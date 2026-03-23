Bitcoin 70 Bin Dolar Üzerinde Güçlü Kaldı, Gözler ABD-İran Gelişmelerinde

Haftanın ilk günü Bitcoin, 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir yükseliş gösterdi. Ancak piyasada gözler şimdi ABD ile İran arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün süreyle askıya aldıklarını açıkladı. Trump, bu süre zarfında diplomatik görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.

ABD-İran Gerginliği ve Piyasaya Etkileri

İranlı yetkililer doğrudan görüşmelere dair iddiaları reddetse de, piyasalar bu açıklamaları dikkate almadan riskli varlıklarda yükselişi sürdürdü. Bitcoin, işlem gününün ilerleyen saatlerinde 71 bin dolar bandında seyrederken son 24 saatte yüzde 3,8 oranında değer kazandı. Kripto paralarda yaşanan hareketlilik, özellikle altcoin piyasasında daha belirgin şekilde hissedildi. Ethereum ve Solana gibi önde gelen altcoinlerde yüzde 5 civarında artış görüldü.

Bitcoin ile bağlantılı şirketler de ralliden payını aldı. ABD’de halka açık birçok Bitcoin madencilik şirketi, yapay zeka teknolojileriyle olan yakın ilişkisi nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekti. Hut 8 hisseleri yüzde 11’in üzerinde artarken, Bitfarms, Cipher Mining, CleanSpark, Riot Platforms ve TeraWulf hisseleri yüzde 6 ile 7 arasında yükseldi.

Geleneksel Piyasalar ve Uzman Yorumu

Kripto piyasalarındaki olumlu hava, geleneksel borsalara da yansıdı. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde günü yüzde 1,2 oranında yükselişle tamamlandı. ABD-İran hattında tansiyonun geçici olarak düşmesi, enerji piyasasında da baskının azalmasına yol açtı.

Wintermute tezgah üstü piyasaları yöneten Jasper de Maere, “Makro çerçevede yeni bir eşik oluştu; önümüzdeki beş gün içinde yaşanacaklar daha fazla hareket alanı yaratabilir,” yorumunu yaptı.

De Maere, Ormuz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin normale dönmesi ve petrol fiyatının istikrar kazanması halinde enflasyon kaygılarının azalabileceği görüşünü paylaştı. Bu durumda, faiz indirimi beklentilerinin yeniden gündeme gelmesi kripto para piyasasına olumlu yansıyabilir.

Aynı değerlendirmede, Bitcoin’in 74 bin ile 76 bin dolar aralığına yeniden yükselebileceği, çünkü bu seviye son haftalarda direnç noktası işlevi gördüğü belirtildi.

Ancak ABD ile İran arasındaki görüşmelerde beklenmedik bir kesinti yaşanması ya da enerji arzında yeniden sorun çıkması halinde, petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi riski bulunuyor. Böyle bir durumda, Bitcoin’in tekrar 65 bin dolar bandına çekilebileceği vurgulandı.