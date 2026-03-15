Bitcoin 70.000 Doların Üzerinde Tutunuyor: Uzun Vadeli Yatırımcılar ve Zincir Üstü Veriler Dengeyi Gösteriyor

Bitcoin fiyatı 70.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken, uzun vadeli yatırımcıların bu eşikteki maliyet tabanını koruduğu gözleniyor. Uzun vadeli sahiplerin zincir üstü kar-zarar oranı (LTH-SOPR), şu anda 1,01 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, tarihsel olarak birikim ve satış arasındaki sınır olarak nitelendiriliyor.

LTH-SOPR 1,01 Seviyesi ve Anlamı

LTH-SOPR, Bitcoin’i 155 günden uzun süredir tutan cüzdanların hareketlerini kârda mı, zararda mı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Endeksin 1’in üzerinde olması, uzun vadeli yatırımcıların genellikle kârla hareket ettiğini; altına düşmesi ise zararın realize edildiğini işaret ediyor. Şu anki 1,01’lik seviye ise, yatırımcıların satışlarını maliyetlerine yakın fiyatlardan yaptığı, büyük kâr ya da panik satışının ön planda olmadığı anlamına geliyor.

Yayınlanan bir analiz grafiği, Ocak 2022’den Mart 2026’ya kadar LTH-SOPR ve Bitcoin fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteriyor. 2022’de yaşanan ayı piyasasında bu endeks uzun süre 1’in altında kalarak yatırımcıların zararda satış yaptığını ortaya koydu. 2023’ten sonra ise endeksin 1’in üzerinde kalması, toparlanma dönemlerinde uzun vadeli yatırımcıların daha güvenli hareket ettiğini gösterdi.

Fiyat İstikrarının Arkasındaki Dinamikler

13 Mart günü öne çıkan veri, büyük fiyat hareketinden çok zincir içi dağılım oldu. O gün, 1.000 ila 10.000 BTC tutan cüzdanlar tek bir günde toplam 16.100 BTC’lik satış gerçekleştirdi. Ancak Bitcoin fiyatı sadece yüzde 0,33 geriledi. Bunun nedeni, aynı anda 10.000 BTC’den fazla tutan çok büyük yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle satış baskısının dengelenmesi olarak açıklanıyor. Ayrıca, 100 ila 1.000 BTC arasındaki cüzdanlar da bu satışları karşıladı, böylece piyasada beklenenin aksine sert bir düşüş gerçekleşmedi.

Analize göre bu tür güçlü satışların fiyat üzerinde neredeyse hiç etkili olmaması, mevcut seviyelerde taleplerin satışı göğüsleyebildiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kurumsal ETF Taleplerinin Etkisi

Kurumsal yatırımcıların yönettiği spot Bitcoin ETF’leri de, söylemi güçlendiren üçüncü bir talep katmanı oluşturdu. 9-13 Mart haftasında ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 763,4 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Sadece 13 Mart günü 180,4 milyon dolarlık yeni giriş oldu ve bu, aynı gün yaşanan geniş çaplı satışın piyasada sarsıntı yaratmamasını sağladı.

Böylece mega-whale olarak adlandırılan büyük yatırımcılar, orta ölçekli yatırımcıların satışlarını topladı. Aynı süreçte ETF talebi de devam etti ve piyasa güçlü bir absorbe yeteneği gösterdi.

Puell Multiple ve Potansiyel Fiyat Düzeltmesi

Puell Multiple endeksi ise şu anda 0,60 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, madencilerin gelirinin tarihsel ortalamaya göre geride olduğunu gösteriyor. Endeks 1’in altındayken, madencilerin satış baskısı yaratma potansiyeli azalmış oluyor. Endeksin 0,50 seviyesine yaklaşması, daha derin bir fiyat testi olabileceği görüşünü gündemde tutuyor. 54.400 dolar seviyesindeki gerçekleşen fiyat ise, önceki döngülerde dip bölge olarak belirlenen alanlardan biri olarak işaret ediliyor.

Yapılan analizde hem 70.000 dolar seviyesi bir “dönüş noktası tabanı” olarak vurgulanıyor hem de 54.000 dolar altında potansiyel bir yeniden test olasılığına dikkat çekiliyor. LTH-SOPR’ın 1’in üzerinde kalmaya devam etmesi, önümüzdeki haftalarda hangi senaryonun baskın olacağına dair öncü gösterge olarak kabul ediliyor.