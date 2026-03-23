Polymarket ve Kalshi CEO’larının Desteklediği Yeni Fon, Tahmin Piyasalarına Odaklanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Polymarket ve Kalshi yöneticileri tahmin piyasalarına odaklanan yeni bir fon başlatıyor.
  • Fon, platformlardan ziyade piyasa altyapısı ve hizmetlerine erken aşama yatırımlar planlıyor.
  • Önde gelen yatırımcıların destek verdiği fon sektördeki ikincil iş kollarına ilgi gösteriyor.
Tahmin piyasalarına yönelik yatırımları merkezine alan yeni bir girişim sermayesi fonu, sektörde tanınan iki ismin desteğiyle faaliyete geçiyor. Polymarket’in kurucusu Shayne Coplan ile Kalshi’nin kurucusu Tarek Mansour, bu alanda sermaye sağlamayı amaçlayan fonun kuruluşunda başrol üstleniyor. Her iki isim de tahmin piyasalarında yenilikçi platformlar kurarak dijital varlık ekosistemine önemli katkı sağlamış durumda.

Yeni Fonun Stratejisi ve Hedefleri

5c(c) Capital adı verilen fon, isminde ABD Emtia Borsa Yasası’ndaki tahmin piyasalarını düzenleyen maddeden esinleniyor. Bu fon, tahmin piyasalarına özgü regülasyonların ve piyasa yapısının şekillendirdiği şirketlere yatırım yapmayı temel bir amaç olarak belirledi. Kurucular, kendi platformlarından elde edilen deneyimle piyasanın ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden etkilerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Son dönemde tahmin piyasaları, finans dünyasının daha görünür ve hareketli bir parçası haline gelmeye başladı. ABD başkanlık seçimlerinin ardından bu platformlarda işlem hacimlerinde ve kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Polymarket ve Kalshi’de politika, ekonomi ve kültür gibi alanlarda açılan sözleşmeler kamusal eğilimleri borsada işlem gören sinyallere dönüştürüyor. Polymarket’te işlemler blok zincir üzerinde yürütülüyor. Ayrıca Coinbase ve Kraken gibi kriptopara şirketleriyle Robinhood da son zamanda bu alana ilgi gösterenler arasında yer aldı.

Piyasa Ekosisteminde Genişleme İşaretleri

Tahmin piyasalarında yükselen ilgi beraberinde ikincil iş modellerinin oluşmasını sağladı. Artık yalnızca platformlara değil; veri araçları, likidite hizmetleri ve uyum sistemleri geliştiren yeni girişimlere de talep oluştu. 5c(c) Capital, doğrudan borsalara yatırım yapmak yerine, altyapı ve servisleri geliştiren erken aşama şirketleri fonlamayı planlıyor.

Fon, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 20 şirkete yatırım yapmayı ve toplamda 35 milyon dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor. Yatırım stratejisinde, sektörün büyümesinde katkı sağlayacak tamamlayıcı alanlara öncelik verildiği aktarılıyor.

Kurucu ortakların yanı sıra, Millennium Management portföy yöneticisi, kripto odaklı çeşitli fonlar ve başka tahmin piyasası girişimlerinin kurucuları da destekleyenler arasında bulunuyor. İlk aşamada yirmiden fazla yatırımcıdan finansman sağlandığı belirtiliyor.

Polymarket tarafından fona ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Kalshi cephesinden ise yayına kadar resmi cevap alınamadı.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
