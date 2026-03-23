Kripto Paralar İçin Bu Hafta Neden Önemli? (Grafikler Şimdiden Sinyali Veriyor)

Bitcoin 71 bin doları kazanmak için mücadele ederken tüm piyasalar İran konulu açıklamalara odaklanmış durumda. Altcoinler güne yüzde 5’i aşan kazançlarla devam ediyor. Kripto paralar yeşil ancak bu hafta son derece hareketli geçecek.

Her İhtimale Hazırlık

ABD süreci uzatmamaktan yana ve savaşın uzaması İran’ın da aleyhine. Gün geçtikçe azalan mühimmat stokları ve savaşın artan maliyeti ülkeleri karşılıklı zafer ilan edebilecekleri bir anlaşmaya itmeli. Şimdilik ABD daha istekli görünüyor ve İran cephesinde görüşmelere dair sayısız yalanlamadan biri de bugün geldi.

Savaşın başlamasından bugüne ABD tarafı iletişim halinde olduklarını ima ediyor ve Trump direkt olarak bunu söylüyor. Altyapıları hedefleyen büyük saldırılara şimdilik ara veren Amerika bölgedeki birliklerini güçlendirmekten vazgeçmiş de değil. Her iki taraf her ihtimale hazırlık yapıyor.

Son NYT raporu bize İran’a hava indirme birliklerinin gönderileceğini söylüyor.

“Savunma yetkilileri, üst düzey askeri yetkililerin İran’daki ABD askeri operasyonlarını desteklemek üzere Kara Kuvvetleri’nin 82. Hava İndirme Tümeni’nden bir savaş tugayının yanı sıra bazı tümen karargah personelini de sevk etmeyi değerlendirdiğini belirtti.”

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü şunları söyledi;

“İran silahlı kuvvetleri tam kontrol sahibi olduğu için Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye gerek yok.”

Bugünkü diğer açıklamalarındaysa mayın ve diğer seçeneklerin ABD’yi caydırmak için halen masada olduğundan bahsedildi. Kanal 12’ye göre İran füze projesini 5 yıl dondurmayı kabul ediyor eğer bu haber doğruysa nükleer program konusu da çözülmüş olabilir.

Kripto Paralarda Hafta Kritik

İran bu savaşta çok ağır bedeller ödedi. Hamaney’in ölümü ve üst düzey yetkililerle birlikte ülkenin en kritik noktalarının vurulması haftalar içinde anlaşma ihtimalini iç siyaset açısından zora sokuyor. İran 12 gün savaşında da üst perdeden açıklamalar yapsa da sonunda anlaşma masasına oturduğunu kabul etmişti. O günlerde de görüşmeler yalanlanıyordu.

Bugün geldiğimiz noktada Trump artık petrolün kısa vadeli enflasyon üzerindeki etkisinden yaklaşan ara seçimlere kadar birçok faktörü göz önünde bulundurarak İran’ın anlaşmaya zorlama aşamasına geldi. Eğer Cuma gününe kadar İran görüşmeleri yalanlamaya devam ederse altyapıyı hedefleyen saldırılar dahil birçok şey görebiliriz. Fakat sayısız sızıntı İran inkar etse de görüşmelerin çoktan başladığını hatta ilerlediğini gösteriyor. Bunun resmi olarak İran cephesinde de teyit edilmesi Mart sonunda kripto paralarda iştahı artırabilir. Enflasyonun yeniden arttığı açık ve Trump böylesi bir ortamda Warsh’dan bile faizleri indirmesini isteyemez.

Petrol şimdiden iyi haberi fiyatlıyor.