Bitcoin ile Altın Arasındaki Oran Yeniden Hareketlenmeye Başladı

Bitcoin ile altın arasındaki fiyat oranı, uzun süredir devam eden zayıf dönemin ardından teknik analizde hafif toparlanma sinyalleri veriyor. Son aylardaki aşağı yönlü baskıdan sonra bazı teknik göstergeler dip seviyelerden yukarı hareket etmeye başladı.

Teknik Analizde RSI Dikkat Çekiyor

Kripto piyasası analisti Michaël van de Poppe, yaptığı değerlendirmede Bitcoin-altın oranındaki haftalık Göreli Güç Endeksi’nin (RSI) aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Daha önce de benzer seviyeler, tarihsel dalgalanmalar sırasında piyasada yeni bir yön oluşturmuştu.

Uzun vadeli grafiklere bakıldığında, haftalık RSI’daki aşırı satım noktalarının 2015, 2018 ve 2022 yıllarında belirgin değişimlere yol açtığı görülüyor. Bu dönemlerde piyasadaki sert düşüşler sona ermiş ve aşağı yönlü baskı zayıflamaya başlamıştı.

Mevcut durumda da RSI’da gözlenen yapının, Bitcoin’in altına kıyasla düşük performansının tükenme aşamasına ulaştığına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Kısa Vadede Boğa Diverjansı Oluştu

Kısa vadeli grafiklerde ise fiyat hareketiyle göstergeler arasındaki uyumsuzluk öne çıktı. Bitcoin-altın oranında son düşüş hareketlerinde alt dipler gözlenirken, RSI’da bunun aksine daha yüksek dipler meydana gelmeye başladı.

Bu tür bir pozitif uyumsuzluk, satış baskısının azalmaya başladığı anlamına geliyor. Orandaki son dönemde yukarı yönlü hareketin başlaması, kısa vadede momentumun değişebileceğine işaret ediyor.

21 Günlük Ortalama Aşıldı

Analizlerde öne çıkan bir başka teknik gelişme ise 21 günlük hareketli ortalamanın tekrar üzerine çıkılması oldu. Bu seviye, ekim ayından bu yana oran üzerinde güçlü bir direnç oluşturuyordu.

Son dönemde 21 günlük ortalamanın ilk kez kalıcı şekilde aşıldığı vurgulanırken, bu değişim Bitcoin’in kısa vadeli piyasadaki görünümünde de yeni bir aşamaya geçilmesini sağlayabilir. Oran bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürürse, uzun süreli düşük performansın ardından Bitcoin’in altına karşı zemin kazanmaya başlaması mümkün olabilir.

Piyasa Yapısında Toparlanma Belirtileri

Tüm bu olumlu sinyallere rağmen, piyasa yapısının henüz tam anlamıyla güçlenmediği ifade ediliyor. Daha güçlü bir yukarı hareketin kalıcı olması için, oranının yakın direnç seviyelerini yukarı yönde aşması gerekecek.

Şu an için teknik göstergeler ve grafiklerdeki pozitif sinyaller, piyasanın aşırı satım döneminden çıkmaya başladığına işaret ediyor. Özellikle oversold bölge ile görülen uyumsuzluklar ve hareketli ortalamanın aşılması, eğer yükseliş ivmesi devam eder ve piyasa direnç noktalarını geçerse, Bitcoin’in altına karşı yeniden güç toplamaya başladığının göstergesi olarak takip ediliyor.