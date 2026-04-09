Michael Saylor, Bitcoin’in Dip Seviyesinin Görüldüğünü Düşünüyor

Bitcoin’in son dönemdeki fiyat hareketleriyle ilgili olarak Strateji şirketinin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, kripto piyasasının önemli bir eşiği geride bıraktığı görüşünde. Şirketiyle dijital varlıklar alanında büyük yatırımlar yapan Saylor, uzun süredir Bitcoin’in savunuculuğuyla biliniyor ve piyasa değerlendirmeleriyle yakından takip ediliyor.

Bitcoin’de Piyasa Dengesi ve Satış Baskısı

Michael Saylor, yakın zaman önce katıldığı bir yatırımcı etkinliğinde Bitcoin’in dip seviyeyi yaklaşık 60.000 dolar civarında bulduğu kanısını paylaştı. Saylor, kripto paranın son zamanlarda yaşanan düşüşlerinde temel etkenin yüksek borçla çalışan madenciler ile piyasadaki zayıf satıcılar olduğuna işaret etti.

Buradaki ana görüş, zor durumda kalan satıcıların ellerindeki Bitcoin’i bozdurduktan sonra satış baskısının büyük oranda azaldığı yönünde oldu. Saylor, piyasada özellikle ETF alımlarındaki istikrar, artan likidite beklentisi ve şirketlerin rezervlerinde Bitcoin’e daha fazla yer ayırmaya başlaması gibi faktörlerin aşağı yönlü riskleri sınırladığını öne sürdü.

Bitcoin fiyatı, Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından izlendiği bir dönemde, son olarak 71.200 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu rakam, satış baskısının hafiflediğine dair piyasa beklentisiyle uyumlu bir tabloya işaret etti.

Kuantum Bilgi İşlem ve Bitcoin Güvenliği Tartışmaları

Michael Saylor, konuşmasının devamında, piyasada gündeme gelen bir diğer başlık olan kuantum bilgisayarların kripto sistemlerine tehdit oluşturup oluşturamayacağıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Saylor’a göre, kuantum hesaplama teknolojisinin Bitcoin’in güvenliği için gerçek bir risk oluşturmasına daha uzun süre var. Ayrıca, bu tür bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, ağın açık kaynak yapısının yazılımcılara hızlı bir şekilde kuantuma dayanıklı güncellemeler geliştirme imkanı sunduğunu vurguladı.

“Ağ yapısının esnekliği, ciddi bir tehdit oluşmadan önce yeni güvenlik standartlarının kolayca devreye sokulmasını sağlayacak.”

Saylor’un bu bakış açısı, Wall Street’te bazı analistler tarafından da paylaşılıyor. Bernstein, olası bir kuantum riskinin yönetilebilir bir güncelleme süreci olarak görülmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Diğer yandan, Benchmark ise bu tür bir gelişmeyi kısa vadede beklemiyor.

Buna karşılık, Google araştırmacılarının ise kuantum teknolojisindeki ilerlemelerin öngörülenden daha erken gerçekleşebileceği yönünde uyarılarda bulunduğu, sektör genelinde bu konunun nasıl ve ne hızda ele alınması gerektiğiyle ilgili tartışmalara yol açtı.