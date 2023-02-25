Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ünlü Analist Altcoin Listesini Paylaştı! Bu 5 Altcoin’de 500x’e Varan Yükseliş Bekliyor!

Ünlü Analist Altcoin Listesini Paylaştı! Bu 5 Altcoin’de 500x’e Varan Yükseliş Bekliyor!

Altcoin'lerde doğru zamanda yapılan bin dolarlık bir yatırım milyonlarca dolar kazandırabilir. Ünlü kripto para analisti, bu bağlamda yayımladığı yeni öngörü videosunda büyük çıkış yaparak değerini 500'e varan katlarda artırmasını beklediği altcoin'leri sıraladı.
16:27
25 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoin‘lerde doğru zamanda yapılan bin dolarlık bir yatırım milyonlarca dolar kazandırabilir. Kripto para analisti ve popüler kripto para YouTube kanalı Suppoman’in anonim sunucusu, bu bağlamda yayımladığı yeni öngörü videosunda büyük çıkış yaparak değerini 500’e varan katlarda artırmasını beklediği altcoin’leri sıraladı. Analistin listesinde birçok kripto para yatırımcısının bildiği ve daha önce hiç duymadığı birçok altcoin yer alıyor. İşte analistin listesindeki o altcoin’ler.

Mina’da (MINA) 80x Bekliyor

Analistin listesinin ilk sırada dünyanın en küçük boyutlu Blockchain’i olan Mina Blockchain’inin yerel varlığı MINA yer alıyor. Mina, merkeziyetsiz uygulamaları (dApp’leri) daha verimli çalıştırmak amacıyla hesaplama gereksinimlerini azaltmak için oluşturulmuş minimal Blockchain’dir. Mina, kullanımdaki büyümeye rağmen boyutu sabit kalacak şekilde tasarlandığı için dünyanın en küçük boyutlu Blockchain’i olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, güvenlik ve merkeziyetsizlik açısından oldukça dengeli bir şekilde çalışmaktadır.

Suppoman’in anonim sunucusu, MINA‘nın 80x yapmasını yani değerini 80’e katlamasını bekliyor. Bu, yazım sırasında 0,9307 dolardan işlem gören altcoin’in fiyatının potansiyel olarak 75 dolara kadar çıkması anlamına geliyor.

ImmutableX’de (IMX) 85x Bekliyor

Suppoman’in anonim sunucusunun listesindeki ikinci altcoin ise ImmutableX ağının yerel varlığı IMX var. ImmutableX kendisini Ethereum’daki NFT’ler için ilk Layer-2 ölçeklendirme çözümü olarak konumlandırıyor. Immutable X, Ethereum’un düşük ölçeklenebilirlik, zayıf bir kullanıcı deneyimi, likidite eksikliği ve yavaş bir geliştirici deneyimi gibi sınırlamalarını ortadan kaldırdığını iddia ederek bunun yerine kullanıcıların kullanıcı veya varlık güvenliğinden ödün vermeden NFT mint’lemesini ve ticareti için sıfır gas ücretinin keyfini çıkarırken anında ticaret ve muazzam ölçeklenebilirlikten yararlanabileceklerini savunuyor. Immutable X, bunu başarmak için Vitalik Buterin’in Ethereum’un “her şey dahil” olduğunu düşündüğü bir teknoloji olan STARK zk-rollup teknolojisini kullanıyor.

Analist, IMX‘in 85x yapmasını öngörüyor. Bu, bu yazının hazırlandığı sırada 0,9579 dolardan işlem gören altcoin‘in potansiyel olarak 81,5 dolara kadar çıkması anlamına geliyor.

Findora’da (FRA) 111x Bekliyor

Analistin listesindeki üçüncü altcoin Findora Blockchain’inin yerel varlığı FRA var. Findora, programlanabilir gizliliğe sahip halka açık bir Blockchain olarak öne çıkıyor. Başlangıçta 2017’de bir üniversite kriptografi araştırma projesi olarak kavramsallaştırılan ve 2021’de halka açılan Findora, kullanıcılara seçici denetlenebilirlik ile işlem gizliliği sağlamak için zk-rollup teknolojisini ve çok partili hesaplamadaki en son atılımları kullanıyor.

Suppoman’in anonim sunucusu, yazım sırasında 0,003081 dolardan işlem gören FRA‘nın değerini 111 kat artırarak potansiyel olarak 0,35 dolara kadar çıkmasını bekliyor.

CryptoGPT’de 400x Bekliyor

Suppoman’in anonim sunucusu, şu anda IDO aşamasında olan ve kısa süre içinde piyasaya sürülmesini belirttiği yapay zeka (AI) ve zk-rollup teknolojisini kullanan Layer-2 Blockchain’i CryptoGPT‘nin yerel varlığı GPT‘nin 400x yapmasını öngörüyor.

GraphLinq’de (GLQ) 500x Bekliyor

Analistin bonus olarak verdiği ve 500x yapmasını beklediği altcoin ise GraphLinq Chain‘in yerel varlığı GLQ. Analistin işaret ettiği GraphLinq, otomasyonlaştırılmış Web3 ve merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için kendini “kodsuz Blockchain” olarak tanımlayan, herhangi bir kodlama bilgisi ve becerisi gerekmeksizin bir sürecin otomasyonlaştırılması için birden fazla Blockchain ve merkezi veri akışı ile aynı anda çalışan araç setleri sunmaktadır. GraphLinq, ticaret, DeFi ve benzeri alanlardaki ihtiyaçların karşılamasına yardımcı olmak için sunduğu araç setleri ile insanların Web3 ve merkeziyetsiz uygulamalarda dönük ihtiyaçlarını herhangi bir kodlamada bilgisi olmaksızın karşılaaybilmelerine imkan tanıyor.

Suppoman’in anonim sunucusu, GraphLinq Chain’in yerel varlığı GLQ‘nun değerinini 500’e katlamasını ve yazım sırasında 0,01612 dolarda olan fiyatının 8 dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bu İki Kripto Para Projesinde Devasa Ralli! Yüzde 93’e Varan Kazanç!
Bu İki Kripto Para Projesinde Devasa Ralli! Yüzde 93’e Varan Kazanç!
Geliyor! Piyasa Gurusu Bitcoin Yatırımcılarına ‘Bunun Olmasını Bekleyin’ Diyerek Açıkladı
Geliyor! Piyasa Gurusu Bitcoin Yatırımcılarına ‘Bunun Olmasını Bekleyin’ Diyerek Açıkladı
TRON Kurucusu Justin Sun Para Kazandıracak Tüyoyu Verdi! Hedefinde Bu Altcoin Var!
TRON Kurucusu Justin Sun Para Kazandıracak Tüyoyu Verdi! Hedefinde Bu Altcoin Var!
Bu Altcoin’lere Dikkat! Ünlü Fon Yöneticisi Duyurdu: Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Yükseliş Geliyor!
Bu Altcoin’lere Dikkat! Ünlü Fon Yöneticisi Duyurdu: Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Yükseliş Geliyor!
Ünlü Analist İzleme Listesindeki Altcoin’leri Paylaştı! Bu 3’lünün Uçmasını Bekliyor!
Ünlü Analist İzleme Listesindeki Altcoin’leri Paylaştı! Bu 3’lünün Uçmasını Bekliyor!
Yüzde 99,99’luk Memnuniyet Verici Düşüş! Bu Altcoin Yatırımcıları Geleceğe Umutla Bakıyor!
Yüzde 99,99’luk Memnuniyet Verici Düşüş! Bu Altcoin Yatırımcıları Geleceğe Umutla Bakıyor!
Yatırımcılar Şokta! Popüler Altcoin Projesi Durma Noktasına Geldi!
Yatırımcılar Şokta! Popüler Altcoin Projesi Durma Noktasına Geldi!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Polygon Fiyat Analizi: MATIC’i Olanlar Buraya Baksın!
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Güncel NFT Haberleri
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023