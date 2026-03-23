Kripto Para Hukuku

ABD Senatosu’nda Stabilcoin Getirisini Sınırlayan Tasarı Crypto Sektörünü Tedirgin Etti

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Senatosu’nda yeni tasarı, stabilcoin getirilerine yönelik ciddi kısıtlamalar içeriyor.
  • Stabilcoin getirisi tartışmalarına bankacılık sektörü ve DeFi denetimi damga vuruyor.
  • Yasal düzenleme tamamlandığında kripto sektörünün önü daha net biçimde açılabilir.
ABD Senatosu’nda kripto para düzenlemelerine yönelik yeni bir piyasa yapısı tasarısı ilk kez sektör temsilcileriyle paylaşıldı. İlk incelemelerde özellikle stabilcoin getiri programlarıyla ilgili maddelerde kapsamın dar ve belirsiz kaldığı değerlendiriliyor. Tasarının Meclis ayağında ilgili komitede güncellenen metinler, Washington’da kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen bir ön toplantıyla kripto para sektörüne tanıtıldı.

1 Stabilcoin Getirilerine Katı Sınırlar Getiriliyor
2 Sonraki Adımda DeFi ve Çıkar Çatışmaları Tartışılıyor

Stabilcoin Getirilerine Katı Sınırlar Getiriliyor

Senatörler Angela Alsobrooks ve Thom Tillis’in açıkladığı yeni tasarı, kullanıcıların cüzdanlarında stabilcoin tutarak doğrudan getiri elde etmesini yasaklamayı hedefliyor. Ayrıca, bu getirilerin banka mevduatıyla benzerlik taşıyacak şekilde oluşturulması da engellenmek isteniyor. Sektör temsilcilerine göre yalnızca kullanıcıların çeşitli aktivitelerine dayalı ödüllere sınırlı biçimde izin verilirken, bu etkinliklerin ne şekilde tanımlanacağı ise muğlak bırakıldı.

Banka sektörünün uzun süredir istikrarlı kripto varlıklardan elde edilen ödüllerin banka faizine benzememesi için ısrar ettiği biliniyor. Bankacılar, bu tür getirilerin bankacılık sektörüne zarar verebileceği ve kredi mekanizmasını sekteye uğratabileceği görüşünü savunuyor. Bu nedenle yürütülen uzlaşmayla birlikte yalnızca kullanıcıların belirli işlemleri için ödül programlarının önü açık bırakılırken, dengede tutulan varlık üzerinden doğrudan gelir kazanılması engellenmiş oldu.

Sonraki Adımda DeFi ve Çıkar Çatışmaları Tartışılıyor

Geçtiğimiz yıl benzer bir düzenleme Temsilciler Meclisi’nden geçmiş ve ardından Senato Tarım Komitesi’nde de ayrıca değerlendirilmişti. Şimdi ise Senato Bankacılık Komitesi’nden de onay alınması halinde, tasarının son halinin hazırlanıp Genel Kurul’da oylanması için süreç tamamlanacak.

Şu ana kadar stabilcoin getirileriyle ilgili lobicilik faaliyetleri yasanın ilerlemesini zorlaştırmıştı. Ancak kripto sektörünün beklediği tek gündem maddesi bu değil. Merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin denetimi de halen sektör ve siyasetçiler için tartışmalı başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Özellikle Demokratların kara para aklama ve yasadışı finansla mücadele kapsamında ilave korumalar talep ettiği aktarılıyor.

Demokratlar ayrıca, üst düzey devlet yöneticilerinin kripto sektörü üzerinden kişisel kazanç elde etmesini kısıtlayacak bir hükümde ısrarcı davranıyor. Bu düzenlemenin özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldığı dile getiriliyor.

Kripto endüstrisi geçen yıl, ABD’de ilk büyük düzenleme olarak kabul edilen ve stabilcoin piyasasının çerçevesini belirleyen GENIUS Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle önemli bir kazanım sağlamıştı. Ancak GENIUS Yasası, kapsamlı düzenlemelerin ilk adımı olarak görülüyordu. Sonucu beklenen Clarity Act ile daha net ve kapsamlı bir yasal altyapı kurulması amaçlanıyor.

Tasarı nihai onayı alırsa, ABD’de kripto piyasasına yönelik düzenleyici belirsizlik ortadan kalkacak. Böylelikle daha fazla kurumsal yatırımcının ve geliştiricinin bu alana yönelmesi bekleniyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Brezilya’da Kripto İşlemlerine Uygulanacak Yeni Vergi Düzenlemesi Seçim Yılına Takıldı

ABD Kongresi’nde Blockchain Hamlesi: Dev Finans Kurumlarından Kripto Altyapı İçin Dönüşüm Çağrısı

ABD’de Kripto Varlıkların Statüsü Değişti: Trump Ailesinin Projesine Yönelik Çıkar Çatışması Tartışması Büyüyor

Sam Bankman-Fried’in Hapishane Mektubunda Sahtecilik Şüphesi

ABD’de Kriptoya Yönelik Net Yasal Çizgiler Belirlendi, Piyasada Beklenen Tepki Görülmedi

Kripto Cüzdanlarında Dönüşüm: CFTC’den Phantom’a Regülasyon İzni ve Sektörün Yeni Yüzü

FBI, Tron Ağında Dolandırıcılık Yapan Sahte Kripto Paralar Konusunda Uyardı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
