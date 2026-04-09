Strategy’nin STRC hisselerinde yüksek işlem hacmi ve fiyat istikrarı dikkat çekti

Kripto piyasasında faaliyet gösteren Strategy, 2025 yılında piyasaya sunduğu perpetual preferred stock ürünü STRC’de çarşamba günü yaklaşık 333 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu hacim, STRC’nin bugüne kadarki en yüksek yedinci günlük işlem hacmi olarak öne çıktı.

STRC’nin yapısı ve işlem detayları

STRC, kısa vadeli ve yüksek getiri sağlayan bir kredi aracı olarak tasarlanıyor. Aylık olarak ödenen yüzde 11,5 oranındaki yıllık temettü ile yatırımcılara düzenli gelir sunuyor. STRC’nin yapısı, fiyatın nominal değer olan 100 dolara yakın seyretmesini teşvik ediyor. Böylece şirket, at the market (ATM) ihraç programı yoluyla ek sermaye toplarken, fiyatın belirgin dalgalanma göstermemesini sağlıyor.

Çarşamba günü işlem hacminin artmasıyla birlikte STRC’nin fiyatı seans boyunca 100 dolarlık nominal değere yakın kaldı. Yatırımcıların dikkati özellikle bu istikrar üzerinde toplandı. STRC’nin nominal değerinden sapmaması, şirketin piyasadaki likiditeyi etkin bir şekilde yönetebildiğini gösteriyor.

Şirketin bitcoin stratejisi ve piyasaya etkileri

Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy, kripto para piyasasında özellikle bitcoin yatırımlarıyla tanınıyor. STRC yöntemiyle elde edilen sermaye, doğrudan yeni bitcoin alımlarında kullanılıyor. STRC.live sitesinde paylaşılan tahminlere göre, şirket çarşamba günü 2.000’in üzerinde bitcoin eklemiş olabilir.

Şirketin temel hedeflerinden biri, STRC aracılığıyla hem çift haneli gelir sağlamak hem de fiyat dalgalanmasını minimumda tutmak olarak öne çıkıyor. Bu sayede yatırımcılar hem düzenli getiri elde ediyor hem de ana para değerinin korunacağı beklentisiyle hareket edebiliyor.

Yatırımcılar açısından STRC’nin öne çıkan özelliklerinden biri de, fiyat istikrarı ile birlikte yüksek işlem hacminin aynı anda görülebilmesi. Bu yapı, ürünü kısa vadeli nakit akışına ihtiyaç duyan yatırımcılar için cazip hale getiriyor.

STRC dahilinde sunulan bu model, şirketin doğrudan bitcoin stokunu artırma stratejisine paralellik gösteriyor. Fiyat dalgalanmasını kısıtlı tutarak, sermaye yönetiminde istikrar sağlayan bir yaklaşım öne çıkıyor.

Diğer yandan, aynı gün şirketin hisse senetleri ön piyasa işlemlerinde hafif bir gerilemeyle 127 dolar civarında işlem gördü. STRC ise gün boyunca 100 dolara yakın değerini korumaya devam etti.