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Daha Önce Üç Kez Olmuştu! Bitcoin’de (BTC) Aynı Metrik Zirvede!

Bitcoin'de (BTC) geçtiğimiz dönemlerde de zirveye ulaşan metrik yeniden gündemde. Kripto para biriminin fiyatında nasıl etkiler oluşturabilir?
22:20
25 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’de (BTC) volatilite devam ederken madencilik sektöründe yeni bir zirve ulaşıldı. Bitcoin madencilik zorluğu bugün erken saatlerde 43.05 trilyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ulaşılan seviye neyi temsil ediyor?

BTC’de Zirve Metrik!

Bitcoin’de belirtilen metrik, en yalın haliyle madencilerin kripto para biriminin ağında yeni bloklar oluşturmak için çözmesi gereken zorlukların karmaşıklığı olarak ifade edilebilir. Ayrıca Bitcoin’in madencilik zorluğu yılın başından bu yana üçüncü kez arttı ve mevcut konumda tüm zamanların en yüksek seviyesini temsil ediyor. Elde edilen verilere göre uzmanlar, bir sonraki madencilik zorluğunun %0,78 düşerek 42,72 trilyona gerileyeceği tahmin ediyor. Madencilik zorluğu her 14 günde bir veya 2.016 blokta bir değişir ve genellikle hash oranına, yani ağdaki madenci sayısına bağlı.

Geçtiğimiz haftalarda BTC hash oranı da ciddi bir yükseliş kaydetmişti. Verilere göre hashrate ortalama 308.09 EH/s idi ve ayrıca hafta boyunca 330 EH/s’yi aştı. Ancak yazı kaleme alındığında Bitcoin hashrate, 295.77 EH/s seviyelerine geriledi. Madencilik zorluğundaki diğer faktöre ek olarak BTC’nin fiyat artışının da önemli rol oynadığı belirtildi. Ayrıca madencilerin zorlu bir yılın ardından artan kâr oranları birçoğunun çevrimiçi olma kararını etkilemiş olabilir.

BTC Fiyat Hareketi

Öte yandan Bitcoin, son 24 saat içerisinde %3 oranında düşmesine rağmen 23.000 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yaşanan düşüş, son tüketici fiyat endeksinin Ocak ayındaki enflasyonun açıklanmasından kaynaklanabilir. Fed’in enflasyonu tam olarak kontrol altına almak için artan faiz oranlarını yükseltme ihtimali olacağı tartışılıyor. Ayrıca BTC’nin ağ faaliyetleri, Ordinals NFT’nin büyümesinin ardından yeni zirvelere yükseldi. NFT’lerin Bitcoin ağındaki işlem ücretlerinin Kasım 2022’den bu yana en yüksek noktaya ulaşmasına neden olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra yeni bir Layer-2 ağı olan Stacks Network de NFT’ler nedeniyle sektör yatırımcılarının yeniden ilgisini çekti.

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