Ateşkes sallantıda, kripto paralarda 9 Nisan son durum

  • İsrail'in Lübnan'a saldırıları İran'ın tehditkar açıklamalar yapmasına neden oluyor. Bu durum ateşkesin kırılganlığına dair endişeleri tetikledi.
  • Petrol fiyatı ateşkesin sonlanabileceğine dair endişeler artarken 100 dolara yaklaşıyor. Fakat bu haftalık süreçte müzakereler süreceğinden ve zaman kısıtlı olduğundan ateşkesin iptali düşük bir ihtimal.
  • Kripto paralar bugün gelecek aylık PCE, GSYİH ve yarınki istihdam verilerine odaklanmış durumda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

ABD ile İran arasındaki ateşkes İsrail’in saldırılarının engellenmesini ve Lübnan’ın güvenliğini de içeriyordu. En azından İran tarafından yapılan ilk açıklamalar bu yöndeydi. Ancak İsrail ateşkesten memnun olmadığını ifade etti ve Lübnan’a saldırıların devam edeceğini açıkladı. Dünden bugüne ateşkesin sona erip ermediği tartışılıyor. Elbette kripto bundan etkileniyor.

Ateşkes bitti mi?

İran’ın ateşkesi sonlandırmak için haklı nedeni Lübnan’a devam eden saldırılar. ABD ise dün körfez ülkelerine yapılan saldırıları bahane edip ateşkesi noktalayabilir. Yani dünden bugüne tarafların ateşkes konusunda ne kadar istekli olduklarını gösteren bir sınav veriliyor. Trump’ın ara seçimler yaklaşırken bu işi noktalamaya ihtiyacı var ve İran bu ateşkesi iç siyasette tam da istediği şekilde kullanabiliyor.

Özetle ateşkes bitmese de ateşkese daha az istekli olan tarafın sürpriz biçimde bunu sona erdirme potansiyeli son gelişmelerin ardından arttı. İran Meclis Başkanı Qalibaf yazı hazırlandığı sırada “Ateşkes önerisi Lübnan’ı ve tüm ‘direniş eksenini’ kapsıyordu” dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian ise aynı dakikalarda İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini söylüyor.

Her zamanki gibi bakmamız gereken şey petrol grafiği ve burada bir miktar yükseliş var. Hızlı düşüşün ardından yeniden 97 dolara tırmanan fiyat ihlallerin anlaşmanın iptaline yol açma potansiyeli nedeniyle 100 dolara yaklaşıyor. 2 haftalık ateşkes müzakere sürecinin ilerlemesi için Pakistan tarafından önerilmişti yani önümüzdeki günlerde müzakerelere dair toplantılar, açıklamalar görmeye başlarsak ateşkesin devamına dair inanç kuvvetlenebilir.

ABD’nin bu işi noktalamaya ihtiyacı olduğu kadar İran’ın da 2 haftalık dinlenmeye ihtiyacı var yani muhtemelen bu tarz açıklamalar müzakerelerde el güçlendirmek için.

Kripto paralar son durum

Dünkü toplantı tutanakları ateşkes öncesine ait olduğu için kripto paraları pek etkilemedi ve hem faiz artırım hem de indirim yönde doğabilecek baskıya işaret ediyordu. Kripto paralar bugün gelecek aylık PCE, GSYİH ve yarınki istihdam verilerine odaklanmış durumda. BTC 71.500 doları koruduğu için güvenli alanda olduğunu söyleyebiliriz. ETH öncülüğünde birçok altcoin petrol yükselişiyle eş zamanlı şekilde kan kaybetti.

Haftalıkta en büyük 100 kripto para arasında SIREN %200 kazançla lider ve onu EDGE, ZEC, MON izliyor. Bunlar da %30-40 arasında yükseliş yaşadı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
