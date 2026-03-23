Kripto Para

Kripto Takvim: Haftanın Önemli Gelişmeleri 23-29 Mart

Bilmeniz Gerekenler

  • Hafta boyunca gündemde olacak şey İran müzakereleri olacak. Trump anlaşma için 5 günlük süre açıkladı.
  • Trump'ın anlaşma lehinde, İran'ın aleyhinde açıklamaları hafta boyunca volatiliteye neden olacak. Cuma günü İran cephesinde büyük bir gelişme görebiliriz. (Anlaşma veya altyapıları hedefleyen yıkıcı saldırılar)
  • Artık faiz artırım ihtimali bile masada, hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamaları gündemi meşgul edecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kripto paralar için nispeten daha iyi bir hafta başladı ve Trump 5 gün içinde anlaşma olacağını düşünüyor. Saldırılar devam ediyor, İran görüşme iddialarını yalanlıyor ancak ABD tarafı 15 maddelik anlaşma metni konusunda ısrarcı. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atıldığını görebiliriz. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

İçindekiler
1 Haftanın Önemli Gelişmeleri
1.1 23 Mart Pazartesi
1.2 24 Mart Salı
1.3 25 Mart Çarşamba
1.4 26 Mart Perşembe
1.5 27 Mart Cuma
2 Dikkat Edilecekler

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Ekonomi cephesinde hafta sakin geçecek. Son Fed toplantısında Powell’ın verdiği mesajlar artık uzun süreli faiz duraklatma dönemine piyasaları ikna etti. Enflasyon enerji maliyetindeki artış nedeniyle kısa vadede artarken istihdam ciddi zayıflık belirtileri göstermediğinden en (abartılı) iyimser senaryo bu yıl 1 faiz indirimi yapılması. Güncel CME FedWatch beklentileri aşağıdaki gibi. Artık faiz artırım ihtimali bile masada.

Önümüzdeki günlerde kripto para yatırımcılarını gün ve saat detaylarıyla aşağıdaki gelişmeler bekliyor.

23 Mart Pazartesi

  • 🔸River Token Kilit Açılışı (Arzın %1’i)

24 Mart Salı

  • 🔸16:45 ABD S&P Hizmetler PMI Öncü Verisi (Önceki: 51,7)
  • 🔸Digital Asset Summit 2026 (24-26 Mart)
  • 🔸Toncoin (Arzın %0,72’si)
  • 🔸Axie Infinity Lunacian Lounge
  • 🔸NY Digital Asset Summit

25 Mart Çarşamba

  • 🔸01:30 Fed/Barr Konuşuyor
  • 🔸02:50 Japonya Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
  • 🔸23:10 Fed/Miran
  • 🔸Mantle Sepolia Arsia Yükseltmesi
  • 🔸Humanity Kilit Açılışı (Arzın %4,19’u)
  • 🔸Plasma Kilit Açılışı (%3,98)

26 Mart Perşembe

  • 🔸15:30 ABD İşsizlik Başvuruları (Önceki: 205K)
  • 🔸23:00 Fed/Cook
  • 🔸NEAR Happy Hour DAS NYC
  • 🔸Sandbox NEXT mobil TPS playtest

27 Mart Cuma

  • 🔸01:30 Fed/Miran
  • 🔸02:00 Fed/Jefferson
  • 🔸02:10 Fed/Barr
  • 🔸17:00 Michigan Duyarlılık Endeksi (Önceki: 55,5)
  • 🔸18:30 Fed/Daly
  • 🔸18:40 Fed/Paulson
  • 🔸Onyxcoin Goliath Mainnet
  • 🔸Walrus Token Kilit Açılışı

Dikkat Edilecekler

Fed üyelerinin açıklamaları güncel görünüme dair piyasa görüşünü pekiştirecek. TON Coin kilit açılışı pek sık olmadığı için bu arzın satışa dönmesi Salı günü dalgalanmaya neden olabilir. XPL ve H Coin kayda değer boyutta kilit açılışıyla volatilite yaşayacak. Girişte de bahsettiğimiz üzere makro cephede ciddi bir veri açıklanmayacak daha çok Fed üyelerinin yorumları hareketliliği tetikleyebilir.

Diğer yandan hafta boyunca gündemde olacak şey İran müzakereleri olacak. Trump 5 günlük süre verdiğinden Cuma günü piyasa kapanışıyla anlaşma görmemiz veya anlaşma olmadığı senaryoda ağır saldırıların başlaması olası. Bu volatilite beklentisi Cuma gününe ilerlerken yatırımcıların temkinli olmaya itebilir. Son olarak hafta boyunca Trump’ın anlaşma lehinde açıklamalarıyla yükseliş, İran’ın yalanlamalarıyla düşüş sürebilir. Makul senaryo bu şekilde olduğundan kısa vadeli yatırımcıların dalgalanmayı değerlendirmesi mümkün.

TAGGED:
Bu Haberi Paylaş
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Larry Fink’ten Dijital Varlıklar ve Tokenizasyon Çağrısı: Finansal Sistemde Kapsayıcılık Vurgusu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Larry Fink’ten Dijital Varlıklar ve Tokenizasyon Çağrısı: Finansal Sistemde Kapsayıcılık Vurgusu
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
23 Mart Kripto Para Piyasaları Son Durum, Düşüşün Sebebi ve Diğer Gelişmeler
Kripto Para
Strategy, 42 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Programıyla Piyasada Dikkat Çekti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
NovaBay Pharmaceuticals Kriptoya Yöneldi: İsim Değişikliğiyle 147 Milyon Dolarlık SKY Yatırımı
ALTCOIN DEFI
Backpack Exchange, 1 Milyar Arzlı BP Tokenini Kullanıcılara Dağıttı
Solana (SOL)
Lost your password?