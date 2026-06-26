Binance verileri, XRP türev işlemlerinde dengesizliğin 30 günlük ölçekte 0.17 ile sınırlı kaldığını gösteriyor

Binance verilerine göre XRP’de sürekli vadeli işlemler ile spot hacim arasındaki dengesizliği izleyen 30 günlük Z-Skoru 0.17 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, türev piyasalardaki hareketliliğin tarihsel olarak olağan kabul edilen aralıkta kaldığına işaret ediyor.

XRP türev piyasasında görünüm

Söz konusu gösterge, Binance’te XRP için sürekli vadeli işlem hacmi ile spot işlem hacmi arasındaki farkı ölçüyor. Güncel veride hacim farkı yaklaşık 0.51 olarak izlenirken, 30 günlük Z-Skoru 0.17 seviyesinde yer alıyor. Bu tablo, son bir ayla karşılaştırıldığında mevcut dengesizliğin olağan dışı bir noktada olmadığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Z-Skoru, bir verinin kendi tarihsel ortalamasından ne kadar saptığını gösteren istatistiksel ölçüdür. Sıfıra yakın değerler genellikle normal seyre, yüksek pozitif ya da negatif değerler ise olağan dışı sapmalara işaret eder.

Veriler, XRP işlemlerinde sürekli vadeli piyasaların spot piyasaya göre daha baskın kalmayı sürdürdüğünü, ancak bu üstünlüğün dikkat çekici bir aşırılığa ulaşmadığını gösteriyor. Nisan ve mayıstaki fiyat yükselişleri sırasında sürekli vadeli hacim belirgin biçimde artmış, bu da zaman zaman spot piyasayla farkın açılmasına yol açmıştı.

30 günlük Z-Skorunun 0.17 seviyesinde kalması, XRP türev piyasasında kaldıraç kaynaklı aşırı bir birikimin oluşmadığına ve yatırımcıların pozisyonlarını daha temkinli ayarladığına işaret ediyor.

Son dönemde fiyat gerilerken spekülatif ilginin de zayıfladığı, göstergenin bu nedenle daha dengeli seviyelere çekildiği görülüyor. Veriler, sert fiyat hareketleri öncesinde görülen türden aşırı kaldıraç yüklenmesine dair belirgin bir işaret üretmiyor. Bununla birlikte türev piyasadan geniş çaplı bir çıkış yaşandığını düşündürecek bir zayıflama da bulunmuyor.

Piyasa satışı ve fiyat baskısı

XRP son 24 saatte yüzde 4.4’ün üzerinde değer kaybederek yaklaşık 1.02 dolara geriledi. Haberde aktarılan önceki bölümde fiyatın 1.049 dolar olduğu belirtilse de, genel çerçeve XRP’nin 1.02 ile 1.05 dolar bandına çekildiğini gösteriyor. Düşüş, teknoloji hisselerindeki zayıflığın etkisiyle kripto para piyasasına yayılan geniş çaplı satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi.

Bu süreçte piyasa genelinde 1 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Buna karşın Binance tarafındaki XRP türev verileri, satış baskısına eşlik eden yeni ve aşırı bir spekülatif yığılmaya işaret etmedi.

Gösterge Güncel veri XRP fiyatı Yaklaşık 1.02 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 4.4’ün üzerinde düşüş 30 günlük Z-Skoru 0.17 Piyasa tasfiyeleri 1 milyar doların üzerinde

RLUSD ve ETF akışları

Ripple’ın RLUSD stabilcoini Japonya’da SBI VC Trade üzerinden işleme açıldı. Böylece SBI VC Trade, bu varlığı listeleyen ilk Japon borsası oldu. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve dijital varlık çözümleriyle bilinen ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

X Finance Bull, Japonya’daki listelemenin Ripple ekosistemi için düzenleyici açıdan yeni kapılar açmayı sürdürdüğünü savundu; paylaşımda RLUSD’nin tam düzenlemeye tabi ve sıfır ücretle kullanıma alındığı vurgulandı.

Haberde RLUSD’nin dolaşımdaki arz bakımından Ethereum’u geride bıraktığı da belirtildi. Öte yandan spot XRP ETF’leri haziran ayında 31.32 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu tutar, mayıstaki 132 milyon dolarlık rekor seviyenin belirgin biçimde altında kaldı.

Buna rağmen spot XRP ETF ürünlerine, Kasım 2025’teki lansmandan bu yana toplam 1.43 milyar doların üzerinde giriş gerçekleşti. Bu veri, kısa vadeli fiyat zayıflığına karşın kurumsal ilginin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.