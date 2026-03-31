Son Dakika: ABD Savaş Bakanı açıkladı, İran’da rejim değişti, Trump: Başınızın çaresine bakın

  • ABD Savaş Bakanı Hegseth İran hakkında: Önümüzdeki günler belirleyici olacak, İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. İran'da bir rejim değişikliği yaşandı.
  • Trump: “Zafer ilan etmek için pek bir şeyin daha olması gerekmiyor”
  • Trump: Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeye başlamalısınız, ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. Gidin (Birleşik Krallık vs) cesaretinizi toplayın boğazı açıp petrolünüzü alın.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kripto paralar 6 Nisan son tarihine ilerlerken daha fazla böylesi manşet görecek ve Trump halen istediğini alamadı. İran’da yeni yönetim oluştuğunu söyleyen ABD Başkanı görüşüldüğü iddia edilen Meclis Başkanı tarafından yalanladı. ABD Savaş Bakanı ise “rejim değişti” diyor.

İran’da rejim değişti

Savaş bakanı devam eden açıklamalarında İran’da rejimin değiştiğini ve Hürmüz Boğazı konusunda ülkelerin harekete geçmeye hazır olması gerektiğini söyledi. Devam eden açıklamaların öne çıkan başlıkları şöyle;

“Hafta sonu İran operasyonunda savaşan birlikleri ziyaret ettim. ABD’nin seçenekleri giderek artıyor, İran’ın ise azalıyor. Saldırılarımız İran ordusunun moralini bozuyor. Önümüzdeki günler belirleyici olacak, İran’ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok.

ABD’nin saldırıları İran’da yaygın firarlara neden oluyor. Yeni İran rejimi, öncekinden daha akıllı olmalı. İran’da bir rejim değişikliği yaşandı. Trump bir anlaşma yapmaya hazır. İran anlaşmaya istekli değilse, ABD devam edecek

(Hürmüz hakkında) Bugün, daha önce hiç olmadığı kadar çok gemi geçti.

Trump, bu sabah Hürmüz konusunda net konuştu. Ülkeler, Hürmüz konusunda harekete geçmeye hazır olmalı. Hürmüz, bundan sonra sadece bizim sorunumuz değil. Gerektiğinde, Rusya ve Çin’in yaptıklarına müdahale edilecek. Rusya ve Çin’in Hürmüz’de yaptıklarını kamuoyuna açıklamayacağım.

Rusya ve Çin’in Hürmüz’de ne yaptığını biliyoruz.”

Savaşın Rusya ve Çin’e genişleme riski piyasalar için rahatsız edici. CBS’e göre Trump “Zafer ilan etmek için pek bir şeyin daha olması gerekmiyor” diyerek anlaşmanın yaklaştığını ima etti.

Ayrıca bugün Trump sosyal medya hesabından diğer ülkelere rest çekti.

“Hormuz Boğazı yüzünden jet yakıtı temin edemeyen tüm ülkelere, örneğin İran’ın başını kesme girişimine katılmayı reddeden Birleşik Krallık’a bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bol miktarda var; ikincisi, biraz cesaretinizi toplayın, boğaza gidin ve onu ALIN gitsin.

Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeye başlamalısınız, ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran, esasen yok edildi. Zor kısmı bitti. Gidip kendi petrolünüzü alın! Başkan DJT”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
