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Binance verileri, XRP türev işlemlerinde dengesizliğin 30 günlük ölçekte 0.17 ile sınırlı kaldığını gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance verilerinde XRP türev piyasasının 30 günlük Z-Skoru 0.17 seviyesinde kaldı.
  • 📉 XRP son 24 saatte yüzde 4.4’ün üzerinde düşerek yaklaşık 1.02 dolara geriledi ve $XRP’de satış baskısı sürdü.
  • 🏦 Ripple’ın RLUSD stabilcoini Japonya’da SBI VC Trade üzerinden sıfır ücretle listelendi.
  • 📊 Haziran ayında spot XRP ETF’lerine 31.32 milyon dolar giriş olurken bu rakam mayıstaki 132 milyon doların altında kaldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Binance verilerine göre XRP’de sürekli vadeli işlemler ile spot hacim arasındaki dengesizliği izleyen 30 günlük Z-Skoru 0.17 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, türev piyasalardaki hareketliliğin tarihsel olarak olağan kabul edilen aralıkta kaldığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 XRP türev piyasasında görünüm
2 Piyasa satışı ve fiyat baskısı
3 RLUSD ve ETF akışları

XRP türev piyasasında görünüm

Söz konusu gösterge, Binance’te XRP için sürekli vadeli işlem hacmi ile spot işlem hacmi arasındaki farkı ölçüyor. Güncel veride hacim farkı yaklaşık 0.51 olarak izlenirken, 30 günlük Z-Skoru 0.17 seviyesinde yer alıyor. Bu tablo, son bir ayla karşılaştırıldığında mevcut dengesizliğin olağan dışı bir noktada olmadığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Z-Skoru, bir verinin kendi tarihsel ortalamasından ne kadar saptığını gösteren istatistiksel ölçüdür. Sıfıra yakın değerler genellikle normal seyre, yüksek pozitif ya da negatif değerler ise olağan dışı sapmalara işaret eder.

Veriler, XRP işlemlerinde sürekli vadeli piyasaların spot piyasaya göre daha baskın kalmayı sürdürdüğünü, ancak bu üstünlüğün dikkat çekici bir aşırılığa ulaşmadığını gösteriyor. Nisan ve mayıstaki fiyat yükselişleri sırasında sürekli vadeli hacim belirgin biçimde artmış, bu da zaman zaman spot piyasayla farkın açılmasına yol açmıştı.

30 günlük Z-Skorunun 0.17 seviyesinde kalması, XRP türev piyasasında kaldıraç kaynaklı aşırı bir birikimin oluşmadığına ve yatırımcıların pozisyonlarını daha temkinli ayarladığına işaret ediyor.

Son dönemde fiyat gerilerken spekülatif ilginin de zayıfladığı, göstergenin bu nedenle daha dengeli seviyelere çekildiği görülüyor. Veriler, sert fiyat hareketleri öncesinde görülen türden aşırı kaldıraç yüklenmesine dair belirgin bir işaret üretmiyor. Bununla birlikte türev piyasadan geniş çaplı bir çıkış yaşandığını düşündürecek bir zayıflama da bulunmuyor.

Piyasa satışı ve fiyat baskısı

XRP son 24 saatte yüzde 4.4’ün üzerinde değer kaybederek yaklaşık 1.02 dolara geriledi. Haberde aktarılan önceki bölümde fiyatın 1.049 dolar olduğu belirtilse de, genel çerçeve XRP’nin 1.02 ile 1.05 dolar bandına çekildiğini gösteriyor. Düşüş, teknoloji hisselerindeki zayıflığın etkisiyle kripto para piyasasına yayılan geniş çaplı satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi.

Bu süreçte piyasa genelinde 1 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Buna karşın Binance tarafındaki XRP türev verileri, satış baskısına eşlik eden yeni ve aşırı bir spekülatif yığılmaya işaret etmedi.

GöstergeGüncel veri
XRP fiyatıYaklaşık 1.02 dolar
24 saatlik değişimYüzde 4.4’ün üzerinde düşüş
30 günlük Z-Skoru0.17
Piyasa tasfiyeleri1 milyar doların üzerinde

RLUSD ve ETF akışları

Ripple’ın RLUSD stabilcoini Japonya’da SBI VC Trade üzerinden işleme açıldı. Böylece SBI VC Trade, bu varlığı listeleyen ilk Japon borsası oldu. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve dijital varlık çözümleriyle bilinen ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

X Finance Bull, Japonya’daki listelemenin Ripple ekosistemi için düzenleyici açıdan yeni kapılar açmayı sürdürdüğünü savundu; paylaşımda RLUSD’nin tam düzenlemeye tabi ve sıfır ücretle kullanıma alındığı vurgulandı.

Haberde RLUSD’nin dolaşımdaki arz bakımından Ethereum’u geride bıraktığı da belirtildi. Öte yandan spot XRP ETF’leri haziran ayında 31.32 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu tutar, mayıstaki 132 milyon dolarlık rekor seviyenin belirgin biçimde altında kaldı.

Buna rağmen spot XRP ETF ürünlerine, Kasım 2025’teki lansmandan bu yana toplam 1.43 milyar doların üzerinde giriş gerçekleşti. Bu veri, kısa vadeli fiyat zayıflığına karşın kurumsal ilginin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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