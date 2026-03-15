Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcı MVRV’sindeki Yükselen Taban, 0,85 Seviyesini İşaret Ediyor

Kripto para analisti Joao Wedson, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcıları arasında MVRV oranındaki yükselen trendin her döngü dip noktasında daha yüksek bir taban yarattığını belirledi. Wedson’a göre, bu yapının mevcut döngü için taban bölgesini 0,85 seviyesinde bulma olasılığı öne çıkıyor.

MVRV Metriği ve Uzun Vadeli Yatırımcılar

Uzun Vadeli Yatırımcı MVRV oranı, Bitcoin’in en az 155 gün boyunca elde tutulan cüzdanlarını temel alıyor. Bu oran, uzun vadeli pozisyonlardaki güncel piyasa değeri ile toplam maliyet arasındaki oranı gösteriyor. Oranın 1’in altına inmesi, bu gruptaki yatırımcıların toplu olarak zarar ettiğini işaret ediyor. Metrik, uzun vadeli yatırımcıların piyasaya olan inancına vurgu yapıyor ve bu grubun zararda olduğu anlar genellikle ayı döngüsünün en baskılayıcı evresi olarak görülüyor.

Standart MVRV’den daha fazla sinyal sağlayan bu gösterge, tarihsel olarak en güçlü birikim dönemlerini işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların ortalama zarar ettiği dönemler, en fazla birikim fırsatının oluştuğu ve satış baskısının azaldığı zamanlar olarak öne çıkıyor.

Wedson’ın Grafik Analizi

Wedson’ın paylaştığı grafik, 2012’den Mart 2026’ya kadar olan verileri içeriyor ve uzun vadeli yatırımcı MVRV oranı ile Bitcoin fiyatını logaritmik ölçekle karşılaştırıyor. Önceki dört döngünün dip noktaları sırasıyla 0,51, 0,67, 0,72 ve 0,78 seviyesinde oluştu. Her yeni döngüde dip noktası bir öncekinden daha yüksek gerçekleşti ve aralarındaki fark genellikle 0,05 ila 0,06 puan oldu.

Trend doğrultusunda oluşturulan diyagonal çizgiye göre, bir sonraki döngüde taban seviyesinin 0,85 civarına denk gelmesi bekleniyor. Şu an fiyatta 70.600 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin’de, uzun vadeli yatırımcı MVRV oranı bu tabanın üzerinde bulunuyor. Bu da olası dip seviyesine henüz ulaşılmadığına işaret ediyor.

Yükselen Tabanın Arka Planındaki Yapısal Faktörler

MVRV tabanının giderek yükselmesi, Bitcoin’de yatırımcı tabanının olgunlaşmasıyla bağlantılı görülüyor. Her döngüde, daha yüksek fiyatlardan alım yapan uzun vadeli yatırımcılar bu ortalamayı yukarıya taşımaya başladı. Uzun vadeli tutan yatırımcıların maliyeti arttıkça, MVRV oranının 1’in altına inmesini gerektiren fiyat seviyesi de yükseldi.

Kurumsal yatırımcıların son dönemde ETF ürünleri üzerinden piyasada yer alması, özellikle 60.000 ila 100.000 dolar aralığındaki alımlarla yeni bir uzun vadeli tutucu kitlesi oluşturdu. Bu durum, Bitcoin için gerçekleşen değer tabanını artırırken, metrikteki oynaklığı da azaltıyor.

Wedson’ın Pozisyonlama Stratejisi

Wedson, Alphractal uygulaması üzerinden uzun vadeli yatırımcı MVRV oranı için 1,2 seviyesine alarm kurdu. Bu eşik, muhtemel 0,85 tabanının üzerinde yer alıyor ve metriğin söz konusu fırsat bölgesine yaklaşması durumunda erken uyarı yöntemi olarak kullanılacak şekilde ayarlanmış.

Joao Wedson, “Eğer formasyon devam ederse, 0,85 bölgesi mevcut döngünün en güçlü birikim aralığını oluşturacaktır. 1,2 seviyesine kurduğum alarm ise fırsat bölgesine yaklaşırken bana önceden hazırlık yapma imkânı sunuyor” ifadeleriyle gerekçesini paylaştı.

Wedson’ın yaklaşımı, metriğin değer kaybetmeye başlaması halinde kademeli pozisyon alımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kısa vadede, önceki üç döngüde taban bölgesi yükselen bir seyir izlese de, bu yapının mutlaka tekrarlanacağı garanti edilmiyor. Piyasa dinamiklerinden makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası toplantıları gibi faktörlerin de önemli rol oynayabileceği ve yeni döngüde oluşacak dip seviyesinin farklılaşabileceği ifade ediliyor.