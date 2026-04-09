Ateşkes sallantıda, kripto paralarda 9 Nisan son durum

ABD ile İran arasındaki ateşkes İsrail’in saldırılarının engellenmesini ve Lübnan’ın güvenliğini de içeriyordu. En azından İran tarafından yapılan ilk açıklamalar bu yöndeydi. Ancak İsrail ateşkesten memnun olmadığını ifade etti ve Lübnan’a saldırıların devam edeceğini açıkladı. Dünden bugüne ateşkesin sona erip ermediği tartışılıyor. Elbette kripto bundan etkileniyor.

Ateşkes bitti mi?

İran’ın ateşkesi sonlandırmak için haklı nedeni Lübnan’a devam eden saldırılar. ABD ise dün körfez ülkelerine yapılan saldırıları bahane edip ateşkesi noktalayabilir. Yani dünden bugüne tarafların ateşkes konusunda ne kadar istekli olduklarını gösteren bir sınav veriliyor. Trump’ın ara seçimler yaklaşırken bu işi noktalamaya ihtiyacı var ve İran bu ateşkesi iç siyasette tam da istediği şekilde kullanabiliyor.

Özetle ateşkes bitmese de ateşkese daha az istekli olan tarafın sürpriz biçimde bunu sona erdirme potansiyeli son gelişmelerin ardından arttı. İran Meclis Başkanı Qalibaf yazı hazırlandığı sırada “Ateşkes önerisi Lübnan’ı ve tüm ‘direniş eksenini’ kapsıyordu” dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian ise aynı dakikalarda İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini söylüyor.

Her zamanki gibi bakmamız gereken şey petrol grafiği ve burada bir miktar yükseliş var. Hızlı düşüşün ardından yeniden 97 dolara tırmanan fiyat ihlallerin anlaşmanın iptaline yol açma potansiyeli nedeniyle 100 dolara yaklaşıyor. 2 haftalık ateşkes müzakere sürecinin ilerlemesi için Pakistan tarafından önerilmişti yani önümüzdeki günlerde müzakerelere dair toplantılar, açıklamalar görmeye başlarsak ateşkesin devamına dair inanç kuvvetlenebilir.

ABD’nin bu işi noktalamaya ihtiyacı olduğu kadar İran’ın da 2 haftalık dinlenmeye ihtiyacı var yani muhtemelen bu tarz açıklamalar müzakerelerde el güçlendirmek için.

Kripto paralar son durum

Dünkü toplantı tutanakları ateşkes öncesine ait olduğu için kripto paraları pek etkilemedi ve hem faiz artırım hem de indirim yönde doğabilecek baskıya işaret ediyordu. Kripto paralar bugün gelecek aylık PCE, GSYİH ve yarınki istihdam verilerine odaklanmış durumda. BTC 71.500 doları koruduğu için güvenli alanda olduğunu söyleyebiliriz. ETH öncülüğünde birçok altcoin petrol yükselişiyle eş zamanlı şekilde kan kaybetti.

Haftalıkta en büyük 100 kripto para arasında SIREN %200 kazançla lider ve onu EDGE, ZEC, MON izliyor. Bunlar da %30-40 arasında yükseliş yaşadı.