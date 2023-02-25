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Geliyor! Piyasa Gurusu Bitcoin Yatırımcılarına ‘Bunun Olmasını Bekleyin’ Diyerek Açıkladı

Kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) değerini orta vadede önemli ölçüde artacağı öngörüsünde bulundu.
17:43
25 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) değerini orta vadede önemli ölçüde artacağı öngörüsünde bulundu.

Analist Bitcoin’in Yükselmek İçin Düşmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin fiyatında yukarı yönde bir patlamanın masada olduğunu söyledi. Analistin tahmini bu patlamanın öncesinde düşüş olması yönünde.

Altcoin Sherpa, ortaya koyduğu BTC analizine “Bitcoin’de ilgilendiğim bölge 21 bin 500 dolar. 21 bin 500 dolar 200 günlük EMA’nın (üstel hareketli ortalama) hemen yakınında ve HVN (yüksek hacimli düğüm) bölgesine giriyor. Fiyat bu koşullarda hala yüzde 15 oranında düzeltme yapabilir ve genel olarak daha da yükselebilir. Ben hala orta vadede 30 bin dolara ulaşacağımıza inanıyorum.” notunu düştü.

Analistin işaret ettiği HVN bölgesi nispeten büyük miktarlarda işlem hacminin gerçekleştiği fiyat bölgeleridir ve destek ya da direnç olarak hareket eden akümülasyon dönemlerine işaret eder.

Bitcoin, Altcoin Sherpa’nın senaryosunu takip etmesi durumunda toparlanıp 30 bin dolara yükselmeden önce ilk olarak 21 bin 500 dolara düşmesi gerekiyor. En büyük kripto paranın 21 bin 500 dolardan 30 bin dolara yapacağı toparlanma yüzde 40’lık potansiyel bir yükseliş anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 23 bin doların hemen üzerinde 23 bin 16 dolardan el değiştiriyor.

“Kripto Para Yatırımcıları Doğrandı”

Öte yandan bir başka anonim kripto para analisti Altcoin Psycho, kripto para yatırımcılarının adeta doğrandığını söyledi. Altcoin Psycho, kripto para piyasasında Ocak ayında kaydedilen ralliden kar etmenin kolay olduğunu, ancak Şubat ayının belirsiz piyasa koşulları getirdiğine dikkat çekerek “Neredeyse tam bir ayın ardından BTC hala Şubat ayı ile aynı seviyede. Aylık mum hala açık. Hem geç kalan ayılar hem de boğalar güçlü bir doğrayıcı tarafından cezalandırıldı.” dedi.

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