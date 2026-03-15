Bitcoin Balina Oranı Altı Yılın Zirvesine Çıktı: Tarihsel Dip Sinyalleri Tekrarlandı

Kripto para piyasasında, Bitcoin işlemlerinde balinaların borsalardaki payını ölçen “balina oranı”, 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. CryptoQuant tarafından hazırlanan veriye göre, bu orandaki ciddi artışlar genellikle fiyat dipleri ve yeni yükseliş trendlerinin başlangıcına işaret ediyor.

Balina Oranı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Balina oranı, borsalarda gerçekleşen tüm Bitcoin işlemleri içinde büyük yatırımcıların – yani ciddi miktarlarda coin transfer edenlerin – payını gösteriyor. Orandaki artış, borsa hacminin büyük kısmının balinalardan kaynaklandığını; düşüş ise piyasada küçük yatırımcıların daha etkin olduğunu ortaya koyuyor.

Tarihsel olarak balinalar genelde fiyatlar dipteyken alım yapıyor, yükselişte ise ellerindekileri parça parça piyasaya bırakıyor. Küçük yatırımcılar ise genellikle yükselişlerde alım, düşüşte ise panikle satış eğiliminde oluyor. Bu nedenle, baskın balina hareketlerinin tespit edildiği dönemler, küçük yatırımcıdan balinalara doğru bir el değiştirme ve dolayısıyla akümülasyon süreci olarak değerlendiriliyor.

Grafikte Tarihsel Sinyaller

CryptoQuant’ın paylaştığı grafik, Haziran 2019’dan Mart 2026’ya kadar olan dönemi kapsıyor. Balina oranındaki sert yükselişler, geçmişte Bitcoin fiyatlarının anlamlı dipler oluşturduğu zamana rastladı. Grafikte üç ana okla işaretlenen bu noktalar, 2019 sonu ve 2020 başı, 2022-2023 ayı piyasası dönemi ve günümüz seviye olarak öne çıkıyor.

En güncel ölçümde balina oranı 0,62’ye çıkarken, 72 dönemlik hareketli ortalama da 0,5648 olarak kaydedildi. Son haftalardaki bu yükseliş, altı yıllık süreçte önceki zirveleri de geride bıraktı. Bunun yanında, grafik üzerinde son bölümdeki yükselişin önceki spike’lara kıyasla çok daha belirgin olduğu görülüyor.

Perakende Yatırımcı ile Balina Arasındaki Ayrışma

Analizde, piyasadaki küçük yatırımcıların borsa hareketindeki payının son altı yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtiliyor. Şu anda borsalardaki hareketin büyük kısmı balinalara ait. Küçük yatırımcı ya piyasadan tamamen çekilmiş durumda ya da satış tarafında yer alıyor.

Bu tablo, geçmişte de fiyat dipleriyle benzer şekilde örtüşüyor. Güçlü eller olarak görülen büyük Bitcoin sahipleri, piyasada ilginin azaldığı veya küçük yatırımcının satış yaptığı dönemleri değerlendirme yoluna gidiyor. Bu yatırımcıların uzun vadeli strateji ve sağlam finansal pozisyona sahip oldukları öne çıkıyor.

Haftalık Verilerde Diğer Sinyaller

Balina oranındaki yükseliş bu hafta açıklanan başka verilerle uyumlu görünüyor. Borsalardaki toplam Bitcoin arzı, Kasım 2017’den bu yana en düşük seviyeye indi. Ethereum’un akümülasyon adreslerindeki bakiyeler ciddi artış gösterdi. BlackRock’ın Bitcoin fonunda büyük düşüşe rağmen çok sınırlı miktarda geri çekilme yaşandı. Piyasa değeri ve gerçekleşen değer oranına bakan MVRV Z-Skoru da tarihsel düşük seviyelerin yakınında bulunuyor.

Bütün bu başlıklar, piyasaya uzun vadeli bakan büyük yatırımcıların aktif biçimde alım yaptığına dair çeşitli ipuçları sunuyor. Balina oranı ise, veri anlamında bu davranış modelini en doğrudan gösteren göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

CryptoQuant açıklamasında, balina oranının salt bir teknik gösterge değil, Bitcoin’in en büyük sahiplerinin şu anda borsalarda fiilen nasıl hareket ettiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.

Verilere bakıldığında, balinaların son altı yılın en yüksek hızında Bitcoin alımı yaptığı tespit ediliyor. Ancak mevcut seviyenin uzun vadeli bir dip mi yoksa süren birikim sürecinin geçici bir aşaması mı olduğu ise belirsizliğini koruyor.