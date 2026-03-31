31 Mart ABD piyasa açılışı öncesinde bilmeniz gerekenler

ABD kara harekatı tehdidini yinelerken Savaş Bakanı rejim çoktan değişti diyor. Fakat İran müzakere masasına oturmadı ve yeni rejimin temsilcisi olduğu iddia edilen Meclis Başkanı bunu doğrulamıyor. Gündem baş döndürücü. Kripto paralar güne düşüşle devam ediyor, yatırımcılar tahmin edildiği gibi 6 Nisan son tarihine ilerlerken risklerini azaltmaya devam edebilir.

Piyasalarda son durum

Wall Street Journal’ın, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yürütülen ABD askeri harekatını sonlandırma niyetinde olduğunu bildirmesinin ardından hisse senetleri toparlanırken petrol bir miktar düştü. Ancak ABD yetkilileri çelişkili açıklamalar yapıyor. General Caine “birliklerimiz orada, hazır” derken Savaş Bakanı çoktan rejim değişti diyor.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,9 yükselerek, endeksi 2022’den bu yana en kötü ayına doğru sürükleyen satış dalgasının ardından bir miktar toparlandı. Petrol 108 doların altına inerken Trump Birleşik Krallık gibi müttefiklerine “başınızın çaresine bakacağınız günler geliyor” dedi.

Orta Doğu’da bir aydır süren çatışma piyasaları sarsarken, İran, dünya ham petrol arzının yaklaşık beşte biri için kritik bir geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı’nı neredeyse tamamen kapatarak saldırılara cevap veriyor. ABD Savaş Bakanı bugün boğazdan hiç olmadığı kadar gemi geçtiğini söylese de İran resmi açıklama yapmadı. ABD benzin fiyatları 2022’den bu yana ilk kez galon başına 4 doları aşmış durumda ve enflasyon beklentileri yukarı revize ediliyor.

Önemli gelişmeler ve kripto paralar

Bitcoin 66.800 dolarda ve ETH 2 bin doları korumak için mücadele ediyor. 17:00’da savaşın etkilerini görmeyi beklediğimiz CB Tüketici Güveni raporu yayınlanacak. Aynı anda istihdam için öncü sinyal olan ABD JOLTS İş İlanları raporu yayınlanacak. JOLTS için beklenti 6,89 milyon, önceki 6,946 milyon.

19:00’da Fed’den Goolsbee, Chicago Fed Ekonomik Hareketlilik Projesi’nde açıklamalar yapacak. 20:10’da Fed’den Schmid, Oklahoma Rotary Kulübü’nde para politikası ve ekonomik görünüm hakkında konuşacak. Schmid en şahin üyelerden olduğundan son derece korku verici açıklamalar yapması mümkün. 22:00’da Fed’den Barr, Federalist Society etkinliğinde stablecoinlerle alakalı açıklamalar yapacak.

Gümrük tarifeleri ve ertelenen Çin seyahati halen piyasalar için önemli ABD Ticaret Temsilcisi Greer yazı hazırlandığı sırada devam eden açıklamalarında şunları söyledi;

“(Hürmüz Boğazındaki nakliye akışı sorunu) ABD tedarik zinciri bundan etkilenmiyor. Küresel etkileri takip ediyoruz. Çin ile yapılan görüşmede Hürmüz konusu gündeme gelmedi. Liderler zirvesine hazırlık üzerine odaklandık. Çin ile yapılacak toplantının ertelenmesi konusunda bir şey duymadım. (%20 gümrük vergisi hakkında) 301 soruşturmasının sonucunu tahmin edemem. Önümüzdeki yıl Çin ile istikrar olacağını düşünüyorum. Trump ve Xi, gerekirse nadir toprak elementleri hakkında konuşacaklar. Bunların çoğunu personel düzeyinde yönetmeyi umuyoruz. Çin ticareti mekanizmasını resmileştirmeye çalışıyoruz.”