Kripto Takvim: Haftanın Önemli Gelişmeleri 23-29 Mart

Kripto paralar için nispeten daha iyi bir hafta başladı ve Trump 5 gün içinde anlaşma olacağını düşünüyor. Saldırılar devam ediyor, İran görüşme iddialarını yalanlıyor ancak ABD tarafı 15 maddelik anlaşma metni konusunda ısrarcı. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atıldığını görebiliriz. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Ekonomi cephesinde hafta sakin geçecek. Son Fed toplantısında Powell’ın verdiği mesajlar artık uzun süreli faiz duraklatma dönemine piyasaları ikna etti. Enflasyon enerji maliyetindeki artış nedeniyle kısa vadede artarken istihdam ciddi zayıflık belirtileri göstermediğinden en (abartılı) iyimser senaryo bu yıl 1 faiz indirimi yapılması. Güncel CME FedWatch beklentileri aşağıdaki gibi. Artık faiz artırım ihtimali bile masada.

Önümüzdeki günlerde kripto para yatırımcılarını gün ve saat detaylarıyla aşağıdaki gelişmeler bekliyor.

23 Mart Pazartesi

🔸River Token Kilit Açılışı (Arzın %1’i)

24 Mart Salı

🔸16:45 ABD S&P Hizmetler PMI Öncü Verisi (Önceki: 51,7)

🔸Digital Asset Summit 2026 (24-26 Mart)

🔸Toncoin (Arzın %0,72’si)

🔸Axie Infinity Lunacian Lounge

🔸NY Digital Asset Summit

25 Mart Çarşamba

🔸01:30 Fed/Barr Konuşuyor

🔸02:50 Japonya Merkez Bankası Toplantı Tutanakları

🔸23:10 Fed/Miran

🔸Mantle Sepolia Arsia Yükseltmesi

🔸Humanity Kilit Açılışı (Arzın %4,19’u)

🔸Plasma Kilit Açılışı (%3,98)

26 Mart Perşembe

🔸15:30 ABD İşsizlik Başvuruları (Önceki: 205K)

🔸23:00 Fed/Cook

🔸 NEAR Happy Hour DAS NYC

🔸Sandbox NEXT mobil TPS playtest

27 Mart Cuma

🔸01:30 Fed/Miran

🔸02:00 Fed/Jefferson

🔸02:10 Fed/Barr

🔸17:00 Michigan Duyarlılık Endeksi (Önceki: 55,5)

🔸18:30 Fed/Daly

🔸18:40 Fed/Paulson

🔸Onyxcoin Goliath Mainnet

🔸Walrus Token Kilit Açılışı

Dikkat Edilecekler

Fed üyelerinin açıklamaları güncel görünüme dair piyasa görüşünü pekiştirecek. TON Coin kilit açılışı pek sık olmadığı için bu arzın satışa dönmesi Salı günü dalgalanmaya neden olabilir. XPL ve H Coin kayda değer boyutta kilit açılışıyla volatilite yaşayacak. Girişte de bahsettiğimiz üzere makro cephede ciddi bir veri açıklanmayacak daha çok Fed üyelerinin yorumları hareketliliği tetikleyebilir.

Diğer yandan hafta boyunca gündemde olacak şey İran müzakereleri olacak. Trump 5 günlük süre verdiğinden Cuma günü piyasa kapanışıyla anlaşma görmemiz veya anlaşma olmadığı senaryoda ağır saldırıların başlaması olası. Bu volatilite beklentisi Cuma gününe ilerlerken yatırımcıların temkinli olmaya itebilir. Son olarak hafta boyunca Trump’ın anlaşma lehinde açıklamalarıyla yükseliş, İran’ın yalanlamalarıyla düşüş sürebilir. Makul senaryo bu şekilde olduğundan kısa vadeli yatırımcıların dalgalanmayı değerlendirmesi mümkün.