SEC onun başına bela oldu ama şimdi de Bitcoin yüzünden düşüyor. Kritik seviyeye dikkat.

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Bitcoin bu akşam 28.020 dolara kadar düştü ve bu durum altcoin yatırımcılarını da fazlasıyla tedirgin ediyor. Yükseliş yolunda zorlu mücadele veren altcoinler Bitcoin cephesindeki satışların ardından kazanımlarını hızla sildi. Peki XRP Coin için sıradaki hedef kaç dolar?

XRP Coin Yorum

Kral kripto para biriminin 30.000 dolar bölgesinde tutunamaması satıcıların gücünü ortaya koydu. BTC 28.600 doların altına düştü ve 25.200 dolar desteği şimdilik ayıların ağzını sulandırıyor. Kısa vadede 28.600 ve 29.100 dolar bölgelerinin geri kazanılmadığı senaryoda altcoinlerin daha yoğun satışlarla karşılaşması muhtemeldir. Bu XRP Coin dahil tüm altcoinleri tehdit ediyor. Yaklaşan hafta sonunda daha da düşecek olan hacimler ayılara fiyatları dip bölgelere çekmek için güç verecek.

XRP, 2 Nisan’dan bu yana 0,528 dolardan 0,48 dolara uzanan bir aralıkta işlem gördü. Satış dalgası 19 Nisan’da 4 saatlik işlem seansında aralığın en düşük seviyesinin altında bir kapanış görmedi. Bununla birlikte, bugün bu kapanışı görmek üzereyiz. Üstelik 0,5 dolar direnci güçleniyor.

XRP Fiyat Tahmin

RSI 37 seviyesindeydi ve düşüş ivmesi gösterdi. RSI’daki negatiflik fiyatın 0,45 dolara kadar düşebileceğini gösteriyor. XRP Coin özelinde 0,48 dolar seviyesi geri kazanılmazsa kurulum endişe verici. Fiyat şu dakikalarda BTC 28.000 tabanına yakın seyrettiği için 0,47 dolarda bulunuyor. Bollinger bantları artan oynaklığı göstermek için genişledi, ancak 20 SMA orta aralık direnci ile birleşti.

XRP geçtiğimiz hafta iki kez 0,53 dolara yükselmiş olsa da A/D göstergesi 12 Nisan’dan bu yana bir dizi dip oluşturdu. Bu durum alıcıların zayıfladığını gösterdi. Önümüzdeki saatlerde en yakın destek bölgesine doğru bir düşüş sürpriz olmayacaktır. Açık Faiz de 24 saat içinde 100 milyon dolara yakın bir düşüş gösterdi ve long pozisyonların hazırlıksız yakalandığının altını çizdi. Kripto paraların kümülatif değeri de 1,2 trilyon dolar desteğini kaybetti. Kısa vadede 1,6 trilyon bölgesine bir düşüş XRP ve diğer altcoinlerde endişelenilen desteklere düşüş için zemin hazırlayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.