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Avalanche’da (AVAX) Hareketli Günler! İşte Yükselişin Sebebi!

Popüler kripto para projesi Avalanche'da (AVAX) hareketli bir hafta geride kalırken fiyat artışının sebebi ne? İşte verileri!
19:08
25 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) ekosistemi, 2023 yılının başından bu yana önemli bir büyüme kaydetti. AVAX’daki yenilikler neler? Token’ın fiyatlamasına etki edecek mi?

AVAX Geliştirmeleri!

Popüler kripto para biriminin bir artışın nedeni olarak yeni sözleşme sayısındaki artışlar gösteriliyor. Dune Analytics’den alınan verilere göre, Ocak ayı içerisinde yeni sözleşmelerde aylık %30 oranında bir artış yaşanırken, Şubat ayında yeni sözleşme sayısında %75 gibi büyük bir yükseliş kaydetti.

Yılın başından bu yana Avalanche, ağa olan ilgiyi artırmak için yüksek profilli ortaklıklar kurdu. Ocak ayı içerisinde işletmeler ve devlet kurumları için Blockchain teknolojisinin kullanımını teşvik etmek üzere Amazon AWS ile el ele verdi. Bu haftanın başlarında, Hindistan akış platformu Loco ile bir NFT oyun pazar yeri başlatmak için bir iş birliği yapıldığını duyurduktan sonra GameFi ortamında büyük bir sıçrama gerçekleşti.

AVAX’ın Zincir Üstü Verileri!

Bununla birlikte yüksek değerli anlaşmalar, Avalanche’ın sosyal ölçümlerinde bir artışa yol açtı ve geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal platformlardaki bahsetmeler ve etkileşimler %16 oranında arttı. Geçen hafta AVAX’ın NFT ekosisteminde de bir büyüme görüldü. 23 Ocak itibarıyla NFT işlemlerindeki artışla birlikte NFT işlem hacmi bir önceki güne göre %55 oranında arttı. CoinMarketCap’ten elde edilen verilere göre, AVAX 13 Ocak tarihinde ciddi kayıplar yaşadı ve yazı kaleme alındığında etkileyici bir ivmeyle %14 oranında fiyatında artış yaşadı.

AVAX, 19 Şubat tarihinde belirtilen direnci 19,54 dolardan kırdı, ancak destek olarak test etmek için hızla geri döndüğü öne sürüldü. Bu durum uzmanlara göre kısa vadede bir yükseliş sinyali olabilir. Ayrıca göreceli güç endeksi (RSI) geriledi ancak hala nötr 50 seviyesinin üzerindeydi. Hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) çizgisinde değişiklikler mevcut. Yaşanan hareketliliğinde AVAX’ın bir sonraki hamlesini tahmin etmenin zorlaştırdığı belirtildi.

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