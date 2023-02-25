Altcoin'lerde doğru zamanda yapılan bin dolarlık bir yatırım milyonlarca dolar kazandırabilir. Ünlü kripto para analisti, bu bağlamda yayımladığı yeni öngörü videosunda büyük çıkış yaparak değerini 500'e varan katlarda artırmasını beklediği altcoin'leri sıraladı.

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Altcoin‘lerde doğru zamanda yapılan bin dolarlık bir yatırım milyonlarca dolar kazandırabilir. Kripto para analisti ve popüler kripto para YouTube kanalı Suppoman’in anonim sunucusu, bu bağlamda yayımladığı yeni öngörü videosunda büyük çıkış yaparak değerini 500’e varan katlarda artırmasını beklediği altcoin’leri sıraladı. Analistin listesinde birçok kripto para yatırımcısının bildiği ve daha önce hiç duymadığı birçok altcoin yer alıyor. İşte analistin listesindeki o altcoin’ler.

Mina’da (MINA) 80x Bekliyor

Analistin listesinin ilk sırada dünyanın en küçük boyutlu Blockchain’i olan Mina Blockchain’inin yerel varlığı MINA yer alıyor. Mina, merkeziyetsiz uygulamaları (dApp’leri) daha verimli çalıştırmak amacıyla hesaplama gereksinimlerini azaltmak için oluşturulmuş minimal Blockchain’dir. Mina, kullanımdaki büyümeye rağmen boyutu sabit kalacak şekilde tasarlandığı için dünyanın en küçük boyutlu Blockchain’i olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, güvenlik ve merkeziyetsizlik açısından oldukça dengeli bir şekilde çalışmaktadır.

Suppoman’in anonim sunucusu, MINA‘nın 80x yapmasını yani değerini 80’e katlamasını bekliyor. Bu, yazım sırasında 0,9307 dolardan işlem gören altcoin’in fiyatının potansiyel olarak 75 dolara kadar çıkması anlamına geliyor.

ImmutableX’de (IMX) 85x Bekliyor

Suppoman’in anonim sunucusunun listesindeki ikinci altcoin ise ImmutableX ağının yerel varlığı IMX var. ImmutableX kendisini Ethereum’daki NFT’ler için ilk Layer-2 ölçeklendirme çözümü olarak konumlandırıyor. Immutable X, Ethereum’un düşük ölçeklenebilirlik, zayıf bir kullanıcı deneyimi, likidite eksikliği ve yavaş bir geliştirici deneyimi gibi sınırlamalarını ortadan kaldırdığını iddia ederek bunun yerine kullanıcıların kullanıcı veya varlık güvenliğinden ödün vermeden NFT mint’lemesini ve ticareti için sıfır gas ücretinin keyfini çıkarırken anında ticaret ve muazzam ölçeklenebilirlikten yararlanabileceklerini savunuyor. Immutable X, bunu başarmak için Vitalik Buterin’in Ethereum’un “her şey dahil” olduğunu düşündüğü bir teknoloji olan STARK zk-rollup teknolojisini kullanıyor.

Analist, IMX‘in 85x yapmasını öngörüyor. Bu, bu yazının hazırlandığı sırada 0,9579 dolardan işlem gören altcoin‘in potansiyel olarak 81,5 dolara kadar çıkması anlamına geliyor.

Findora’da (FRA) 111x Bekliyor

Analistin listesindeki üçüncü altcoin Findora Blockchain’inin yerel varlığı FRA var. Findora, programlanabilir gizliliğe sahip halka açık bir Blockchain olarak öne çıkıyor. Başlangıçta 2017’de bir üniversite kriptografi araştırma projesi olarak kavramsallaştırılan ve 2021’de halka açılan Findora, kullanıcılara seçici denetlenebilirlik ile işlem gizliliği sağlamak için zk-rollup teknolojisini ve çok partili hesaplamadaki en son atılımları kullanıyor.

Suppoman’in anonim sunucusu, yazım sırasında 0,003081 dolardan işlem gören FRA‘nın değerini 111 kat artırarak potansiyel olarak 0,35 dolara kadar çıkmasını bekliyor.

CryptoGPT’de 400x Bekliyor

Suppoman’in anonim sunucusu, şu anda IDO aşamasında olan ve kısa süre içinde piyasaya sürülmesini belirttiği yapay zeka (AI) ve zk-rollup teknolojisini kullanan Layer-2 Blockchain’i CryptoGPT‘nin yerel varlığı GPT‘nin 400x yapmasını öngörüyor.

GraphLinq’de (GLQ) 500x Bekliyor

Analistin bonus olarak verdiği ve 500x yapmasını beklediği altcoin ise GraphLinq Chain‘in yerel varlığı GLQ. Analistin işaret ettiği GraphLinq, otomasyonlaştırılmış Web3 ve merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için kendini “kodsuz Blockchain” olarak tanımlayan, herhangi bir kodlama bilgisi ve becerisi gerekmeksizin bir sürecin otomasyonlaştırılması için birden fazla Blockchain ve merkezi veri akışı ile aynı anda çalışan araç setleri sunmaktadır. GraphLinq, ticaret, DeFi ve benzeri alanlardaki ihtiyaçların karşılamasına yardımcı olmak için sunduğu araç setleri ile insanların Web3 ve merkeziyetsiz uygulamalarda dönük ihtiyaçlarını herhangi bir kodlamada bilgisi olmaksızın karşılaaybilmelerine imkan tanıyor.

Suppoman’in anonim sunucusu, GraphLinq Chain’in yerel varlığı GLQ‘nun değerinini 500’e katlamasını ve yazım sırasında 0,01612 dolarda olan fiyatının 8 dolara kadar çıkmasını bekliyor.