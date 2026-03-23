Ethereum Yeni Haftaya Güçlenerek Başladı: 2.190 Dolar Direncinde Alıcılar Yükseliyor

Ethereum, son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından 2.150–2.160 dolar bandında istikrar arayışında. Fiyatın bu seviyelerde tutunmaya çalıştığı görülürken, piyasa genelindeki belirsizlik devam ediyor. Günlük bazda sınırlı bir toparlanma yaşansa da kısa vadeli yapının yeniden test edildiği öne çıkıyor. Alıcıların düşük seviyelerde daha fazla hareketlilik gösterdiği dikkat çekerken, direnç noktalarında ise baskı sürüyor.

2.190 Dolar Direncinde Kritik Eşik ve Yükselen Trend

Teknik açıdan bakıldığında Ethereum’un şu anda art arda yükselen dipler oluşturarak yukarı yönlü bir yapı sergilediği görülüyor. Fiyat, 2.190 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir günlük kapanış, kısa vadeli alıcıların elini güçlendirebilir. Söz konusu direnç noktasının daha önce de fiyat artışlarını sınırladığı ve kritik bir bölge oluşturduğu aktarılıyor.

Analist Eliz’in paylaştığı verilere göre, bu seviyenin aşılması halinde 2.300–2.350 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş yolu açılabilir. Öte yandan, yükselen trend çizgisinin korunamaması durumunda Ethereum’un 2.050–2.000 dolar arasına doğru geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.

On-Chain Verilerde Birikim Sinyalleri

Fiyat hareketlerinde kararsızlık yaşansa da zincir üstü göstergeler Ethereum tarafında daha olumlu bir tabloya işaret ediyor. Analist Rand’in paylaştığı güncel verilere göre, büyük yatırımcıların Ethereum işlemlerindeki hareketlilik yeniden artmaya başladı. Daha önceki döngülerde bu tür birikim dönemlerinin güçlü fiyat artışlarına temel oluşturduğu biliniyor.

Geçmiş veriler, benzer birikim süreçlerinde ilk birkaç ayda yaklaşık yüzde 25’lik yükselişler kayda geçtiğini gösteriyor. Büyük yatırımcıların bu seviyelerde pozisyon aldığına dikkat çekiliyor. Fiyatla zincir üstü faaliyet arasındaki bu ayrışma, yüzeyde görülen yatay harekete rağmen altında bir güç oluştuğunu ortaya koyuyor.

Daha geniş ölçekte bakıldığında Ethereum’un uzun vadeli yükselen trend çizgisi üzerinde kaldığı vurgulanıyor. Özellikle 1.800 dolar civarındaki son tepki noktası, bu yükselen yapının güçlü bir destek sağladığını kanıtladı.

Makro ölçekte bu destek hattı korunduğu sürece Ethereum için uzun vadede yukarı yönlü eğilimin devam etme olasılığı bulunuyor. Bu tür yapılar, çoğunlukla birikim evresine işaret ediyor ve zincir üstü hareketlilikle birleştiğinde yukarı potansiyeli koruyor.

Ali Charts’ın analizlerine göre, MVRV fiyatlama bantları da Ethereum’un mevcut pozisyonunun, daha çok birikim dönemlerine özgü bir değer aralığında seyrettiğini gösteriyor. Kritik seviyeler arasında 1.655 dolar uzun vadeli ana destek, 2.356 dolar ise ilk önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Fiyat şu anda bu bantların alt-orta aralığında hareket ediyor ve aşırı değerlenme bölgesinden uzak.

Teknik grafiklere göre Ethereum, 2.000–2.100 dolar bandında daha düşük değerli bölgede sakinleşiyor. Castillo Trading’in işaret ettiği üzere burası genellikle alıcıların ilgi gösterdiği bir alan olarak öne çıkıyor. Bu bölge korunabildiği takdirde ortalama fiyat seviyelerine, oradan da üst dirençlere yönelme ihtimali var. Ancak 1.850 doların altına inilirse pozitif yapı zayıflayabilir.