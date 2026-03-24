Chainlink Fiyatı 8,66 Dolar Seviyesine Gerilerken Yatırımcılar Yeni Hamleleri İzliyor

Kısa vadede Chainlink (LINK) fiyatında yaşanan durgunluk, piyasalarda yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Son dönemde alıcı ve satıcıların eşit güçle hareket ettiği görülürken, yatırımcılar olası yeni trendlerin izini sürmeye devam ediyor. Kripto varlığın fiyatı özellikle 8,66 dolar seviyesinde yoğunlaşırken, kritik destek ve direnç noktalarına yaklaşıldı.

Fiyat Hareketleri ve Teknik Göstergeler Belirsizliği Yansıtıyor

Chainlink fiyatındaki dalgalanma, teknik grafiklerde belirgin bir yön oluşmamasına neden oluyor. Kripto piyasasında volatilitenin azaldığı bu süreçte, kısa vadeli işlemler yapan yatırımcıların kararsız bir görüntü sergilediği aktarılıyor. Analistler, LINK fiyatında net bir yükseliş veya düşüş eğilimi görülmediğini; bunun yerine dar bir bantta hareket edildiğini ifade ediyor.

Ayrıca, Bitcoin ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, LINK fiyatındaki yatay seyir öne çıkıyor. Bu görüntü, dolar paritesine yönelik beklentilerin de temkinli kalmasına yol açıyor. Şu anda mevcut teknik yapı, yatırımcıların ani bir değişimden önce teyit arayışında olabileceğini gösteriyor.

Teknik tarafta destek seviyesinin 8,43 dolar, direnç noktasının ise 9,73 dolar olduğu dikkat çekiyor. Fiyatın orta Bollinger bandı çevresinde hareket ettiği bu periyotta, yukarı veya aşağı yönlü bir kırılımın önümüzdeki süreçte yeni bir eğilim başlatma potansiyeli bulunuyor.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacminde Son Durum

Mevcut arzı 708,10 milyon adet olan Chainlink, Mayıs 2021’deki 52,70 dolarlık tepe değerinin hala oldukça altında bulunuyor. Son veriler fiyatın 8,66 dolara işaret ettiğini ve mevcut zirveden yüzde 83’ten fazla uzakta olduğunu gösteriyor. Dolaşımdaki miktar ve fiyat arasındaki bu fark, kripto varlık üzerinde potansiyel yukarı hareketler için belirleyici kabul ediliyor.

Günlük bazda en düşük 8,61 doları, en yüksek ise 8,94 doları gören Chainlink’te fiyat hareketinin sınırlı kaldığı gözlemleniyor. Toplam piyasa değeri 6,15 milyar dolar olarak hesaplanırken, 24 saatlik işlem hacmi ise 318,36 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlar, piyasada hareketin sürdüğünü, ancak güçlü bir yükseliş veya sert bir düşüş ivmesinin görülmediğini ortaya koyuyor.

TradingView verilerine göre, günlük açılış 8,66 dolar seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde yükselişle 9,22 doları gören fiyat, kapanışı 8,95 dolarda yaptı ve bu parçada LINK fiyatı yüzde 3,16’lık artış yakaladı. İşlem hacmi ise 99,27 bin adet olarak ölçüldü.

MACD göstergesi negatif tarafta kalmaya devam etmekle birlikte yatay bir seyir izliyor. MACD çizgisi -0,02640, sinyal çizgisi -0,00753 ve histogram değeri -0,01886 olarak açıklandı. Bu tabloya göre görünüm olumsuzluğunu korusa da, aşağı yönlü baskının hafiflediği anlaşılıyor.