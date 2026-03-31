Bitcoin peş peşe altıncı aylık kaybına yaklaşıyor

Bitcoin, altı ay üst üste değer kaybederek tarihindeki en uzun düşüş serilerinden birine yaklaşmış durumda. Coinglass verileri, kripto paranın bu performansının, daha önce Ağustos 2018-Ocak 2019 arasında yaşanan uzun soluklu düşüşe benzerliğine işaret ediyor. Bitcoin, bu süreçte yalnızca yüzde birin biraz üzerinde bir artış yakalayabilirse ayı yükselişle tamamlayabilecek.

Son altı ayda yaşanan değer kayıpları

Bitcoin, ekim ayında yüzde 4, kasımda yüzde 18, aralıkta ise yüzde 3 oranında değer kaybetti. Ocak ayında bu düşüş yüzde 10’a ulaştı, şubat ayında ise yüzde 15 kayıp gerçekleşti. Mart ayında ise şu an için yaklaşık yüzde 1’lik bir gerileme yaşanıyor. Bu tablo, kripto para piyasasında negatif eğilimin altı ay boyunca devam ettiğini gösteriyor.

2018 yılının sonlarından 2019’un başına kadar olan dönemde de benzer bir tablo oluşmuş ve ardından Bitcoin beş ay üst üste yükseliş göstermişti. Bu durum, piyasadaki bazı yatırımcılar için olası bir toparlanma umudunu destekleyebilir.

Teknik göstergeler ve makroekonomik etkenler

Glassnode verilerine göre Bitcoin şu anda uzun vadede önemli destek seviyelerinin üzerinde bulunuyor. Kripto para, 200 haftalık hareketli ortalaması olan 59.268 doların ve zincir üstü ortalama maliyet seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Son ayı piyasalarında Bitcoin genellikle bu eşiklerin altına inip bir süre orada kalmıştı.

Makroekonomik koşullar ise piyasadaki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Ortadoğu’daki devam eden çatışmalar sonucunda petrol fiyatları uzun süredir 100 dolar üzerinde seyrediyor. Bu ortamda merkez bankalarının faiz indirimleri ya da daha sıkılaştırıcı adımlar atması konusunda karar almasını zorlaştırıyor.

Diğer yandan, kuantum bilgisayarların oluşturabileceği güvenlik riskleriyle ilgili artan endişeler, piyasanın geleceğine dair belirsizliği artırıyor. Bu gibi faktörler, teknik göstergeler pozitif sinyal verse bile, yatırımcılar açısından temkinli bir tablo ortaya çıkarıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Bitcoin’in Ortadoğu’daki çatışmanın başladığı dönemden bu yana bir miktar yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. Bu gelişme, global risk iştahının düşük olduğu bir dönemde Bitcoin’de kısmi dayanıklılığın sürdüğüne işaret ediyor.