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Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) sıkı rakibi olarak gösterilen iki kripto para projesi bu hafta içerisinde ciddi bir fiyat artışı kaydederek hem Bitcoin’i (BTC) hem de genel kripto para piyasalarını geride bıraktı.

CFX’de Yüzde 45 Artış!

Filecoin (FIL) ve Conflux (CFX) son yedi gün içerisinde sırasıyla %93 ve %45 oranında bir ralli yaşayarak kripto para piyasası trendlerine meydan okumaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde, Çin’in tek düzenleyicilere uyumlu blok zinciri Conflux’un arkasındaki geliştirme ekibi, ülkedeki en büyük kablosuz taşıyıcılardan biri olan China Telecom ile bir ortaklık duyurdu. Kripto para projesi, ortaklığın amacının Batı ve Asya pazarları arasında bir köprü olmak olduğunu duyurdu.

Geliştirmelerin ardından duyurulan işbirliği kripto para biriminin rallisi ateşlendi. Token %73 oranında bir artışla 0,055 dolardan 0,095 dolar seviyesine ulaştı. CFX yükseliş ivmesinin başlattığı haftayı 13.30 dolar seviyelerinde işlem görürken tamamladı. Ayrıca kripto para birimi geçtiğimiz hafta içerisinde elde ettiği ivmeyi sürdürmeye devam etti ve yazı kaleme alındığında %93 oranında bir artışla 0.23 dolardan işlem görüyor.

FIL’de Devasa Ralli!

Bu haftanın başlarında merkezi olmayan depolama platformu Filecoin, protokolüne akıllı sözleşmeler ekleyeceğini ve Ethereum Virtual Machine (EVM) desteğini ekleyeceğini duyurdu. Açıklanan geliştirme, yükseltme haberi FIL’ın yükseliş ivmesi başlatarak kripto para piyasalarına meydan okudu. Son gelişmelerin ardından bir hafta içerisinde %62 oranında artışla 8,24 dolar seviyesine yükseldi ancak kazanımların bir kısmını kaybederek yazı kaleme alındığında %45 oranında artışla 7,39 dolardan işlem görüyor. Ayrıca Gemini kripto para borsasının kurucusu Amerikalı ünlü yatırımcı Winklevoss ve varlık yönetimi şirketi Andreessen Horowitz gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenen Filecoin, akıllı sözleşme özelliğini 14 Mart tarihine kadar tamamen başlatmayı planlıyor ve protokolün tam bir Layer-1 blok zincirine dönüşmesi bekleniyor.