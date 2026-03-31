Son Dakika: ABD Savaş Bakanı açıkladı, İran’da rejim değişti, Trump: Başınızın çaresine bakın

Kripto paralar 6 Nisan son tarihine ilerlerken daha fazla böylesi manşet görecek ve Trump halen istediğini alamadı. İran’da yeni yönetim oluştuğunu söyleyen ABD Başkanı görüşüldüğü iddia edilen Meclis Başkanı tarafından yalanladı. ABD Savaş Bakanı ise “rejim değişti” diyor.

Savaş bakanı devam eden açıklamalarında İran’da rejimin değiştiğini ve Hürmüz Boğazı konusunda ülkelerin harekete geçmeye hazır olması gerektiğini söyledi. Devam eden açıklamaların öne çıkan başlıkları şöyle;

“Hafta sonu İran operasyonunda savaşan birlikleri ziyaret ettim. ABD’nin seçenekleri giderek artıyor, İran’ın ise azalıyor. Saldırılarımız İran ordusunun moralini bozuyor. Önümüzdeki günler belirleyici olacak, İran’ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok.

ABD’nin saldırıları İran’da yaygın firarlara neden oluyor. Yeni İran rejimi, öncekinden daha akıllı olmalı. İran’da bir rejim değişikliği yaşandı. Trump bir anlaşma yapmaya hazır. İran anlaşmaya istekli değilse, ABD devam edecek

(Hürmüz hakkında) Bugün, daha önce hiç olmadığı kadar çok gemi geçti.

Trump, bu sabah Hürmüz konusunda net konuştu. Ülkeler, Hürmüz konusunda harekete geçmeye hazır olmalı. Hürmüz, bundan sonra sadece bizim sorunumuz değil. Gerektiğinde, Rusya ve Çin’in yaptıklarına müdahale edilecek. Rusya ve Çin’in Hürmüz’de yaptıklarını kamuoyuna açıklamayacağım.

Rusya ve Çin’in Hürmüz’de ne yaptığını biliyoruz.”