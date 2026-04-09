Bithumb’da yanlış ödeme sonrası başlatılan yasal süreçte 7 Bitcoin’in dondurulması talep edildi

  • Bithumb, yanlış ödeme sonucu iade edilmeyen varlıklar için hukuki başvuru yaptı.
  • Olay, teknik hata ile başlayan kripto işlemlerde hızlı kayıplara yol açabildi.
Güney Kore’nin en büyük ikinci kripto para borsası Bithumb, şubat ayında yaşanan bir ödeme hatasının ardından hâlâ iade edilmeyen yedi Bitcoin için mahkemeden tedbir istedi. Yaklaşık 8 milyon dolara karşılık gelen bu varlıkların iadesiyle ilgili olarak başlatılan süreç, iade yapmayı reddeden az sayıda kullanıcıyla borsa arasında gerilimi tırmandırdı.

Ödeme hatasının ayrıntıları

Olay, 6 Şubat’ta Bithumb’ın düzenlediği bir promosyonla başlamıştı. Kampanya kapsamında 249 kazanana 620 bin won (yaklaşık 460 dolar) dağıtılması planlanırken, personel tarafından yanlışlıkla “BTC” seçeneği girildi. Bu hata sonucunda her kazanan için sistemde, 620 bin Bitcoin’in hesabına geçtiği kaydedildi. Birkaç dakika içinde toplam değeri 40 milyar doları aşan dijital varlıklar, Bithumb’ın iç hesaplarında görünmüş oldu.

Bazı kullanıcılar, hata fark edilmeden önce yaklaşık 1.788 Bitcoin’i ellerinden çıkardı. Bu işlemlerin ardından borsa hesapları dondurdu ve BTC/KRW paritesinde fiyat 80 milyon won seviyelerine kadar geriledi.

Bithumb, hatalı işlemleri geri aldı ve satılan coinlerin çoğunu kurtardı. Ancak, toplamda 12,3 milyar won (8,3 milyon dolar) değerinde bir kısmın iade edilmediği belirlendi. Zaman içinde yapılan iletişim çabalarına rağmen bugüne kadar yalnızca yedi Bitcoin’in hâlâ geri dönmediği ortaya çıktı.

Hukuki süreç ve potansiyel sonuçlar

Bithumb, varlıkların yer değişikliğini önlemek için mahkemeden ihtiyati tedbir istedi. Yerel hukukta dava öncesi uygulanan bu tedbir, borçlunun varlıklarını başka yere aktarmasını engellemeyi amaçlıyor. Süreç sonunda konu hakkında bir sivil dava açılması da bekleniyor.

Koreli hukukçular, benzer olayların “sebepsiz zenginleşme” kapsamında değerlendirildiğini ve hak sahiplerinin malları iade etmek zorunda olduğunun altını çiziyor. Kripto varlıkların satılması durumunda, kullanıcıların bunları cari piyasa fiyatından tekrar alıp iade etmesi gerekebileceği de aktarılıyor.

Yaşananlar, insan hatasının, blokzincir işlemlerinin geri döndürülemez doğası ve transfer hızının, küçük bir dikkatsizliği kısa süre içinde milyonlarca dolarlık krize çevirebileceğini gösterdi.

Bithumb, Güney Kore’de Upbit’in ardından işlem hacmi açısından ikinci sırada yer alıyor. 24 saatlik ticaret miktarı son verilerde 388 milyon dolar olarak kaydedildi. Sektörün büyük oyuncularından biri olan Bithumb, sistem hataları ve insan kaynaklı problemlerin kripto ekosistemi üzerindeki etkilerine dair önemli bir örnek sunmuş oldu.

