odaklı sınırlı süreli bir tasarruf ürünü duyurdu. Platform, bu ürün için yıllıklandırılmış getirinin yüzde 555’e kadar çıkabildiğini açıkladı. Bu tür agresif kampanyalar kısa vadede kullanıcı ilgisini artırsa da, piyasada her zaman sürdürülebilirlik ve risk yönetimi tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Günün genel görünümünde, bir yanda kurumsal ölçekte altyapı ve yapay zeka yatırımlarını büyüten şirketler, diğer yanda merkeziyetsiz türev piyasalarda hızla değişen hacim dengeleri öne çıktı. Özellikle Hyperliquid çevresindeki veriler, piyasanın halen büyük oyuncuların hamlelerine oldukça duyarlı olduğunu gösteriyor.