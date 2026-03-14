Bitcoin’in Gerçekleşen Fiyat Analizinde Dip Seviyesi 54.400 Dolar Olarak Belirlendi

Kripto analistlerinden CryptoPatel, Bitcoin’de gerçekleşen fiyat analizine odaklanarak, tarihteki her ana piyasa döngüsünde dip seviyenin genellikle 54.400 dolar civarında oluştuğunu açıkladı. Bitcoin şu an 71.000 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu, mevcut gerçekleşen fiyatın yaklaşık yüzde 30 üzerinde bir değere işaret ediyor.

Gerçekleşen Fiyat Neyi Gösteriyor?

Gerçekleşen fiyat, Bitcoin ağındaki her bir token’ın zincir üstünde en son hareket ettiği fiyat üzerinden hesaplanan ortalama değeri yansıtıyor. Bu gösterge, Bitcoin yatırımcılarının toplam maliyet tabanını belirliyor. Spot fiyat bu değerin altına indiğinde, yatırımcıların çoğu zarar pozisyonuna geçmiş oluyor. Tarihsel olarak, bu durum satış baskısının azaldığı ve yeniden birikim sürecinin başladığı kritik bir eşiği temsil ediyor.

CryptoPatel’in analizinde 2015, 2018, 2020 ve 2022 dönemlerindeki büyük diplerin gerçekleşen fiyat seviyesinde ya da hemen yakınında oluştuğu görüldü. Her seferinde piyasa fiyatı maliyet tabanının altına indiğinde döngüsel dip gerçekleşmiş ve sonrasında yeni genişleme fazları başlamış durumda.

Aylık Grafiklerin Ortaya Koyduğu Görünüm

TradingView üzerinde yer alan Bitcoin’in aylık endeks grafiği, 2014 yılından başlayıp 2029’a kadar projeksiyon sunuyor. Grafikte, üç hareketli ortalama ile birlikte yeşil bir bant şeklinde gerçekleşen fiyat kanalı yer alıyor. Fiyatın bu banda temas ettiği ya da altına sarktığı dönemler görselde belirgin ve bu zamanlar büyük düşüşlerin hemen ardından yaşanan uzun vadeli toparlanmalarla örtüşüyor.

Son günlerde Bitcoin’in fiyatı, gerçekleşen fiyat kanalının üzerinde hareket ediyor. Grafikte ayrıca, 47.000 ile 62.000 dolar aralığında bir “adil değer boşluğu” vurgulanmış. Bu bölge, 2024-2025 dönemindeki yükseliş hareketinin ardından piyasada henüz doldurulmayan bir alan olarak dikkat çekiyor. Direnç ise diyagonal olarak yukarıdan aşağıya doğru çizilmiş bir kırmızı hatla gösteriliyor.

54.400 Dolar Seviyesinin Önemi

Mevcut durumda gerçekleşen fiyat 54.400 dolar civarında bulunuyor. Bitcoin fiyatı ise bunun yaklaşık yüzde 30 üzerinde seyrediyor. Bu tabloya göre ortalama yatırımcı önemli ölçüde kârlı bir pozisyonda duruyor. Önceki döngülerde dip oluşumu, spot fiyat ile gerçekleşen fiyat arasındaki farkın kapanmasıyla ya da tersine dönmesiyle gerçekleşti.

CryptoPatel, Bitcoin’in tekrar 54.400 dolar seviyesine gerilemesine “nesiller boyu fırsat” gözüyle yaklaşıyor. Blockforce Capital’in yaptığı analiz de benzer şekilde 45.000 ila 60.000 dolar aralığını yüksek olasılıklı bir birikim bölgesi olarak tanımlıyor. İki analiz farklı yöntemlerle benzer seviyeleri işaret ediyor: CryptoPatel gerçekleşen fiyatı vurgularken, Blockforce Capital ise MVRV Z-Score, 200 haftalık hareketli ortalama ve düşüş modellerini baz alıyor.

Şu anda fiyat ile gerçekleşen fiyat arasındaki mesafe yaklaşık yüzde 24 düzeyinde. Bu açığın kapanıp kapanmayacağı, piyasanın mevcut toparlanmayı sürdürüp sürdürememesine bağlı olarak şekillenecek.

Tarihsel Desenin Sınırları

Geride kalan dört büyük döngüde benzer bir desen gözlemlense de, bu durumun sonraki süreçte tekrarlanacağına dair kesinlik yok. Şu an piyasada 8,2 trilyon dolar büyüklüğünde para piyasası fonlarının bulunması, kurumsal ETF’lerdeki düşük itfa oranları ve şirketlerin nakit rezervleriyle yaptığı alımlar, mevcut talep tabanının geçmiş dönemlere oranla daha güçlü olabileceğine işaret ediyor. Eğer bu yeni yapısal faktörler etkili olursa, Bitcoin’in gerçekleşen fiyat seviyesine çekilmesi gerekmeyebilir.

Dört döngüde başarıyla işleyen bu desen, mevcut piyasa koşullarında farklı bir şekilde gelişebilir.