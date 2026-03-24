Balancer Labs Kapanıyor DeFi Protokolünde Yeniden Yapılanma

Merkeziyetsiz finansın önde gelen projelerinden Balancer’ın geliştirme ve kuluçka sürecini yürüten Balancer Labs kapanma kararı aldı. Kurucu ortak Fernando Martinelli, şirket yapısının artık protokolün geleceği için destek olmaktan çok yük haline geldiğini belirtti. Kararın arkasında, Kasım 2025’te yaşanan ve yaklaşık 110 milyon dolarlık dijital varlık kaybına yol açan güvenlik ihlalinin ardından oluşan hukuki risklerin bulunduğu görüldü.

Güvenlik Krizi Sonrası Şirket Yapısı Dağılıyor

Fernando Martinelli, Balancer’ın kurucu isimlerinden biri olarak DeFi alanında uzun süredir bilinen bir figür konumunda bulunuyor. Balancer da otomatik piyasa yapıcı modeliyle öne çıkan ve özellikle 2021 döneminde Uniswap, Aave ve Curve ile birlikte sektörün temel altyapılarından biri kabul edilen protokoller arasında yer aldı. Ancak son güvenlik sorunları ve gelir yapısındaki zayıflama, kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ciddi biçimde sarstı.

Martinelli, şirketin mevcut haliyle gelir üretmeden ayakta kalamayacağını ve kurumsal varlığın protokol için avantaj olmaktan çıktığını ifade etti. Tamamen kapanma seçeneğinin de masaya geldiği, ancak protokolün hâlâ gelir üretmesi nedeniyle bunun yerine daha dar kapsamlı bir modelin değerlendirildiği aktarıldı.

BLabs kurumsal bir yapı olarak protokolün geleceği açısından varlıktan çok yük haline geldi ve gelir kaynakları olmadan mevcut haliyle sürdürülebilir görünmüyor.

Balancer, 2021 sonlarında milyarlarca dolarlık kilitli varlığa ulaşarak DeFi büyümesinin sembol projelerinden biri olmuştu. Buna karşın protokolde kilitli toplam varlık zaman içinde sert biçimde geriledi ve yüz milyonlarca doların altına indi. BAL tokeninin piyasa değeri de önemli ölçüde küçüldü; fiyatın son dönemde 0,15 dolar civarında seyrettiği, bunun da tarihî zirvenin oldukça altında kaldığı görüldü.

Yeni Planda Emisyonlar Sıfırlanacak

Kalan ekibin gündeme taşıdığı yeniden yapılanma planı, Balancer’ın daha küçük ve odaklı bir yapıyla yoluna devam etmesini hedefliyor. Bu çerçevede BAL emisyonlarının sıfıra indirilmesi, mevcut BAL yönetişim modelinin sona erdirilmesi ve protokol gelirlerinin tamamının DAO hazinesine aktarılması öngörülüyor. Mevcut modelde hazinenin elde ettiği pay yüzde 17,5 seviyesinde bulunuyordu.

Plan kapsamında v3 protokol payının yüzde 25’e düşürülmesiyle daha organik likidite çekilmesi amaçlanıyor. Ayrıca BAL sahiplerine adil bir çıkış imkânı sunacak geri alım mekanizmasının da devreye alınması düşünülüyor. Martinelli, yeniden yapılandırılmış Balancer’a güvenenlerin kalabileceğini, ayrılmak isteyenlerin ise makul bir çıkışla sistemden ayrılmasının hedeflendiğini kayda geçirdi.

Yeniden yapılandırılmış Balancer’a inanıyorsanız kalırsınız, inanmıyorsanız adil bir çıkış elde edersiniz.

Şirket bünyesinde kritik görev üstlenen bazı çalışanların, topluluk oylamasının ardından Balancer OpCo çatısı altında faaliyetini sürdürmesi bekleniyor. Martinelli’nin ise resmi bir görev üstlenmeyeceği, buna rağmen danışman olarak destek verebileceği belirtildi. Ürün tarafında da kapsam daraltılacak; ekip yalnızca belirli havuz türlerine ve EVM dışı ağlara genişleme planına odaklanacak.

Son üç ayda yıllıklandırılmış bazda 1 milyon doların üzerinde ücret geliri üreten protokolün mevcut yapıyı taşımakta zorlandığı, ancak daha yalın bir organizasyon için hâlâ zemin sunduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle kapanan unsurun doğrudan protokol değil, onu bugüne kadar taşıyan şirket yapısı olduğu anlaşılıyor.