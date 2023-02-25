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Bitcoin (BTC) Dönüm Noktasında Olabilir! Analist Bu Verileri İşaret Etti!

Bitcoin'de (BTC) tarihi verileri ele alan analist kripto para biriminde bu verileri işaret ederek bir dönüm noktasından bahsetti!
21:20
25 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) 16.500 dolarda 25.000 dolara çıkan son fiyat rallisi, vadeli işlem piyasasında kısa bir daralmaya ve son makroekonomik gelişmelere bağlanabilir. Peki fiyat artarken, veriler ne durumda?

Bitcoin’de 2019 Benzerliği!

Bitcoin’in 25.000 dolara yaptığı son ralli, fiyatının Kasım 2019 tarihindeki 3.250 dolarlık seviyesinden yaklaşık 14.000 dolara %330’luk artış gördüğü 2019 ayı piyasası rallisiyle birçok benzerliği belirtildi. Uzmanlara göre BTC/USD paritesi kısa süre önce Kasım 2022’deki en düşük seviyesinden %60 yükseldi. Ayrıca analistiler 2019 rallisine ilişkin zincir üstü ve piyasa göstergeleri, Bitcoin’in rallisinin devam edip etmeyeceği konusunda karışık sinyaller verdiğini öne sürdü. Ancak verilerin tam teşekküllü bir boğa piyasasına dönüşebileceği veya uzun vadeli bir düşüş trendine geri dönebileceği çok önemli bir dönüm noktası arasında olunduğuna dair güçlü nedenlerin mevcut olduğu belirtildi.

Bitcoin’in fiyatı, 200 günlük hareketli ortalamayı (MA) 19.600 dolar ile aştı ve bu durum uzun bir pozisyon açmak isteyen yatırımcıları cesaretlendirebileceği söyleniyor. Tarihsel olarak bu metrik, bir boğa-ayı pivot çizgisi olarak hareket etti ve bunun üzerindeki kırılmalar yükseliş eğilimi göstermişti ancak bunun tersi de geçerli olabilir BTC/USD paritesi 200 günlük MA’yı bir kırılmada yeniden test edebilir ve bu da 19.500 dolara doğru bir düzeltme olasılığını yükseltebilir. Ancak fiyatın 200 günlük MA’ya geri çekilmeden yükselmeye devam ettiği 2019’da durum böyle değildi.

Bitcoin’de Uzman Görüşü

Bitcoin fiyatı, Kasım 2022’ye kadar 200 haftalık MA’nın altına hiç düşmemişti ve bu seviyenin geri kazanılması, teknik alıcıları çoğunluğa katılmaya teşvik edebilir. Ancak, bir kırılma gerçekleşene kadar kripto para yatırımcılarının dikkatli olmaları uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ayrıca ünlü kripto para analisti Immortal, 2019’daki ralliye kıyasla mevcut rallinin süresini göz önünde bulundurarak piyasanın yalnızca “orta noktada” olduğunu belirtti. Immortal’ın 2019 zaman çizelgesi fraktalı 2023’te geçerli olursa, BTC/USD paritesinin Mart ayına kadar 46.000 dolara kadar yükselebileceğini ön görüyor.

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