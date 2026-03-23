Kripto Para

Kripto Paralar İçin Bu Hafta Neden Önemli? (Grafikler Şimdiden Sinyali Veriyor)

Bilmeniz Gerekenler

  • Petrol 100 doların altına indi ve kısa süre içinde ABD-İran arasında anlaşmaya varılması bekleniyor.
  • İran bu savaşta çok ağır bedeller ödedi. Hamaney’in ölümü ve üst düzey yetkililerle birlikte ülkenin en kritik noktalarının vurulması haftalar içinde anlaşma ihtimalini iç siyaset açısından zora sokuyor.
  • İran 12 gün savaşında da üst perdeden açıklamalar yapsa da sonunda anlaşma masasına (yalanlama açıklamaları yaptıkları sırada) oturduğunu kabul etmişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin 71 bin doları kazanmak için mücadele ederken tüm piyasalar İran konulu açıklamalara odaklanmış durumda. Altcoinler güne yüzde 5’i aşan kazançlarla devam ediyor. Kripto paralar yeşil ancak bu hafta son derece hareketli geçecek.

İçindekiler
1 Her İhtimale Hazırlık
2 Kripto Paralarda Hafta Kritik

Her İhtimale Hazırlık

ABD süreci uzatmamaktan yana ve savaşın uzaması İran’ın da aleyhine. Gün geçtikçe azalan mühimmat stokları ve savaşın artan maliyeti ülkeleri karşılıklı zafer ilan edebilecekleri bir anlaşmaya itmeli. Şimdilik ABD daha istekli görünüyor ve İran cephesinde görüşmelere dair sayısız yalanlamadan biri de bugün geldi.

Savaşın başlamasından bugüne ABD tarafı iletişim halinde olduklarını ima ediyor ve Trump direkt olarak bunu söylüyor. Altyapıları hedefleyen büyük saldırılara şimdilik ara veren Amerika bölgedeki birliklerini güçlendirmekten vazgeçmiş de değil. Her iki taraf her ihtimale hazırlık yapıyor.

Son NYT raporu bize İran’a hava indirme birliklerinin gönderileceğini söylüyor.

“Savunma yetkilileri, üst düzey askeri yetkililerin İran’daki ABD askeri operasyonlarını desteklemek üzere Kara Kuvvetleri’nin 82. Hava İndirme Tümeni’nden bir savaş tugayının yanı sıra bazı tümen karargah personelini de sevk etmeyi değerlendirdiğini belirtti.”

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü şunları söyledi;

“İran silahlı kuvvetleri tam kontrol sahibi olduğu için Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye gerek yok.”

Bugünkü diğer açıklamalarındaysa mayın ve diğer seçeneklerin ABD’yi caydırmak için halen masada olduğundan bahsedildi. Kanal 12’ye göre İran füze projesini 5 yıl dondurmayı kabul ediyor eğer bu haber doğruysa nükleer program konusu da çözülmüş olabilir.

Kripto Paralarda Hafta Kritik

İran bu savaşta çok ağır bedeller ödedi. Hamaney’in ölümü ve üst düzey yetkililerle birlikte ülkenin en kritik noktalarının vurulması haftalar içinde anlaşma ihtimalini iç siyaset açısından zora sokuyor. İran 12 gün savaşında da üst perdeden açıklamalar yapsa da sonunda anlaşma masasına oturduğunu kabul etmişti. O günlerde de görüşmeler yalanlanıyordu.

Bugün geldiğimiz noktada Trump artık petrolün kısa vadeli enflasyon üzerindeki etkisinden yaklaşan ara seçimlere kadar birçok faktörü göz önünde bulundurarak İran’ın anlaşmaya zorlama aşamasına geldi. Eğer Cuma gününe kadar İran görüşmeleri yalanlamaya devam ederse altyapıyı hedefleyen saldırılar dahil birçok şey görebiliriz. Fakat sayısız sızıntı İran inkar etse de görüşmelerin çoktan başladığını hatta ilerlediğini gösteriyor. Bunun resmi olarak İran cephesinde de teyit edilmesi Mart sonunda kripto paralarda iştahı artırabilir. Enflasyonun yeniden arttığı açık ve Trump böylesi bir ortamda Warsh’dan bile faizleri indirmesini isteyemez.

Petrol şimdiden iyi haberi fiyatlıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Takvim: Haftanın Önemli Gelişmeleri 23-29 Mart

23 Mart Kripto Para Piyasaları Son Durum, Düşüşün Sebebi ve Diğer Gelişmeler

Strategy, 42 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Programıyla Piyasada Dikkat Çekti

Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralarda İran Yükselişi

Trump’ın İran Paylaşımı Kripto ve Emtia Piyasalarında 400 Milyon Dolarlık Tasfiyeye Yol Açtı

H100 Group’un Planladığı Satın Alma Hamlesiyle Bitcoin Rezervi Üç Katına Çıkıyor

Michael Saylor’ın Strateji Şirketi Bitcoin Birikimini Yavaşlatırken 76,6 Milyon Dolar Değerinde Alım Yaptı

TAGGED: , ,
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
