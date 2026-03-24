Tahvil Piyasasındaki Yükseliş, ABD Ekonomisinde Yeni Baskılar Yaratıyor

ABD tahvil piyasasında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş, küresel finans sistemi üzerinde kayda değer bir baskı oluşturdu. İran’da devam eden savaş ortamı ve bu durumun etkisiyle ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Özellikle faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi ve enflasyonun yükselebileceği öngörüsü, tahvil faizlerini çok aylık zirvelere taşımış durumda.

Swap Spredlerinde Kritik Eşik Yaklaşımı

ING’nin analizlerine göre, finans dünyasında fazla bilinmeyen 10 yıllık swap spreadi 60 baz puanın üstüne sıçradığında piyasalarda yeni bir kırılma yaşanabilir. Henüz bu seviyeye ulaşılmış değil; ancak tahvil piyasasındaki mevcut yükseliş seyri, ilerleyen günlerde swap spreadlerinde de ciddi hareketler olabileceğini gösteriyor.

John Garvey, swap spredlerindeki genişlemenin yalnızca bir algı meselesi olmadığına dikkat çekti. Swap spreadinin artışı, ABD Hükümeti için borçlanmayı daha maliyetli hale getiriyor. ABD devletinin yüksek borç oranı düşünüldüğünde, yeni tahvil ihraçlarının veya ek borçlanmanın yükü artabilir. Garvey, bu değişimin finansal sistemin geneline yansıyabileceğini ve kredi koşullarını sıkılaştırarak hem hisse senetlerinde hem de bitcoin’de risk iştahını zayıflatabileceğini belirtti.

“Swap spreadinin dar olması olumlu yorumlanır. Genişlik ise tersine işaret eder,” şeklinde görüşünü aktardı.

10 Yıllık Tahvilde 5% Uyarısı ve Kripto Piyasasına Etkileri

Piyasalardaki odak noktalarından biri de, ABD ekonomisinin genel borçlanma maliyetlerinin temel göstergelerinden 10 yıllık Hazine tahvili faizi oldu. İran’daki savaşın şiddetlenmeye başladığı Şubat sonundan bu yana getiri yaklaşık 45 baz puan artarak yüzde 4,37’ye ulaşmış durumda.

The Kobeissi Letter tarafından yapılan değerlendirmede, yüzde 4,5 – 4,6 bandı kritik bir eşik olarak öne çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu bantta kapsamlı ithalat vergisi kararlarını duraksatma yoluna gittiği belirtiliyor.

Bültende, Nisan 2025’te ‘Liberation Day’ olarak adlandırılan dönemde, tahvil getirisi yüzde 4,5’in üzerine çıktığında Başkan Trump’ın ek gümrük vergilerini askıya alma seçeneğini gündeme getirdiği, yüzde 4,6 aşıldığında ise karşılıklılık esasına göre uygulanan gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiği aktarıldı.

Bu gelişmelere karşılık, Başkan Donald Trump geçtiğimiz salı günü İran altyapısına yapılan saldırıları geçici olarak durdurduğunu açıkladı ve İran ile verimli bir diyalog yürütüldüğünü ileri sürdü; ancak İran resmi düzeyde herhangi bir temas olmadığını dile getirdi.

Uzmanlar, eğer tahvil getirisi yüzde 4,6’yı aşarsa, yüzde 5 seviyesine hızlı bir yükseliş olabileceğini ve bunun finansal risk varlıkları üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını vurguladı.

BitMEX’in kurucu ortağı ve Maelstrom Fund’ın yatırım sorumlusu olan Arthur Hayes, geçmişte yaptığı açıklamalarında, 10 yıllık getirinin yüzde 5’i aşmasının bir tür mini finansal kriz tetikleyebileceğini ve ABD Merkez Bankası’nın piyasaya ek likidite sağlamak zorunda kalabileceğini savundu.

Arthur Hayes’e göre, “Bitcoin önce düşse bile, yeni likiditeyle piyasalar hızla toparlanabilir.”

Piyasa analistleri, özellikle kripto para yatırımcılarının tahvil getirilerindeki hareketleri ve swap spreadlerini yakından izlemeleri gerektiğini, bu göstergelerdeki değişimlerin risk iştahını, dolayısıyla fiyatlamaları doğrudan etkileyebileceğini dile getiriyor.