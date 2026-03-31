31 Mart ABD piyasa açılışı öncesinde bilmeniz gerekenler

  • Wall Street Journal’ın, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yürütülen ABD askeri harekatını sonlandırma niyetinde olduğunu bildirmesinin ardından piyasalar bir miktar toparlandı.
  • ABD benzin fiyatları 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 doları aşmış durumda ve enflasyon beklentileri yukarı revize ediliyor.
  • 17:00’da savaşın etkilerini görmeyi beklediğimiz CB Tüketici Güveni raporu yayınlanacak. Aynı anda istihdam için öncü sinyal olan ABD JOLTS İş İlanları raporu yayınlanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
ABD kara harekatı tehdidini yinelerken Savaş Bakanı rejim çoktan değişti diyor. Fakat İran müzakere masasına oturmadı ve yeni rejimin temsilcisi olduğu iddia edilen Meclis Başkanı bunu doğrulamıyor. Gündem baş döndürücü. Kripto paralar güne düşüşle devam ediyor, yatırımcılar tahmin edildiği gibi 6 Nisan son tarihine ilerlerken risklerini azaltmaya devam edebilir.

İçindekiler
1 Piyasalarda son durum
2 Önemli gelişmeler ve kripto paralar

Piyasalarda son durum

Wall Street Journal’ın, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yürütülen ABD askeri harekatını sonlandırma niyetinde olduğunu bildirmesinin ardından hisse senetleri toparlanırken petrol bir miktar düştü. Ancak ABD yetkilileri çelişkili açıklamalar yapıyor. General Caine “birliklerimiz orada, hazır” derken Savaş Bakanı çoktan rejim değişti diyor.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,9 yükselerek, endeksi 2022’den bu yana en kötü ayına doğru sürükleyen satış dalgasının ardından bir miktar toparlandı. Petrol 108 doların altına inerken Trump Birleşik Krallık gibi müttefiklerine “başınızın çaresine bakacağınız günler geliyor” dedi.

Orta Doğu’da bir aydır süren çatışma piyasaları sarsarken, İran, dünya ham petrol arzının yaklaşık beşte biri için kritik bir geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı’nı neredeyse tamamen kapatarak saldırılara cevap veriyor. ABD Savaş Bakanı bugün boğazdan hiç olmadığı kadar gemi geçtiğini söylese de İran resmi açıklama yapmadı. ABD benzin fiyatları 2022’den bu yana ilk kez galon başına 4 doları aşmış durumda ve enflasyon beklentileri yukarı revize ediliyor.

Önemli gelişmeler ve kripto paralar

Bitcoin 66.800 dolarda ve ETH 2 bin doları korumak için mücadele ediyor. 17:00’da savaşın etkilerini görmeyi beklediğimiz CB Tüketici Güveni raporu yayınlanacak. Aynı anda istihdam için öncü sinyal olan ABD JOLTS İş İlanları raporu yayınlanacak. JOLTS için beklenti 6,89 milyon, önceki 6,946 milyon.

19:00’da Fed’den Goolsbee, Chicago Fed Ekonomik Hareketlilik Projesi’nde açıklamalar yapacak. 20:10’da Fed’den Schmid, Oklahoma Rotary Kulübü’nde para politikası ve ekonomik görünüm hakkında konuşacak. Schmid en şahin üyelerden olduğundan son derece korku verici açıklamalar yapması mümkün. 22:00’da Fed’den Barr, Federalist Society etkinliğinde stablecoinlerle alakalı açıklamalar yapacak.

Gümrük tarifeleri ve ertelenen Çin seyahati halen piyasalar için önemli ABD Ticaret Temsilcisi Greer yazı hazırlandığı sırada devam eden açıklamalarında şunları söyledi;

“(Hürmüz Boğazındaki nakliye akışı sorunu) ABD tedarik zinciri bundan etkilenmiyor. Küresel etkileri takip ediyoruz.

Çin ile yapılan görüşmede Hürmüz konusu gündeme gelmedi. Liderler zirvesine hazırlık üzerine odaklandık. Çin ile yapılacak toplantının ertelenmesi konusunda bir şey duymadım. (%20 gümrük vergisi hakkında) 301 soruşturmasının sonucunu tahmin edemem.

Önümüzdeki yıl Çin ile istikrar olacağını düşünüyorum. Trump ve Xi, gerekirse nadir toprak elementleri hakkında konuşacaklar. Bunların çoğunu personel düzeyinde yönetmeyi umuyoruz. Çin ticareti mekanizmasını resmileştirmeye çalışıyoruz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin peş peşe altıncı aylık kaybına yaklaşıyor

Son Dakika: ABD Savaş Bakanı açıkladı, İran’da rejim değişti, Trump: Başınızın çaresine bakın

Bitcoin ve Ethereum’un Güvenliği Kuantum Bilgisayarlarla Zayıflayabilir

CZ: Kuantum konusunda paniğe gerek yok; sadece kuantum dirençli algoritmalara geçilmesi gerekiyor

Nakamoto Holdings bitcoin portföyünde satışa giderek operasyonlarını finanse etti

Hashdex kripto ETF’si için opsiyon işlemleri Nasdaq’ta başladı

ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergileri etkilerini göstermeye başladı

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Chainalysis, yapay zeka destekli analiz ajanlarını platformuna entegre ediyor
Base, 2026 yol haritasını açıkladı: Hedef küresel zincir üstü ekonomi
Bitcoin peş peşe altıncı aylık kaybına yaklaşıyor
Son Dakika: ABD Savaş Bakanı açıkladı, İran’da rejim değişti, Trump: Başınızın çaresine bakın
Bitcoin ve Ethereum’un Güvenliği Kuantum Bilgisayarlarla Zayıflayabilir
