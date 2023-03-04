Yine mi düşüş? Ama artık yeter, geçtiğimiz yıl da hiç olmadık zamanda benzer bir şey yaşamıştık. Peki sırada ne var?

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Kral kripto para birimi yeniden 24.000 doların altına düştü ve 22.300 dolar seviyesini tutmaya çalışıyor. Bitcoin fiyatının pozitif performans göstermesi gereken dönemlerde yaşadıkları tam bir talihsizlik örneğidir. Geçtiğimiz yıl da buna benzer örnekler gördük ve tüm bunlar kesinlikle can sıkıcı. Peki kripto paralar bundan sonraki süreçte neler yapacak?

Kripto Paraların Talihsizliği

Geçtiğimiz yıl ABD piyasaları günlük %5’ün üzerinde kazanç elde ederken kripto paralar çok daha büyük kazançlar getirmeliydi. Ancak öyle olmadı. FTX çöküşü risk piyasalarındaki yükselişe rağmen kriptonun daha da erimesine neden oldu. Bugünlerde yine benzer şeyler yaşıyoruz. Altın, gümüş, ABD piyasaları her şey yükselirken kripto paralar Silvergate nedeniyle yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Silvergate bankasında devam eden sorunların piyasalar üzerinde baskı yaratmasıyla Bitcoin hafta sonu 22.300 dolar seviyesinde bulunuyor.

Silvergate etrafındaki ilk şokun dakikalar içinde spot fiyatın %5’ini silmesinin ardından parite daha fazla kayıptan kaçınmayı başarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetlerinin haftayı güçlü bir şekilde tamamlamasıyla Bitcoin ve altcoinler bu fırsattan da yararlanamadı.

Kripto Paralar Ne Olur?

Silvergate Bank eğer iflas ederse bu durum kripto para şirketleriyle ilişkilerini geliştirmek isteyen bankaların önüne adeta Çin seddi gibi dikilecek. Çin seddini aşmak belki mümkün ancak bir banka kripto yüzünden iflas ettiğinde ABD’li düzenleyicileri durduracak bir güç olmayacak. Popüler kripto para analisti Tedtalksmacro güncel durumla alakalı şunları söyledi;

“Küresel hisse senedi endekslerinin çoğu daha yüksek dip seviyeler gördü. Silvergate korkuları olmasaydı, BTC önümüzdeki hafta 25 binin üzerindeki yüksek seviyeleri aşmaya hazır olacaktı.”

Diğer bir popüler analist Poppe ise Bitcoin için bir geri dönüşün hala gerçekleşebileceğini umuyor.

“Nasdaq ve S&P güçlü sıçramalar yaparken Bitcoin 23.800 dolardan 22.300 dolara düştü. Bitcoin yetişene kadar zaman meselesi”.

ABD dolarının yükselme yönündeki başarısız girişimi kripto için bir başka potansiyel destekleyici faktördü. Önümüzdeki hafta Silvergate Bank cephesinde olumlu haberler görmemiz halinde kripto paralar yeniden yükselebilir. Dört saatlik grafikte nerdeyse düz bir çizgi çizen fiyat yaklaşan yüksek volatilitenin sinyallerini gönderiyor.