Base, 2026 yol haritasını açıkladı: Hedef küresel zincir üstü ekonomi

Coinbase tarafından geliştirilen ve Ethereum ekosisteminde önemli bir yer edinen Base ağı, 2026 yılına yönelik stratejisini paylaştı. Ağ, küresel ölçekte zincir üstü bir ekonomi kurmayı amaçlıyor. Hazırlanan yol haritasında, önceliklerin piyasalar, ödemeler ve geliştirici ekosistemi olarak belirlendiği görülüyor.

Ethereum üzerine kurulan Base’in yükselişi ve teknik yapılanması

Base, Ethereum üzerine inşa edilen katman-2 bir ağ olarak kullanıcıların düşük maliyetli ve hızlı işlem gerçekleştirebilmesini sağlıyor. Bu teknoloji, işlemlerin doğrudan Ethereum yerine kendi zincirinde işlenmesi sayesinde ölçeklenebilirliği artırırken, güvenlik için yine Ethereum’u temel almaya devam ediyor. 2023 yılı Ağustos ayında halka açılan ağ, ilk olarak Optimism’in OP Stack tabanını kullanarak faaliyete geçti. Zaman içinde ise, kendi yazılım altyapısını geliştirme kararı aldı.

Şu anda Base, hem işlem hacmi hem de kullanıcı sayısı açısından Ethereum’daki en yaygın katman-2 çözümlerinden biri konumunda bulunuyor. Coinbase, teknik altyapısını bağımsızlaştırmak ve ağın geleceğini kendi bünyesinde şekillendirmek amacıyla yerli yazılımını giderek daha fazla öne çıkarmak istiyor.

2026 stratejileri: Piyasalar, ödemeler ve geliştiriciler odağında

2026 yılı için açıklanan strateji kapsamında Base üç öncelik belirledi: zincir üstü piyasaları büyütmek, stabilcoin tabanlı ödemeleri yaygınlaştırmak ve geliştirici topluluğunu genişletmek. Son dönemde hem profesyonel yatırımcıların hem de kurumların on-chain ticaret platformlarına ve stabilcoinlere ilgi göstermesi, bu hedeflerin önemini artırıyor.

Piyasalar başlığında, Base yalnızca kripto varlıklara değil; hisse senetleri ve emtia gibi geleneksel finans ürünlerinin tokenleştirilmiş biçimlerine de altyapı sunmayı planlıyor. Halihazırda blok zincirinde kullanılan, sürekli vadeli işlem ve tahmin piyasalarına ek olarak, geleneksel varlıkların dijitalleştirilmesiyle ilgili de yeni projeler gündemde. Ağ, işlem süresini daha da kısaltmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca Base App üzerinden kullanıcıların çok çeşitli varlıklarda kolayca işlem yapabilmesi isteniyor.

Geliştiricilere yönelik planda ise, Base Batches gibi mevcut programlara ve yeni araçlara yatırım yapılacağı paylaşıldı. Özellikle zincir üstü piyasalarda yapay zeka destekli uygulamalarla etkileşime imkan sağlayan projeler öncelik alacak. Ayrıca, kullanım oranı ve işlem hacmini artırmaya dönük yeni standartlar ve teşvik sistemlerinin devreye alınması bekleniyor.

Base ekibi, zincir üstü ekonominin daha ulaşılabilir ve kullanışlı hale gelmesi için piyasalara, ödemelere ve geliştirici tarafına odaklanmayı planladıklarını belirtiyor.

Ethereum ekosisteminde uzun vadeli ölçeklenme tartışmaları devam ederken, bazı önde gelen isimlerin ana zincirin de ölçeklendirilmesine yönelik önerileri bulunuyor. Bu gelişme, katman-2 projelerin gelecekteki rolüne yönelik soru işaretlerini gündeme taşıyor.

Base’in yol haritası, özellikle kurumsal ilginin arttığı bir dönemde zincir üstü finans altyapısının nasıl şekillenebileceğine dair önemli mesajlar barındırıyor. Katman-2 ağlarının, Ethereum ağının ölçeklenmesi açısından mercek altında olduğu bir süreçte Base’in farklılaşma hamlesi dikkat çekiyor.