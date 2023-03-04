Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2 Kıdemli Analistin Tahminleri! Kripto Paralar Neler Kaçırdı Neler! Peki Sırada Ne Var?

2 Kıdemli Analistin Tahminleri! Kripto Paralar Neler Kaçırdı Neler! Peki Sırada Ne Var?

Yine mi düşüş? Ama artık yeter, geçtiğimiz yıl da hiç olmadık zamanda benzer bir şey yaşamıştık. Peki sırada ne var?
21:30
4 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yeniden 24.000 doların altına düştü ve 22.300 dolar seviyesini tutmaya çalışıyor. Bitcoin fiyatının pozitif performans göstermesi gereken dönemlerde yaşadıkları tam bir talihsizlik örneğidir. Geçtiğimiz yıl da buna benzer örnekler gördük ve tüm bunlar kesinlikle can sıkıcı. Peki kripto paralar bundan sonraki süreçte neler yapacak?

Kripto Paraların Talihsizliği

Geçtiğimiz yıl ABD piyasaları günlük %5’ün üzerinde kazanç elde ederken kripto paralar çok daha büyük kazançlar getirmeliydi. Ancak öyle olmadı. FTX çöküşü risk piyasalarındaki yükselişe rağmen kriptonun daha da erimesine neden oldu. Bugünlerde yine benzer şeyler yaşıyoruz. Altın, gümüş, ABD piyasaları her şey yükselirken kripto paralar Silvergate nedeniyle yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Silvergate bankasında devam eden sorunların piyasalar üzerinde baskı yaratmasıyla Bitcoin hafta sonu 22.300 dolar seviyesinde bulunuyor.

Silvergate etrafındaki ilk şokun dakikalar içinde spot fiyatın %5’ini silmesinin ardından parite daha fazla kayıptan kaçınmayı başarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetlerinin haftayı güçlü bir şekilde tamamlamasıyla Bitcoin ve altcoinler bu fırsattan da yararlanamadı.

Kripto Paralar Ne Olur?

Silvergate Bank eğer iflas ederse bu durum kripto para şirketleriyle ilişkilerini geliştirmek isteyen bankaların önüne adeta Çin seddi gibi dikilecek. Çin seddini aşmak belki mümkün ancak bir banka kripto yüzünden iflas ettiğinde ABD’li düzenleyicileri durduracak bir güç olmayacak. Popüler kripto para analisti Tedtalksmacro güncel durumla alakalı şunları söyledi;

“Küresel hisse senedi endekslerinin çoğu daha yüksek dip seviyeler gördü. Silvergate korkuları olmasaydı, BTC önümüzdeki hafta 25 binin üzerindeki yüksek seviyeleri aşmaya hazır olacaktı.”

Diğer bir popüler analist Poppe ise Bitcoin için bir geri dönüşün hala gerçekleşebileceğini umuyor.

“Nasdaq ve S&P güçlü sıçramalar yaparken Bitcoin 23.800 dolardan 22.300 dolara düştü. Bitcoin yetişene kadar zaman meselesi”.

ABD dolarının yükselme yönündeki başarısız girişimi kripto için bir başka potansiyel destekleyici faktördü. Önümüzdeki hafta Silvergate Bank cephesinde olumlu haberler görmemiz halinde kripto paralar yeniden yükselebilir. Dört saatlik grafikte nerdeyse düz bir çizgi çizen fiyat yaklaşan yüksek volatilitenin sinyallerini gönderiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu Bitcoin İçin Küresel Benimsenme Sonrasını İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Piyasa Gurusu Bitcoin İçin Küresel Benimsenme Sonrasını İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Resmi Olarak Açıklandı! O Altcoin İçin Beklenen Haber Geldi! 3’ncü Sürüm Nisan’da Geliyor!
Resmi Olarak Açıklandı! O Altcoin İçin Beklenen Haber Geldi! 3’ncü Sürüm Nisan’da Geliyor!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Büyük Korku! Son Ayların En Büyük Düşüşü mü Geliyor? Muhtemel Yol Haritası
Bitcoin ve Altcoin’lerde Büyük Korku! Son Ayların En Büyük Düşüşü mü Geliyor? Muhtemel Yol Haritası
Hazır Olun! Birçok Kez Bilen Ünlü İsim Kanıt Sundu: Bitcoin’de Gerçek Parti O Tarihte Başlayacak!
Hazır Olun! Birçok Kez Bilen Ünlü İsim Kanıt Sundu: Bitcoin’de Gerçek Parti O Tarihte Başlayacak!
Bunu Kimse Beklemiyordu! Dev Kripto Para Borsası ABD Doları Yatırma İşlemlerini Durdurdu!
Bunu Kimse Beklemiyordu! Dev Kripto Para Borsası ABD Doları Yatırma İşlemlerini Durdurdu!
Herkes Korkarken Açgözlü Olmak! Dev Ethereum Balinası Bu Altcoin’e 1.5 Milyon Dolar Yatırdı!
Herkes Korkarken Açgözlü Olmak! Dev Ethereum Balinası Bu Altcoin’e 1.5 Milyon Dolar Yatırdı!
Radara Girdi! Bitcoin’de 513 Milyon Dolarlık Büyük Hareket!
Radara Girdi! Bitcoin’de 513 Milyon Dolarlık Büyük Hareket!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023