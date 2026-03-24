Bitcoin 70 Bin Doların Üzerinde Tutunurken Ortadoğu Gerilimi Piyasaları Sarsıyor

Bitcoin salı sabahı yüzde 3,1’lik bir yükselişle 70.352 dolarda işlem gördü. Haftasonunda kısa süreliğine 68 bin doların altına düşen Bitcoin, haftaya güçlü bir toparlanmayla başladı. Ethereum, Solana, Dogecoin ve XRP gibi diğer önde gelen kripto paralar da yüzde 2 ila 4 arasında yükseldi.

Jeopolitik Gelişmelerle Finansal Piyasalar Sarsıldı

Salı günü gündeme gelen önemli bir gelişmede, Suudi Arabistan’ın ABD ordusuna Kral Fahd Hava Üssü’ne erişim izni verdiği belirtildi. Krallık daha önce bu üslerin İran’a karşı kullanılamayacağını dile getiriyordu. Birleşik Arap Emirlikleri de benzer bir adım attı.

Böylece Körfez ülkelerinin askeri operasyona dahil olma ihtimali, devam eden çatışmanın çok uluslu bir bölgesel koalisyona dönüşebileceği sinyalini verdi. Bu durum, piyasalarda bugüne kadar öngörülen risklerin ötesinde bir tırmanmaya işaret ediyor.

İran cephesinden ise uzlaşma yönünde bir mesaj çıkmadı. İran Meclisi Başkan Yardımcısı, ABD ile görüşme ihtimalini tamamen dışlayarak önceki akşam Fars Haber Ajansı’nda yer alan benzer açıklamaları yineledi. Öte yandan Hürmüz Boğazı, bölgedeki enerji trafiği açısından kritik önemdeyken hâlen büyük oranda kapalı durumda. Boğaza sınırlı sayıda geminin giriş çıkış yaptığı rapor ediliyor.

Küresel Varlık Fiyatlarında Ani Dalgalanma

Küresel riskin hızla artmasıyla klasik finansal enstrümanların çoğunda sert hareketler yaşandı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,5 geriledi. Avrupa borsalarının da açılışta yüzde 0,8 oranında düşeceği öngörüldü. Ham petrol fiyatı ise yüzde 4 artışla 104 dolar seviyesini gördü. ABD Doları endeksinde yüzde 0,3’lük bir yükseliş yaşandı. Altın ise yüzde 1,5 düşerek arka arkaya en uzun değer kaybı serisini sürdürdü.

Geleneksel olarak güvenli liman kabul edilen altında bu denli uzun süreli düşüş, savaşın giderek genişlediği bir ortamda geçmişte görülmemiş bir sonuç ortaya koydu. Uzmanlar, para yöneten fonların diğer pozisyonlarda karşılaştığı zorunlu satış baskısı nedeniyle altını elden çıkardığını değerlendiriyor. Altının bu hızlı değer kaybına karşın Bitcoin’in fiyat aralığında istikrarını koruması ise dikkat çekiyor.

“Genellikle oynaklığıyla öne çıkan Bitcoin istikrarlı dururken normalde güvenli liman olarak anılan altın sert satışlar görüyor.”

Analistlere göre, ABD eski başkanı Donald Trump’ın İran’a verdiği beş günlük süre bu hafta sonunda dolacak. Ancak Suudi Arabistan’ın çatışmaya taraf olarak dahil olması dengeleri kökten değiştirebilir. Bölgesel bir koalisyonun çatışmaya katılması petrol altyapısı başta olmak üzere ticaret yollarını riske atabilir.

Bitcoin, jeopolitik belirsizlik ve artan savaş ihtimaline rağmen 70 bin dolar seviyesindeki tutunma çabasıyla öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, piyasalarda yeni bir yön belirleyebilir.