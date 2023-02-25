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Play to Earn oyunları, oyuncuların oyun içi aktivite yoluyla para veya diğer ödüller kazanabilecekleri bir tür video oyunudur. Bu tür oyunlar, blockchain teknolojisi kullanarak oyunculara kazanç sağlama fırsatı sunar. Play to Earn oyunları, genellikle dijital koleksiyoncu oyunları veya açık dünya rol yapma oyunları gibi farklı türlerde bulunabilir. Bu oyunlarda, oyuncular dijital nesneler (örneğin, karakterler, silahlar, giysiler, sanal mülkler vb.) kazanabilir veya satın alabilirler. Bu nesneler, oyuncuların oyun içinde ilerlemesine yardımcı olabilir.

Play to Earn oyunları, oyuncuların oyuna yatırım yapabilecekleri ve bu yatırımların karşılığında ödüller kazanabilecekleri NFT (Non-Fungible Token) teknolojisi ile çalışır. Bu teknoloji, oyuncuların sahip oldukları dijital nesnelerin eşsiz olduğunu ve başkaları tarafından taklit edilemeyeceğini doğrular.

Aşağıdaki 5 farklı videoda Play to Earn platformlarından biri olan Decentraland’ın detaylı anlatımlarını bulabilirsiniz. İyi seyirler..

Oynayarak Kazandıran Decentraland Nasıl Oynanır – 1

Decentraland Wonderzone Oynayarak NFT Kazan – 2

Decentraland’da 8 MetaBalls Oyna NFT Topla – 3

Decentraland’da Çiftçilik Yaparak NFT Kazanın – 4

Decentraland’da Coin Toplayarak NFT Kazanma – 5