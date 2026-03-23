Stabull Protokolü, Listede Olmayan Kripto Paralarla İşlem Hacmini Artırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Stabull protokolü, yalnızca stabilcoin listelemesine rağmen farklı kripto işlemlerinde köprü görevi görüyor.
  • Oracle destekli fiyatlama ile işlemlerde fiyat oynaklığı en aza indiriliyor ve başarısızlık riski düşüyor.
  • Likidite havuzları, farklı kripto ticareti akışlarından faydalanarak potansiyel işlem hacmini artırıyor.
Merkeziyetsiz finans (DeFi) altyapısı içinde yer alan Stabull protokolü, yalnızca stabilcoin ve gerçek varlık teminatlı (RWA) varlıkları listelemesine karşın, pratikte çok daha geniş bir kripto ekosistemiyle entegre biçimde işlem görüyor. Proje ekibi tarafından yapılan güncel analizler, Stabull’un çoklu likidite havuzu yapısının geleneksel olarak sadece stabil varlıklar değil, ETH ve benzeri volatil kripto paralarda da hacim oluşturduğunu ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Stabull, DeFi İşlemlerinde Ara Köprü Görevi Üstleniyor
2 Oracle Destekli Fiyatlandırma ve Artan Talep

Stabull, DeFi İşlemlerinde Ara Köprü Görevi Üstleniyor

Blokzinciri verileri incelendiğinde, birçok kripto işleminin doğrudan Stabull’un arayüzünden başlatılmasa da, farklı protokoller üzerinden Stabull havuzlarına aktarıldığı tespit edildi. İşlemler genellikle ETH veya WETH ile başlayıp, daha sonra çeşitli borsalarda USDC gibi stabil varlıklara dönüştürülüyor. Ardından bu fonlar, Stabull üzerinden tekrar başka bir varlığa çevrilerek işlem zinciri tamamlanıyor. Kullanıcı açısından süreç tek adımlı bir takas şeklinde görülse de, zincir üzerinde birden fazla işlem bacağından oluşan ayrıntılı bir yapı öne çıkıyor.

Stabull’un asıl işlevi bu noktada devreye giriyor. Stabil veya döviz endeksli bölümde güvenilir ve düşük riskli fiyatlama sunması, onu tercih edilen bir köprü haline getiriyor. Böylece doğrudan kripto varlık ticaretiyle ilişkili olmayan işlemler dahi Stabull’dan geçebiliyor.

Oracle Destekli Fiyatlandırma ve Artan Talep

Stabull’da kullanılan oracle temelli fiyatlandırma sistemi, süreçte fiyatın zincir dışı gerçek piyasa koşullarına yakın olmasını sağlıyor. Özellikle arbitraj ve algoritmik ticaret sistemlerinde, fiyat oynaklığı ve kayma riski asgariye indiriliyor. Bu da, işlemlerin başarı şansını artırırken, Stabull’u dalgalı piyasa ortamında sabit bir referans noktası olarak öne çıkarıyor.

Birçok arbitraj, riskten korunma, havale, portföy yönetimi veya fon operasyonlarında da sürecin bir bölümünde stabillikten faydalanmak önemli hale geliyor. Stabull, ETH bazlı işlemlerden borsa arası arbitraja kadar farklı kullanım senaryolarında orta basamak olarak işlev görerek, havuza eklenen likiditenin talebini ciddi oranda artırdı.

Protokolden yapılan açıklamalarda, “İşlemler her ne kadar Stabull üzerinde doğrudan gerçekleşmiyor gibi görünse de, piyasanın önemli kısmında köprü görevi üstlenilerek protokole ek hacim ve gelir sağlanıyor” değerlendirmesi yer aldı.

Havuza aktarılan her işlem sonrası swap ücretleri ödeniyor, likidite sağlayıcılar getiri elde ediyor ve protokole de gelir yansıyor. Böylece yalnızca geleneksel stabilcoin kullanıcılarına bağlı kalmadan, zincirdeki farklı işlemlerden de ekonomik fayda sağlanabiliyor.

Toplam değer olarak nispeten sınırlı büyüklükte olan havuzlar, daha büyük hacimli işlem akışlarını yönetebilme kapasitesine böylece erişebiliyor. Bu yaklaşım, Stabull havuzlarının klasik bir borsa veya nihai hedef olarak değil, işlemlerde stratejik bir geçiş noktası olarak kullanıldığını gösteriyor.

Stabull’un bu yapısı, protokolün doğrudan volatil varlıkları listelemeye ihtiyaç duymadan kapsamlı ticari faaliyetlerden gelir elde edebilmesini mümkün kılıyor. Böylece DeFi alanında büyüyen modüler ve otomasyona dayalı işlem alışkanlıklarına adapte olmak kolaylaşıyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
